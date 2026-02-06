Ngày càng nhiều chị em còn rất trẻ được chẩn đoán ung thư cổ tử cung. Thực tế này không còn hiếm và đang khiến giới y khoa lo ngại. Theo số liệu GLOBOCAN 2022, mỗi năm thế giới ghi nhận hơn 661.000 ca mắc mới và khoảng 348.000 ca tử vong vì căn bệnh này. Tại Việt Nam, ung thư cổ tử cung là loại ung thư phổ biến thứ hai ở phụ nữ trung niên, nhưng độ tuổi mắc bệnh đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt.

Bác sĩ Wu Yilong, thuộc Trung tâm Ung thư Đại học Sun Yat sen (Đài Loan, Trung Quốc) cảnh báo, thói quen ăn uống ảnh hưởng tới nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung nhiều hơn nhiều người thường nghĩ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến bệnh này trẻ hóa nhanh và ngày càng phổ biến.

Nếu muốn ung thư cổ tử cung tránh xa, có 4 món "vạn người mê" mà ông khuyến nghị chị em nên ăn ít lại:

1. Món chiên rán nhiều dầu mỡ

Món chiên rán hấp dẫn vì giòn và béo, nhưng khi được chế biến ở nhiệt độ cao sẽ sinh ra nhiều gốc tự do và chất oxy hóa có hại. Những chất này làm gia tăng phản ứng viêm toàn thân và cản trở lưu thông máu đến vùng chậu. Khi tuần hoàn kém, các tế bào miễn dịch khó tiếp cận cổ tử cung để kiểm soát virus HPV.

Ảnh minh họa

Việc ăn nhiều đồ chiên còn dễ dẫn đến tăng cân và rối loạn chuyển hóa. Mô mỡ dư thừa làm tăng sản xuất estrogen trong cơ thể, tạo môi trường thuận lợi cho các tế bào bất thường phát triển lâu dài.

2. Đồ ăn sống, lạnh

Thực phẩm sống và đồ uống lạnh có thể mang theo vi khuẩn hoặc làm suy giảm tạm thời chức năng tiêu hóa và miễn dịch nếu dùng thường xuyên. Khi hệ miễn dịch suy yếu, cơ thể khó kiểm soát các tình trạng nhiễm trùng, trong đó có HPV. Virus tồn tại dai dẳng sẽ khiến cổ tử cung liên tục ở trạng thái viêm nhẹ kéo dài.

Theo các chuyên gia ung thư, chính tình trạng viêm mạn tính này là nền tảng để các tổn thương tiền ung thư hình thành và khó hồi phục nếu không được điều chỉnh từ lối sống.

3. Đồ ăn và thức uống nhiều đường

Ảnh minh họa

Thực phẩm giàu đường và có chỉ số đường huyết cao khiến đường huyết tăng nhanh, buộc cơ thể phải tiết nhiều insulin để điều chỉnh. Nếu tình trạng này kéo dài, nguy cơ kháng insulin và béo phì sẽ tăng lên. Các nghiên cứu cho thấy rối loạn chuyển hóa và béo phì có liên quan đến sự mất cân bằng hormone, đặc biệt là estrogen.

Với phụ nữ nhiễm HPV, môi trường nội tiết bất ổn và phản ứng viêm do đường dư thừa có thể làm giảm khả năng đào thải virus, khiến tế bào cổ tử cung dễ bị tổn thương hơn.

4. Thịt đỏ và thịt chế biến sẵn

Việc tiêu thụ quá thường xuyên thịt đỏ và các sản phẩm chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói khiến cơ thể nạp nhiều chất béo bão hòa và phụ gia.

Ảnh minh họa

Chế độ ăn kiểu này có liên quan đến viêm mạn tính và tăng cân, từ đó làm gia tăng hoạt động của enzyme aromatase trong mô mỡ và thúc đẩy sản xuất estrogen. Estrogen cao kéo dài là yếu tố bất lợi cho sức khỏe tử cung. Khi kết hợp với nhiễm HPV, nguy cơ các tế bào bất thường tồn tại lâu hơn và khó bị loại bỏ cũng tăng theo.

Nguồn và ảnh: Common Health, Zhihu