Khi thời tiết chuyển lạnh, thói quen ăn uống của nhiều gia đình cũng dần thay đổi. Các món súp nóng, thịt kho, cá om thường được ưu tiên để giữ ấm cơ thể và bổ sung năng lượng. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng nếu chỉ tập trung vào thịt, cá mà xem nhẹ rau củ theo mùa, cơ thể rất dễ rơi vào tình trạng thiếu vi chất, đặc biệt là canxi và chất xơ. Trong số những loại rau quen thuộc của bữa cơm gia đình Việt, đậu cove - vốn thường chỉ được xem là món ăn kèm - lại đang được đánh giá cao nhờ giá trị dinh dưỡng vượt trội.

Theo chia sẻ của TS. Nguyễn Thị Mai Anh - chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng, đậu cove là một trong những loại rau mùa đông “bị đánh giá thấp” nhất. “Nhiều người nghĩ đậu cove chỉ có tác dụng chống ngán, nhưng thực tế, hàm lượng canxi trong loại rau này rất ấn tượng. Nếu so sánh theo cùng khối lượng, đậu cove có lượng canxi cao hơn cả đậu nành và vượt xa nhiều loại thịt”, bà Mai Anh cho biết.

Đậu Cove chứa nhiều chất xơ, magie, vitamin B12 và folate giúp giảm cholesterol, ngăn ngừa cao huyết áp và các bệnh mạch vành.

Đậu cove - nhỏ bé nhưng “đầy nội lực”

Đậu cove (còn gọi là đậu que, đậu cô ve) thuộc họ đậu, phát triển tốt vào mùa đông và đầu xuân. Đây là thời điểm đậu cove đạt độ giòn, ngọt và giàu dưỡng chất nhất. Không giống nhiều loại rau trái mùa phải trồng trong nhà kính hoặc bảo quản lạnh dài ngày, đậu cove đúng vụ có thể thu hoạch tự nhiên, giữ trọn giá trị dinh dưỡng.

Điều khiến đậu cove trở nên đặc biệt nằm ở hàm lượng canxi. Các phân tích dinh dưỡng cho thấy, trong 100g đậu cove có thể chứa lượng canxi cao gấp khoảng 2 lần đậu nành và gấp tới 7 lần thịt gà. Đây là con số khiến nhiều người bất ngờ, bởi thịt gà vốn được xem là thực phẩm giàu đạm và tốt cho xương.

Canxi đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ xương chắc khỏe, phòng ngừa loãng xương, đặc biệt cần thiết cho người trung niên, người cao tuổi, phụ nữ sau mãn kinh và trẻ em đang trong giai đoạn phát triển. Việc bổ sung canxi từ rau xanh như đậu cove còn giúp cơ thể hấp thu tốt hơn, giảm nguy cơ lắng đọng so với việc bổ sung canxi từ thực phẩm động vật hoặc viên uống.

Lượng chất xơ có trong đậu cove dồi dào giúp nhuận tràng, giảm tình trạng táo bón và hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột

Không chỉ giàu canxi, đậu cove còn tốt cho tiêu hóa

Bên cạnh canxi, đậu cove còn là nguồn cung cấp dồi dào chất xơ hòa tan. Vào mùa đông, khi chế độ ăn thường nhiều thịt, ít rau, hệ tiêu hóa rất dễ gặp tình trạng đầy bụng, táo bón. Chất xơ trong đậu cove giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa và tạo cảm giác no lâu, từ đó hạn chế việc ăn quá nhiều đồ dầu mỡ.

Ngoài ra, đậu cove còn chứa nhiều vitamin như vitamin C, vitamin K và một số vitamin nhóm B. Vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch, rất cần thiết trong mùa lạnh - thời điểm các bệnh đường hô hấp dễ bùng phát. Vitamin K lại đóng vai trò quan trọng trong quá trình đông máu và hỗ trợ sức khỏe xương.

Thực phẩm “lành tính”, phù hợp nhiều đối tượng

Một điểm cộng lớn của đậu cove là tính mát, dễ tiêu, không gây nóng trong người. So với một số loại hạt hay thực phẩm giàu đạm khác, đậu cove phù hợp với cả người cao tuổi, người có hệ tiêu hóa yếu hoặc người đang ăn kiêng.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, việc bổ sung đậu cove vào bữa ăn hàng ngày còn giúp cân bằng khẩu phần dinh dưỡng, giảm gánh nặng cho gan và thận - đặc biệt quan trọng trong mùa đông, khi cơ thể có xu hướng tích trữ nhiều năng lượng hơn.

Hàm lượng chất xơ cao giúp no lâu, kết hợp với lượng calo thấp là lựa chọn lý tưởng cho thực đơn ăn kiêng

Dễ chế biến, ăn mãi không chán

Không chỉ bổ dưỡng, đậu cove còn ghi điểm nhờ khả năng “biến hóa” trong gian bếp. Từ món đậu cove xào tỏi đơn giản, đậu cove xào thịt bò, thịt gà, đến luộc chấm kho quẹt hay nấu canh, món nào cũng dễ ăn và hợp khẩu vị nhiều người.

Trong các món súp mùa đông, đậu cove cắt khúc cho vào nấu cùng xương hoặc hải sản không chỉ tăng độ ngọt tự nhiên mà còn giúp món ăn cân bằng dinh dưỡng hơn. Với những người đang kiểm soát cân nặng, đậu cove hấp hoặc luộc là lựa chọn lý tưởng, vừa no bụng lại không lo dư thừa calo.

Lưu ý khi sử dụng đậu cove

Dù tốt cho sức khỏe, đậu cove cũng cần được chế biến đúng cách. Các chuyên gia khuyến cáo không nên ăn đậu cove sống hoặc nấu chưa chín kỹ, vì trong đậu có thể chứa một số hợp chất gây khó tiêu nếu ăn sống. Việc nấu chín hoàn toàn sẽ giúp loại bỏ các chất này và giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn.

Ngoài ra, nên chọn đậu cove tươi, quả thon dài, màu xanh sáng, không có đốm thâm hay dấu hiệu héo úa. Đậu đúng mùa thường có mùi thơm nhẹ, khi bẻ nghe tiếng “rắc” giòn.

Trong bối cảnh nhiều người vẫn quen bổ sung canxi bằng sữa hoặc thực phẩm chức năng, đậu cove là gợi ý tự nhiên, dễ tìm và tiết kiệm. Việc đưa loại rau này vào thực đơn mùa đông không chỉ giúp bữa ăn đa dạng hơn mà còn mang lại lợi ích lâu dài cho sức khỏe xương, hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch.

Từ một loại rau thường bị xem là “ăn kèm cho có”, đậu cove đang dần chứng minh rằng giá trị dinh dưỡng không nằm ở vẻ ngoài hay giá tiền, mà ở sự phù hợp và cân bằng trong chế độ ăn. Đôi khi, chính những thực phẩm quen thuộc nhất lại là “kho báu” dinh dưỡng mà chúng ta vô tình bỏ qua.