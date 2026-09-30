Tưởng chỉ là đi phỏng vấn xin việc ở Nhật, chàng trai Việt không ngờ cuộc đời mình rẽ hướng vì 1 cô gái

Gia đình nhỏ của Linh và Kanako (Kona family) thu hút sự quan tâm trên MXH bởi những chia sẻ về cuộc sống của cặp đôi chồng Việt, vợ Nhật. Nhìn hai người bên nhau, không ít người thoạt đầu ngỡ Linh cũng là người Nhật bởi vẻ ngoài của anh. Đến khi nghe anh nói tiếng Việt, họ mới bất ngờ biết chàng trai ấy đến từ Việt Nam.

Đằng sau sự nhầm lẫn thú vị này là câu chuyện tình bắt đầu từ một buổi làm thêm ở nhà hàng, rồi đi qua những ngày yêu xa và khó khăn giữa đại dịch trước khi cả hai cùng xây dựng một mái ấm.

Buổi phỏng vấn xin việc định mệnh là cầu nối để hai trái tim lại gần nhau

Khi mới sang Nhật, Linh đến một nhà hàng để phỏng vấn xin việc. Tiếng Nhật chưa thông thạo khiến chàng trai Việt khá rụt rè. Tại đây, anh gặp Kanako, cô gái đang làm việc trong nhà hàng và sau này trở thành vợ mình.

Nhớ lại lần đầu gặp gỡ, Linh thừa nhận khi ấy anh còn không dám nhìn kỹ cô gái trước mặt. "Nên là lúc ấy không dám để ý, không dám nhìn mặt luôn. Nên bây giờ bảo là nhớ lại thì có nhớ, còn ấn tượng thì không. Lúc đó vợ mình cũng làm ở đó, chứ không phải chủ nhà hàng. Vợ mình hướng dẫn công việc cho mình, và từ đó chúng mình nhắn tin nói chuyện rồi gọi điện cho nhau nhiều hơn" - anh kể lại.

Sau hôm phỏng vấn, Linh được nhận vào làm, Kanako là người hướng dẫn anh công việc. Những lần trao đổi trong ca làm giúp cả hai dần thân thiết. Họ bắt đầu nhắn tin, trò chuyện rồi gọi điện cho nhau nhiều hơn.

Khoảng ba tuần làm việc cùng nhau, tình cảm đã âm thầm nảy nở. Kanako cũng chủ động nói chuyện với Linh hơn. Dù trước đó không dùng Facebook, cô vẫn kết bạn với anh trên mạng xã hội này. Cả hai đều "tình trong như đã, mặt ngoài còn e", dù có tình cảm với nhau nhưng cả hai đều e dè, chỉ dừng lại ở những lần nhắn tin trò chuyện.

Nhất là khi văn hóa người Nhật rất kín kẽ, đặc biệt là phụ nữ, họ không chủ động và không thể hiện tình cảm ra ngoài, ngay cả chuyện gọi điện nói chuyện hay nhắn tin cũng rất hiếm. Từ khi quen biết Linh, Kanako chủ động mở lòng và cởi mở hơn khi nói chuyện cùng Linh.

"Lên đây em nuôi" - câu nói của bạn gái người Nhật, khiến chàng trai Việt ấm lòng trong những ngày đại dịch

Trong một lần về Việt Nam thăm gia đình, Linh quyết định hỏi điều anh vẫn muốn biết: "Em có thích anh không?". Câu trả lời của Kanako đến ngay sau đó: "Em có". Một tuần sau, Linh trở lại Nhật Bản. Hai người chính thức hẹn hò.

Nhưng chỉ sau ba tháng, cặp đôi phải yêu xa, Kanako chuyển về khu vực Tokyo, còn Linh tiếp tục học tại Fukuoka, hai thành phố cách nhau cả nghìn cây số. Suốt khoảng một năm xa nhau, họ duy trì những cuộc gọi video mỗi ngày, cùng chia sẻ chuyện học hành, công việc và những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Khi dịch bùng phát, việc học của Linh phải tạm dừng. Biết bạn trai gặp khó khăn, Kanako chủ động đề nghị: "Lên đây em nuôi". Thế là Linh chuyển đến sống cùng bạn gái. Kanako đi làm, còn anh ở nhà chuẩn bị cơm nước, dọn dẹp và trích tiền tiết kiệm để chia sẻ chi phí sinh hoạt. Trong những ngày ở chung, Kanako càng cảm nhận rõ sự dịu dàng của Linh. Anh quan tâm, thường xuyên nói lời yêu thương và khiến cô thấy mình được trân trọng.

Một tháng trôi qua, đến lúc Linh phải trở lại trường, Kanako ôm người yêu khóc vì không muốn xa anh. "Hay là anh chuyển lên Tokyo học", Linh nói đùa như vậy nhưng không ngờ, Kanako lập tức tìm trường và chỗ làm cho bạn trai. Sự quan tâm ấy khiến Linh xúc động.

"Tôi cảm nhận được cô ấy rất chân thành, luôn nghĩ cho tôi trước nên càng trân trọng tình cảm của hai đứa" - anh tâm sự.

Khoảng thời gian ở chung giúp họ hiểu nhau qua những điều rất đời thường. Với Kanako, đó là cảm giác trở về nhà và có người cùng chăm lo cuộc sống. Với Linh, đó là cơ hội được ở gần người yêu, san sẻ với cô bằng những việc anh có thể làm.

Sự dịu dàng và cách Linh thường xuyên bày tỏ tình cảm khiến Kanako thấy mình được trân trọng. Từ những cuộc gọi khi yêu xa, họ bắt đầu có thêm những bữa cơm chung và nhịp sinh hoạt của hai người dưới một mái nhà.

Dù xúc động trước sự quan tâm của Kanako nhưng Linh vẫn trở lại Fukuoka để tiếp tục việc học của mình. Hai người tiếp tục yêu xa một thời gian nữa. Trường mở cửa chưa bao lâu lại phải đóng vì dịch bệnh. Linh không thể tiếp tục công việc làm thêm như trước, cũng chưa thể về Việt Nam. Để trang trải cuộc sống, anh chuyển sang làm nhân viên giao hàng.

Hai người lại tiếp tục yêu xa trong hoàn cảnh nhiều bất ổn. Những cuộc gọi giúp họ duy trì kết nối, hỏi han và động viên nhau. Kanako vẫn hiện diện trong cuộc sống của Linh, ngay cả khi họ không thể ở cạnh nhau.

"Đơn giản là mình đã đem lòng yêu một người Việt Nam"

Trải qua khoảng một năm rưỡi hẹn hò, cặp đôi quyết định kết hôn vào năm 2021, khi bước vào tuổi 25. Đó là lúc cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng cả hai đã muốn cùng xây dựng một gia đình.

Về phía Kanako, dù không thể hiện quá nhiều, nhưng cô vẫn luôn dành cho bạn trai sự trân trọng và tình cảm đặc biệt. "Không liên quan đến việc anh là người Việt Nam hay không, chỉ đơn giản là mình đem lòng yêu người Việt Nam thôi. Anh ấy là người rất dịu dàng, mình cảm nhận được rằng anh rất trân trọng mình. Cách thể hiện tình cảm của anh ấy cũng rất cuồng nhiệt. Mình muốn ở bên cạnh anh mãi mãi nên quyết định kết hôn".

Khi Kanako nghỉ việc một năm để dưỡng thai và sinh con, Linh vừa học vừa đi giao hàng, gánh vác kinh tế cho gia đình nhỏ. Từ chàng trai được bạn gái đón đến ở cùng khi việc học gián đoạn, anh trở thành người chồng, người cha lo toan cho vợ con.

Khi con gái được 6 tháng tuổi, hai vợ chồng mới về Việt Nam ra mắt nhà chồng. Chuyến đi đánh dấu một bước mới trong hành trình của Kanako: cùng chồng đưa con về gặp gia đình và hiểu thêm về quê hương anh.

Sau khi kết hôn và có con, Linh và Kanako tiếp tục cùng nhau xây dựng sự nghiệp. Hai vợ chồng thành lập công ty hỗ trợ quản lý và tìm việc làm cho người Việt đang sinh sống tại Nhật Bản, và Kanako giữ vai trò giám đốc.

Trên kênh TikTok của hai vợ chồng, Linh thường chia sẻ khoảnh khắc đời thường của hai vợ chồng với những câu chuyện đáng yêu như: "Một ngày của sếp tôi sẽ như thế nào", "Đi làm cùng sếp tôi"... khi kể về vợ của anh.

Tại Việt Nam, Linh cũng thành lập công ty chuyên dạy tiếng Nhật cho người Việt. Công việc của hai người gắn với cả hai đất nước, đồng thời liên quan đến những trải nghiệm mà Linh từng có khi sang Nhật học tập và tìm việc.

Bộ ảnh cưới sau nhiều năm chung sống, lời cầu hôn trước sự chứng kiến của con gái nhỏ

Đầu năm 2026, Linh cùng vợ và con gái thực hiện một bộ ảnh cưới tại Việt Nam, lưu lại những khoảnh khắc gia đình sau nhiều năm chung sống. Nhưng phải đến chuyến về nước lần này, anh mới lần đầu tiên chính thức cầu hôn Kanako.

Màn cầu hôn bất ngờ diễn ra tại đám cưới của một người bạn, trở thành kỷ niệm đặc biệt của hai vợ chồng. Sau đó, trên đường cùng trở về, Linh và Kanako vẫn chưa nguôi xúc động. Cả hai bật khóc.

Trong xe, con gái hỏi ba: "Lúc nãy ba cầu hôn mẹ à?". Kanako khi ấy không nói gì. Câu hỏi hồn nhiên của cô bé khiến khoảnh khắc ấy càng thêm đáng nhớ: sau những ngày ba mẹ cùng vượt qua khó khăn để xây dựng gia đình, con gái giờ đã có mặt để chứng kiến lời cầu hôn của ba dành cho mẹ.

Từ những ngày cùng nhau làm thêm sau giờ học, đến những ngày yêu xa, rồi cùng vượt qua khó khăn giữa đại dịch, Linh và Kanako từng bước xây dựng cuộc sống chung bằng sự quan tâm và sẻ chia.

Giờ đây, bên cô con gái nhỏ, hai vợ chồng tiếp tục vun vén mái ấm và đồng hành trong công việc tại Việt Nam, Nhật Bản. Câu chuyện của họ vẫn được viết tiếp qua từng bữa cơm gia đình, những lần cùng chăm con và những dự định mà cả hai chung tay thực hiện.