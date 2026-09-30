Yêu nữ bác sĩ vừa xinh vừa giỏi, tôi vô cùng hài lòng, cho đến khi nhìn căn phòng của mình sau một lần cô ấy ghé qua

Tôi quen bạn gái được hơn một năm. Cô ấy làm bác sĩ, ngoại hình ưa nhìn, gia đình khá giả, công việc ổn định. Từ ngày yêu nhau, tôi luôn có cảm giác mình may mắn. Cô ấy chăm chỉ, sống có trách nhiệm, biết quan tâm người khác và gần như chẳng bao giờ khiến tôi phải lo lắng về chuyện tiền bạc hay tương lai. Chỉ có một điều khiến tôi bắt đầu thấy sợ, đó là cô ấy quá ám ảnh với sự sạch sẽ và ngăn nắp.

Tôi vốn là người khá xuề xòa. Phòng ngủ của tôi không đến mức bẩn, nhưng quần áo đôi khi vắt trên ghế, sách đọc dở để trên bàn, vài món đồ dùng xong tôi thường đặt luôn ở chỗ tiện tay. Với tôi, như vậy chẳng có vấn đề gì.

Nhưng lần đầu bạn gái đến phòng tôi, cô ấy đứng nhìn một lúc rồi bắt đầu chỉ ra đủ thứ. Cái bàn có bụi, góc nhà chưa sạch, quần áo không được gấp ngay ngắn, giày dép đặt chưa đúng vị trí. Tôi nghe mà cũng hơi ngượng, nhưng nghĩ cô ấy kỹ tính nên bỏ qua.

Không ngờ sau đó cô ấy lấy khăn lau, rồi bắt đầu dọn cả căn phòng.

Ban đầu tôi còn thấy vui vì có người chăm chút cho mình. Nhưng càng dọn, cô ấy càng sắp xếp mọi thứ theo một trật tự mà chỉ cô ấy biết. Sách được xếp lại theo kích thước, quần áo được chia từng nhóm, đồ dùng cá nhân được đưa vào những vị trí hoàn toàn mới.

Ảnh minh họa

Đến hôm sau, tôi cần tìm chiếc sạc dự phòng quen thuộc mà lục tung cả phòng vẫn không thấy. Hỏi bạn gái, cô ấy mới chỉ cho tôi chiếc hộp được đặt rất ngay ngắn trong ngăn kéo.

Thực ra tôi còn biết ơn vì cô ấy chịu khó. Điều khiến tôi áp lực là mọi thứ dường như phải được làm đúng theo tiêu chuẩn của cô ấy. Có lần tôi đến thăm cô ấy, vừa vào đến nhà đã ngồi xuống ghế, cô ấy lập tức nhắc tôi phải phẩy bỏ bụi ngoài cửa rồi mới ngồi xuống ghế. Tôi ăn xong để chiếc cốc trên bàn vài phút, cô ấy cũng đứng dậy cất ngay.

Tôi từng nói chuyện thẳng với cô ấy. Cô ấy bảo bản thân biết mình quá để ý chuyện sạch sẽ, thậm chí có những lúc cũng thấy mệt vì chính điều đó nhưng rất khó để bỏ qua.

Tôi cũng nghĩ đến chuyện sau này nếu cưới nhau. Bây giờ tôi chỉ có một căn phòng nhỏ, cô ấy đến vài lần đã khiến tôi thấy áp lực. Nếu sau này sống chung, nhà cửa, con cái, công việc, rồi những thói quen sinh hoạt của hai người va vào nhau mỗi ngày thì sao?

Tôi tiếc mối quan hệ này rất nhiều. Bạn gái tôi có ngoại hình, công việc tốt, gia đình ổn, lại chăm chỉ và sống có trách nhiệm. Tìm được một người như cô ấy không dễ.

Nhưng càng yêu, tôi càng nhận ra một điều: Một người rất tốt chưa chắc đã là người phù hợp để sống cùng mình.

Tôi vẫn chưa chia tay, bởi tôi sợ sau này sẽ hối tiếc. Nhưng nếu cứ tiếp tục, tôi lại sợ một ngày nào đó mình bước vào hôn nhân với tâm thế lúc nào cũng phải dè chừng từng thói quen nhỏ của mình. Tôi nên xử lý chuyện này thế nào cho phải đây?