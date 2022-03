Tuổi 39 tập 10: Son Ye Jin hoảng hốt khi người này tìm tới phòng khám, tình chị em liệu có đổi thay?

Như vậy là chúng ta vừa theo dõi xong tập 9 bộ phim Tuổi 39. Trong phần preview của tập 10, đã có những chi tiết đáng chú ý được hé lộ. Có một phân cảnh với bối cảnh trường phim, điều này đồng nghĩa với việc nhiều khả năng Jeon Chan Young (Jeon Mi Do) sẽ bắt đầu đóng bộ phim cuối cùng của mình.

Young Chan sẽ bắt tay vào đóng bộ phim cuối cùng của mình?

Cha Mi Jo (Son Ye Jin) có cuộc nói chuyện với So Won. Cô giải tỏa khúc mắc trong lòng So Won khi bảo rằng năng khiếu đánh piano của cô nàng không phải do tiền bạc của bố nuôi mà là món quà từ cha mẹ ruột. Giúp đỡ So Won là thế, vậy nhưng chính Mi Jo lại vướng vào rắc rối liên quan đến người mẹ ruột đang trong tù của mình.

Mi Jo giúp So Won giải tỏa khúc mắc trong lòng để cô có thể đánh piano trở lại.

Rắc rối liên quan đến mẹ ruột sẽ tìm đến Mi Jo?

Cụ thể, một người đàn ông lạ đã tìm đến phòng khám và khiến cho Mi Jo vô cùng hoảng hốt. Jang Joo Hee (Kim Ji Hyun) rất muốn chia sẻ tâm sự cùng bạn, thế nhưng Mi Jo lại giấu không kể nên cô cảm thấy rất buồn. Thậm chí, Joo Hee còn lo rằng mai này khi Chan Young qua đời, mối quan hệ giữa hai người sẽ chẳng còn được như xưa.

Joo Hee rất muốn chia sẻ tâm sự cùng bạn.

Joo Hee lo lắng tình cảm giữa mình và Mi Jo sẽ có ngày thay đổi.

Tập 10 của bộ phim Tuổi 39 sẽ được lên sóng vào tối thứ Năm (24/3) trên JTBC.

https://afamily.vn/tuoi-39-tap-10-son-ye-jin-hoang-hot-khi-nguoi-nay-tim-toi-phong-kham-tinh-chi-em-lieu-co-doi-thay-20220324005827875.chn