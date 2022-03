Tuổi 39 của Son Ye Jin nhận chỉ trích vì lãng mạn hóa chuyện ngoại tình

Thirty-Nine - Tuổi 39 mới đi được nửa chặng đường nhưng đã vấp phải rất nhiều lời chỉ trích. Dù mọi người đều yêu thích dàn diễn viên ngôi sao, thì việc dàn dựng câu chuyện lại bị chỉ trích vì lãng mạn hóa những cuộc tình ngoài hôn nhân.

Câu chuyện phim xoay quanh ba người bạn, Mi Jo (do Son Ye Jin thủ vai), Chan Young (do Jeon Mi Do thủ vai) và Ju Hee (do Kim Ji Hyun thủ vai). Họ là bạn thân của nhau. Vào năm cuối cùng của tuổi ba mươi, Chan Young được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Bạn bè của cô đã đặt ra kế hoạch để biến đây là năm tuyệt vời nhất của cô từ trước đến nay.

Chan Young đã yêu người bạn trung học của Mi Jo, Kim Jin Seok từ lâu. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình, Chan Young không thể theo Jin Seok đi du học sau khi học cấp 3 và chia tay anh sau đó. Cuối cùng, anh đã gặp Kang Sun Joo và kết hôn với cô sau khi cô có thai. Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục gặp Chan Young.



Mi Jo sợ hãi khi Sun Joo đến nhà Chan Young.

Jin Seok rời bỏ Sun Joo và yêu cầu ly hôn sau khi căng thẳng nóng lên và anh thừa nhận rằng anh biết rằng con trai của Sun Joo không phải là máu mủ của mình. Anh đến nhà của Chan Young và ăn tối với bạn bè và gia đình của cô. Sun Joo xông vào tìm anh và Mi Jo ngăn cô làm hỏng ngày hạnh phúc của nhóm bạn.

Sau đó, Mi Jo quỳ gối cầu xin Sun Joo hãy rời đi. Cô muốn cho Chan Young một kỷ niệm hạnh phúc với Jin Seok. Mi Jo cuối cùng ngất xỉu trên đường phố sau cuộc chạm trán. Bất chấp lòng trung thành giữa những người bạn và những tình tiết phức tạp thương tâm giữa Sun Joo và Jin Seok, cư dân mạng đang chỉ trích bộ phim vì đã lãng mạn hóa ngoại tình:

"Thật không hài lòng!"

"Gia đình bên bà cả đến nhà tiểu tam? Điều này là điên rồ!"

"Chà, tôi đang nghi ngờ suy nghĩ của người viết kịch bản!"

"Đó là một bộ phim truyền hình tôi mong đợi nhưng tất cả cách sắp đặt về các nhân vật đều khiến tôi không hài lòng nên tôi sẽ không xem bộ phim đó. Nó khiến tôi tự hỏi liệu có phải chính nhà biên kịch đang ngoại tình hay không?"

"Tôi đã tiếp tục không hài lòng khi xem bộ phim!"

"Thật tiếc về con mắt của họ (vì đã chọn một bộ phim truyền hình này)!"



"Thực sự nếu tôi là bạn của cô ấy, tôi sẽ để cô ấy bị nắm tóc để cô ấy tỉnh lại!"

"Điều đó thật điên rồ!"

"Tôi không thích cách dàn dựng và kịch bản nhưng các diễn viên diễn xuất quá tốt nên thật đáng tiếc."

Cư dân mạng nhấn mạnh rằng lỗi là ở biên kịch chứ không phải diễn viên. Đội ngũ sản xuất vẫn chưa đưa ra tuyên bố.

https://afamily.vn/tuoi-39-cua-son-ye-jin-nhan-chi-trich-vi-lang-man-hoa-chuyen-ngoai-tinh-20220305100544724.chn