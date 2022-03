Tuổi 39 tập 10: Mẹ ruột của Mi Jo (Son Ye Jin) quá ác, nhẫn tâm làm điều này với con gái

Ở tập 10 bộ phim Tuổi 39, Jeon Chan Young (Jeon Mi Do) đã bắt tay vào đóng bộ phim đầu tiên và cũng là cuối cùng của mình. Cả gia đình đều rất vui khi thấy cô thực hiện được ước mơ. Tuy nhiên việc bộ phim phải đến mùa hè năm sau ra mắt khiến tất cả chạnh lòng bởi khi đó, Chan Young đã không còn trên đời nữa.

Chan Young bắt tay vào đóng bộ phim đầu tiên của mình.

Cả bố lẫn mẹ của Chan Young đều chạnh lòng vì con gái sẽ không thể xem bộ phim do chính mình đóng.

Trong khi đó, Jin Seok đã chia tay trong hòa bình với vợ cũ. Anh cũng đồng ý để cô nuôi Ju Won. Hai mẹ con dự định sẽ sang Anh, điều này khiến cậu bé rất buồn. Thế nhưng chính Chan Young đã tìm gặp và giúp cho tâm trạng của Ju Won khá lên nhiều.

Jin Seok và vợ cũ chia tay trong hòa bình.

Chan Young đã tìm gặp cậu bé Ju Won.

Cha Mi Jo (Son Ye Jin) cùng với Kim Seon U đã đến thăm cô nhi viện nơi Mi Jo từng sống. Tại đây, Mi Jo đã khuyên So Won nên quay lại chơi piano. Cô bảo rằng nếu So Won cứ sống như vậy thì sẽ thiệt cho bản thân và khiến bố mẹ ruột ở trên trời buồn lòng. Những lời này dường như khiến cho So Won thực sự muốn chơi piano trở lại.

So Won có lẽ sẽ chơi piano trở lại sau khi nghe lời khuyên từ Mi Jo.

Cũng ở tập 10, Mi Jo đã thực sự gặp rắc rối vì bà Lee Gyeong Suk – mẹ ruột của cô. Gyeong Suk vướng vào một khoản nợ và bà đã bảo chủ nợ tìm đến phòng khám của Mi Jo. Seon U, chị gái và các bạn đều lo lắng muốn biết mọi chuyện, nhưng người đầu tiên cô kể lại là bà Lee Kan Hee. Bà Lee khuyên Mi Jo không được vì thấy tội nghiệp mà đưa tiền cho mẹ ruột bởi có lần một sẽ có lần hai. Nghe mẹ nuôi nói vậy, Mi Jo phát hiện mẹ ruột nhiều lần vòi tiền gia đình mà mình không biết, điều này khiến cô càng thêm đau lòng và thất vọng.

Bà Gyeong Suk đã bảo chủ nợ tìm tới tận phòng khám của Mi Jo.



Sau khi gặp mẹ nuôi, Mi Jo cũng chia sẻ mọi chuyện cho Seon U. Anh dẫn người yêu đi ăn mì để an ủi cô và tự trách mình vì chẳng thể giúp gì. Tuy nhiên, sự thực là cũng nhờ có Seon U mà Mi Jo có thể tìm lại nụ cười.

Seon U giúp Mi Jo có được nụ cười hiếm hoi khi cô đang bị rất nhiều rắc rối bủa vây.

Jang Joo Hee (Kim Ji Hyun) đã có cuộc nói chuyện với Mi Jo. Cô cảm thấy tủi thân vì trong tất cả mọi chuyện, mình luôn là người cuối cùng được biết. Thậm chí, Joo Hee còn lo rằng sau khi Chan Young mất đi, tình cảm giữa cô và Mi Jo sẽ không còn như xưa. Tuy nhiên sau khi Mi Jo đến nhà để cảm ơn bà Nam Gi Ae – mẹ của Joo Hee vì đã giấu kín chuyện bà Gyeong Suk là một kẻ lừa đảo để giúp cô có toàn những kỷ niệm đẹp, Joo Hee đã rất cảm động. Cũng vì thế, những khúc mắc giữa họ đã được hóa giải.

Joo Hee rất buồn và sợ tình bạn với Mi Jo sẽ có ngày thay đổi...

... tuy nhiên rất may là sau đó, mọi khúc mắc đều được hóa giải.

Mi Jo quyết định tự mình giải quyết vấn đề với mẹ ruột.

Kết thúc tập phim, Mi Jo quyết định sẽ tự mình đến trại giam để giải quyết những vấn đề giữa mình và mẹ ruột. Liệu Mi Jo sẽ làm gì? Hãy cùng tiếp tục theo dõi những diễn biến của bộ phim Tuổi 39 vào tối thứ Tư, thứ Năm trên JTBC.

