Được khen "lột xác" nhờ vai nữ đặc vụ, Son Na Eun khiến hội chị em ngưỡng mộ vì vóc dáng 46kg: Tiết lộ 5 thói quen suốt nhiều năm

Sau nhiều năm nhận những ý kiến trái chiều về diễn xuất, Son Na Eun đang có màn trở lại đầy ấn tượng với vai nữ đặc vụ Jung Sang Ah trong bộ phim Hàn Quốc "Đặc vụ Kim tái khởi động". Không chỉ ghi điểm nhờ khả năng nhập vai ngày càng tiến bộ, nữ diễn viên sinh năm 1994 còn khiến khán giả bất ngờ với những pha hành động dứt khoát cùng hình ảnh mạnh mẽ, lạnh lùng trên màn ảnh.

Bộ phim liên tục lập thành tích về tỷ suất người xem, trong khi vai diễn của Son Na Eun được đánh giá là một trong những bước tiến lớn nhất trong sự nghiệp diễn xuất của cô.

Song song với diễn xuất, điều khiến công chúng bàn tán nhiều không kém chính là vóc dáng gần như không thay đổi suốt hơn một thập kỷ của cựu thành viên Apink. Ở tuổi 32, cao gần 1,68m nhưng chỉ nặng khoảng 46kg, Son Na Eun vẫn sở hữu vòng eo săn chắc, đôi chân thon dài và tỷ lệ cơ thể cân đối. Ít ai biết rằng, để duy trì phong độ ấy, nữ diễn viên không áp dụng chế độ ăn kiêng cực đoan mà kiên trì với những thói quen rất đơn giản mỗi ngày.

1. Uống nước ép cà chua khi đói để hạn chế ăn quá nhiều

Mỗi khi cảm thấy đói giữa các bữa, Son Na Eun thường xay cà chua thành nước ép để uống thay vì tìm đến các món ăn vặt nhiều calo.

Cà chua chứa nhiều nước, ít năng lượng, đồng thời giàu chất xơ và lycopene nên có thể giúp tăng cảm giác no, hạn chế việc ăn quá nhiều trong bữa chính.

Nữ diễn viên cũng từng chia sẻ rằng trong những giai đoạn cần siết dáng nhanh để quay phim hoặc chụp hình, cô đôi khi thay bữa sáng hoặc bữa tối bằng nước ép rau củ.

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo không nên duy trì thói quen này trong thời gian dài vì nước ép không thể thay thế hoàn toàn một bữa ăn đầy đủ dưỡng chất, đặc biệt là protein.

2. Cắt giảm món cay và đồ nhiều muối để tránh tích nước

Một nguyên tắc khác trong chế độ ăn của Son Na Eun là ưu tiên thực phẩm thanh đạm.

Trong thời gian cần giữ vóc dáng, cô hạn chế các món cay, nhiều gia vị hoặc chứa quá nhiều muối.

Chế độ ăn nhiều natri có thể khiến cơ thể giữ nước, làm khuôn mặt và tay chân trông sưng hơn, đồng thời khiến cân nặng tăng tạm thời. Vì vậy, Son Na Eun thường lựa chọn thực phẩm nguyên bản, ít chế biến, kết hợp rau xanh và nguồn protein chất lượng để vừa kiểm soát năng lượng, vừa duy trì khối cơ.

3. Mỗi ngày chinh phục 1.000 bậc trên máy "thang lên thiên đường"

Một trong những bí quyết làm nên đôi chân săn chắc của Son Na Eun là máy Stair Climber - thiết bị mô phỏng động tác leo cầu thang, được người Hàn Quốc gọi vui là "thang lên thiên đường".

Sau khi tập tạ, cô thường leo khoảng 1.000 bậc như một bài cardio kết thúc buổi tập. Với tốc độ nhanh, bài tập chỉ mất khoảng 15-20 phút.

Máy Stair Climber giúp huy động cùng lúc nhiều nhóm cơ lớn như mông, đùi, bắp chân và cơ bụng, nhờ đó tiêu hao năng lượng nhiều hơn đi bộ thông thường, đồng thời hỗ trợ tạo đường nét săn chắc cho phần thân dưới.

4. Gyrotonic và squat là "vũ khí" giúp vòng 3 săn chắc

Ngoài tập gym, Son Na Eun còn rất yêu thích Gyrotonic - phương pháp vận động kết hợp giữa yoga, múa, bơi lội và các bài tập phục hồi chức năng.

Bộ môn này giúp cải thiện sự linh hoạt của cột sống, tăng sức mạnh vùng cơ trung tâm, đồng thời hỗ trợ điều chỉnh tư thế và kéo dài đường nét cơ thể.

Nếu không thể đến phòng tập, nữ diễn viên sẽ tập squat ngay tại nhà với 5 hiệp, mỗi hiệp 20 lần.

Theo chia sẻ của cô, việc duy trì squat đều đặn giúp phần đùi săn chắc hơn, đồng thời cải thiện vùng mỡ dưới mông - khu vực mà cô từng cảm thấy thiếu tự tin.

5. Không tập để giảm cân, mà tập vì sức khỏe

Bên cạnh tập tạ, Stair Climber và Gyrotonic, Son Na Eun còn luân phiên tập yoga, Pilates và ballet để cơ thể luôn được vận động theo nhiều cách khác nhau.

Điều đáng chú ý là nữ diễn viên không coi tập luyện là "chiến dịch giảm cân", mà xem đó như một phần trong cuộc sống.

Cô từng chia sẻ rằng, dù lịch trình bận rộn đến đâu vẫn cố gắng dành thời gian vận động vì sau mỗi buổi tập, tinh thần trở nên thoải mái và cơ thể tràn đầy năng lượng hơn.

Điều đáng học từ Son Na Eun không phải cân nặng 46kg

Ở tuổi 32, Son Na Eun vẫn giữ được vóc dáng khiến nhiều người ngưỡng mộ không phải nhờ một bí quyết thần kỳ, mà nhờ những thói quen được duy trì suốt nhiều năm.

Ăn uống điều độ, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, tập luyện đa dạng và coi vận động là một phần của lối sống chính là nền tảng giúp cô duy trì cơ thể khỏe mạnh. Đây cũng là điều mà các chuyên gia sức khỏe luôn khuyến khích, thay vì chạy theo những phương pháp giảm cân cấp tốc hay các chế độ ăn kiêng khắc nghiệt.