Trên mạng xã hội dạo này đang rần rần chia sẻ hình ảnh của một cô gái được mệnh danh là sở hữu "giao diện phú bà" chuẩn chỉnh. Không cằm nhọn hoắt, không gầy gò mỏng manh, cũng chẳng hề theo đuổi phong cách "trắng - gầy - trẻ" đang làm mưa làm gió bấy lâu nay. Ấy vậy mà nét đẹp đằm thắm, khuôn mặt vuông tròn phúc hậu của cô nàng 9x này lại khiến người ta không thể rời mắt. Ít ai biết, trước khi tự tin tỏa sáng với nhan sắc "nhân gian phú quý hoa" (vẻ đẹp rạng rỡ, sang trọng như bông hoa rước tài lộc), cô từng tự ti đến mức nằng nặc đòi bác sĩ gọt hàm cho bằng bạn bằng bè. Câu chuyện của cô gái vùng Sơn Đông (Trung Quốc) đang chạm trúng "tim đen" của rất nhiều chị em, như một lời thức tỉnh vô giá: Phụ nữ đẹp nhất là khi biết yêu lấy những đường nét nguyên bản của chính mình.

Tuổi thơ được khen "mặt có phúc" và nỗi ám ảnh cằm V-line tuổi dậy thì

Cô nàng sinh năm 1995 chia sẻ rằng, ngay từ thuở bé xíu, đi đến đâu người lớn cũng xuýt xoa khen cô có tướng mạo tốt, khuôn mặt tròn đầy tươm tất, mai sau kiểu gì cũng rước lộc vào nhà, sung sướng một đời. Lời khen thì nghe sướng tai đấy, nhưng khi lớn lên, bước vào độ tuổi biết làm điệu, cô lại bắt đầu quay sang chán ghét chính khuôn mặt của mình. Giữa cái thời mà mở tivi, lướt mạng xã hội đâu đâu cũng thấy các tỷ tỷ mặt trái xoan, cằm V-line nhọn hoắt thon thả, thì cái mặt "vuông tròn" rặt chất con gái Sơn Đông của cô bỗng trở nên lạc lõng.

Nhìn vào gương, cô tủi thân thấy mặt mình sao mà to thế, góc cạnh thế, lên hình trông cứ béo béo, quê quê chẳng thanh thoát chút nào. Nỗi tự ti cứ thế lớn dần, lấn át hết mọi lời khen ngợi năm xưa. Đỉnh điểm của sự chán nản là khi cô gom góp đủ can đảm (và cả tiền bạc), quyết định tìm đến bệnh viện thẩm mỹ với khao khát gọt phăng đôi xương hàm, đẽo gọt cho ra cái cằm nhỏ xíu "thần thánh" để mong đổi đời.

Lời từ chối ngàn vàng của vị bác sĩ và hành trình tìm lại "nhân gian phú quý hoa"

Thế nhưng, cuộc đời đôi khi có những khúc cua may mắn đến bất ngờ. Trái với mường tượng sẽ được bác sĩ chào mời đon đả, tư vấn làm gói này gói kia, vị bác sĩ mặc áo blouse trắng khi nhìn trực diện vào khuôn mặt cô đã lập tức lắc đầu. Ông thẳng thừng khuyên cô đừng dại dột mà phá đi nét đẹp tự nhiên đầy phúc khí ấy.

Theo lời bác sĩ, gọt hàm đi chưa chắc đã đẹp hơn, khuôn mặt sẽ mất đi độ nâng đỡ tự nhiên, mai này da chùng nhão lỡ dở thì có hối hận cũng chẳng kịp. Chính lời ngăn cản thẳng thắn, có tâm của vị bác sĩ nọ đã "tạt một gáo nước lạnh" nhưng cũng đồng thời thức tỉnh cô nàng 9x.

Nhờ bị "quay xe" phút chót ở bệnh viện thẩm mỹ ngày ấy, cô đã giữ lại được toàn vẹn đường nét nguyên bản của mình. Để rồi giờ đây, khi đã trưởng thành hơn, cô mới thực sự thấm thía giá trị của quyết định "không làm gì cả" năm nào.





Dẹp bỏ chuẩn "trắng - gầy - trẻ", mặt vuông tròn lên ngôi "phú bà"

Đứng ở độ tuổi U30, cô nàng không còn gồng mình để cố nhét bản thân vào cái khuôn "bạch - sấu - ấu" (trắng, gầy, trẻ) chật hẹp mà mạng xã hội vẫn tung hô nữa. Mỗi lần trang điểm lên, cô tự tin phô diễn vẻ đẹp đằm thắm, mặn mà, toát ra khí chất của một "phú bà" thứ thiệt. Không mỏng manh yếu đuối vỡ vụn, sự kết hợp giữa nét mặt vuông tròn, đôi gò má đầy đặn, nụ cười rạng rỡ cùng thần thái ung dung tạo nên một vẻ đẹp đầy sức sống và quyền lực.

Bức ảnh và lời chia sẻ của cô ngay lập tức được hàng loạt các trang mạng lớn nhỏ chia sẻ rầm rộ. Hàng ngàn chị em thi nhau bình luận, tag tên hội bạn thân vào để tự dặn lòng: Hóa ra khuôn mặt đầy đặn rạng rỡ, thần thái tự tin, khỏe mạnh mới là loại mỹ phẩm đắt giá nhất.

Suy cho cùng, thời trang hay tiêu chuẩn cái đẹp rồi cũng sẽ xoay vòng đổi thay, gầy hay béo, V-line hay mặt vuông chữ điền không quan trọng bằng việc bạn tỏa ra năng lượng gì. Chỉ có sự tự tin và việc biết yêu thương, trân trọng lấy những gì cha mẹ sinh ra mới là đẳng cấp không bao giờ lỗi thời. Đừng bắt bản thân phải giống ai, vì bạn chính là phiên bản giới hạn đắt giá nhất của cuộc đời mình!