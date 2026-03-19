Lâu nay, cứ nhắc đến tạo hình phu nhân hào môn trên phim, chúng ta thường mường tượng ra những bộ cánh ngập ngụa logo thương hiệu, những chiếc túi xách bạch tạng hiếm có hay những bộ trang sức kim cương, vàng khối to bản. Thế nhưng, sự xuất hiện của nữ diễn viên Ôn Tranh Vanh trong vai mẹ chồng tài phiệt Vu Lam của bộ phim "Hãy để tôi tỏa sáng" đã đập tan mọi định kiến đó, định nghĩa lại hoàn toàn về khí chất "trâm anh thế phiệt".

Không hầm hố phô trương, bà mang đến một hình ảnh quý phái, thanh lãnh nhưng toát ra mùi tiền khét lẹt qua những bộ trang sức ngọc phỉ thúy đắt giá. Thậm chí, nhiều chuyên gia trong giới kim hoàn mười năm tuổi nghề cũng phải thốt lên rằng, đây không phải là đóng phim, đây rõ ràng là một cuốn "từ điển trang sức" của giới tinh hoa, nơi sự giàu có được định đoạt bằng chất ngọc, độ trong và màu sắc thủy ba rực rỡ.

Đâu phải cứ đắp vàng mười hay logo to bản mới là đẳng cấp

Nói chuyện cho vuông, xem xong những phân cảnh của phu nhân Vu Lam, nhiều chị em mới chợt nhận ra một sự thật phũ phàng: Giới siêu giàu thực thụ, ví dụ như các phu nhân trong gia tộc trùm sòng bạc Macau hay những người đàn bà thép như Trần Lam (vợ Hướng Hoa Cường), hiếm khi dát vàng lấp lánh lên người. Thứ họ chọn để khẳng định vị thế thường là ngọc phỉ thúy.

Bởi lẽ, vàng thì có giá chung trên thị trường, ai cũng cân đo đong đếm được, còn ngọc thì vô giá. Phỉ thúy là thứ trang sức không hề có logo, không phô bày một con số cụ thể nào, nhưng chỉ cần người sành sỏi liếc qua độ trong veo của chất kính, màu xanh ngọc bích ngậm nước hay sắc tím kiêu sa, là đủ biết chủ nhân của nó nắm trong tay gia sản kếch xù đến mức nào. Đó chính là cảnh giới cao nhất của sự sang trọng tinh tế - "Quiet Luxury" (sự xa xỉ thầm lặng) mà giới thượng lưu luôn theo đuổi.

"Hú vía" với BST trang sức thật nghìn tỷ, đi quay phim phải có vệ sĩ kè kè

Cái làm cõi mạng rần rần và bùng nổ nhất chính là lời xác nhận từ chính nữ diễn viên Ôn Tranh Vanh: Toàn bộ số ngọc phỉ thúy bà đeo trên phim đều là hàng thật 100%! Nghe đồn, nhà tài trợ đã bê nguyên xi các cực phẩm từ một triển lãm trang sức danh giá năm 2023 đến phim trường. Cứ thử tưởng tượng xem, sợi dây chuyền ngọc phỉ thúy màu tím hoàng gia (Đế vương tử) lấp lánh trên cổ phu nhân có mức giá chào bán lên tới 300 triệu NDT (sương sương khoảng hơn1.000 tỷ đồng).

Mỗi lần bà bước ra set quay là một lần cả đoàn phim nín thở, vệ sĩ chuyên nghiệp phải túc trực kè kè xung quanh để bảo vệ món bảo vật này. Hay như những món "nhỏ xinh" khác như chiếc nhẫn mặt ngọc Đế vương lục (xanh hoàng gia) cũng ngót nghét cả triệu tệ (gần 4 tỷ đồng), đôi bông tai ngọc bích dáng dài thanh mảnh bét nhất cũng triệu rưỡi tệ, đến chiếc cài áo đính kim cương mix ngọc phỉ thúy cũng là hàng triệu đô. Dát một gia tài khổng lồ như thế lên người, bảo sao khí chất của bà mẹ chồng không bức người, sắc sảo và quyền lực đến mức khiến người đối diện phải e dè.

Trang sức biết "nói chuyện" và bí kíp lên đồ cực mượt cho hội chị em

Điểm ăn tiền nhất của bộ phim không chỉ nằm ở giá trị vật chất, mà ở cách ekip dùng trang sức để kể chuyện, lột tả nội tâm nhân vật một cách thần sầu. Ở những tập đầu, khi bà mẹ chồng Vu Lam muốn dùng gia thế để dằn mặt, thị uy với cô con dâu Hứa Nghiên, bà đắp lên người nguyên một bộ ngọc phỉ thúy Đế vương lục xanh ngắt. Kết hợp cùng những chiếc váy dạ hội đính lông vũ hay bộ vest xám lạnh lùng, màu xanh của ngọc tạo nên một áp lực vô hình, một sự bề trên không thể chối cãi. Thế nhưng, đến giai đoạn sau, khi đã bắt đầu thấu hiểu và chấp nhận con dâu, bà lập tức tháo ngọc ra và thay bằng những chuỗi ngọc trai cúc mác (Hải Nam/Úc) to bản trắng muốt. Ánh xà cừ mềm mại, rực rỡ pha chút ấm áp ngay lập tức làm dịu đi nét sắc sảo, biến bà thành một người mẹ chồng bao dung và thấu tình đạt lý hơn.

Nhìn cách bà phối đồ, chị em chúng mình cũng rút ra được một bài học thời trang cực kỳ đắt giá. Không cần phải ăn mặc quá diêm dúa hay màu mè, áo quần chỉ cần cắt cúp tinh tế, chất liệu tốt như lụa satin đen, linen xám hay lụa tơ tằm, nhường toàn bộ "spotlight" cho những món phụ kiện đắt giá. Quần áo càng tối giản, trang sức càng tỏa sáng rực rỡ. Đời thường hiếm ai có đủ tiềm lực để diện ngọc phỉ thúy trăm tỷ như trên phim, nhưng việc học lỏm cách nâng tầm phong cách bằng sự tiết chế và tinh tế thì hoàn toàn nằm trong tầm tay của chúng ta.