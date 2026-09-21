Từng nặng 210kg, ăn 8 quả trứng, 1 đĩa mì vào bữa sáng, chàng trai 22 tuổi giảm 124kg trong chưa đầy 3 năm chỉ nhờ 1 thay đổi

Từng nặng khoảng 211kg ở tuổi 19, chàng trai người Mỹ thừa nhận thói quen ăn uống mất kiểm soát khiến anh nhiều lần giảm cân rồi lại tăng cân trở lại. Trong chưa đầy 3 năm, anh giảm khoảng 124kg, thay đổi hoàn toàn cuộc sống và trở thành huấn luyện viên giảm cân.

Một nam thanh niên ở bang Texas (Mỹ) đã chia sẻ hành trình giảm khoảng 124kg trong chưa đầy 3 năm, từ mức cân nặng hơn 210kg xuống còn khoảng 87kg. Câu chuyện của David John Castaneda đang thu hút sự chú ý sau khi anh công khai hành trình thay đổi cân nặng và lối sống.

David cho biết khi mới 19 tuổi, cân nặng của anh lên tới khoảng 210,9kg. Thời điểm đó, anh thường xuyên ăn uống mất kiểm soát và từng lo sợ thói quen này có thể khiến mình mất mạng. "Tôi luôn nghĩ về đồ ăn và cảm giác đói. Tôi có thể ăn cho đến khi cơ thể cảm thấy khó chịu", David kể lại.

Anh từng nhiều lần cố gắng giảm cân nhưng không thành công. Cân nặng giảm xuống rồi lại tăng trở lại, thậm chí có thời điểm còn cao hơn trước.

Bữa sáng từng có tới 8 quả trứng và cả gói mì Ý

Trước khi thay đổi, chế độ ăn uống của David chứa lượng thực phẩm rất lớn. Bữa sáng của anh thường gồm 8 quả trứng chiên cùng phô mai, giăm bông và thịt xông khói, sau đó ăn thêm một phần mì Ý lớn với thịt bò hoặc thịt gà.

Các bữa ăn khác cũng thường có rất nhiều bánh mì và bánh ngô. Bữa tối gồm thịt cùng lượng lớn cơm. Đồ ăn vặt yêu thích của anh là ngũ cốc, khoai tây chiên, bỏng ngô và kem.

David cho biết khi đó anh không tập thể dục và gần như không kiểm soát được thói quen ăn uống. "Tôi ăn như vậy không hẳn vì đói mà vì nó đã trở thành thói quen. Tôi thậm chí mất khả năng nhận biết khi nào mình đã no", anh chia sẻ.

Cân nặng quá lớn cũng bắt đầu ảnh hưởng rõ rệt đến sức khỏe. David từng xuất hiện loét do tì đè, vùng da ở cổ bị biến đổi màu sắc và tình trạng kháng insulin. Có thời điểm cân nặng của anh thậm chí vượt quá giới hạn hiển thị của chiếc cân, khiến việc xác định chính xác trọng lượng cơ thể trở nên khó khăn.

Bước ngoặt đến vào năm 2023

Theo David, bước ngoặt xảy ra vào tháng 10/2023. Anh nhận ra rằng dù mình có lựa chọn thay đổi hay không, vài tháng và vài năm vẫn sẽ trôi qua. Vì vậy, thay vì lo sợ phải mất nhiều năm để giảm cân, anh quyết định tận dụng khoảng thời gian đó để thay đổi bản thân.

Ban đầu, David kết hợp chế độ ăn ketogenic và nhịn ăn gián đoạn để kiểm soát cảm giác thèm ăn. Sau đó, anh chuyển sang phương pháp kiểm soát lượng calo, duy trì tình trạng thâm hụt calo để tiếp tục giảm cân và kiểm soát cân nặng.

Anh cũng bắt đầu tập luyện. Những ngày đầu đến phòng gym không hề dễ dàng. David cho biết vì cơ thể quá nặng và sức lực hạn chế, anh từng cảm thấy xấu hổ và luôn lo sợ người khác nhìn mình hoặc đánh giá mình.

Tuy nhiên, theo thời gian, phòng tập không còn là nơi khiến anh sợ hãi mà trở thành nơi để anh thử thách bản thân.

Giảm 124kg trong chưa đầy 3 năm

Hành trình giảm cân của David không diễn ra thuận lợi hoàn toàn. Có những thời điểm kết quả đến chậm hơn mong đợi và anh nhiều lần xuất hiện suy nghĩ muốn bỏ cuộc.

Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục duy trì chế độ ăn uống và tập luyện. Trong chưa đầy 3 năm, David giảm khoảng 123,8kg. Từ mức cân nặng hơn 210kg, hiện anh chỉ còn khoảng 87kg. Ở tuổi 22, David đã trở thành một huấn luyện viên giảm cân và tiếp tục duy trì chế độ ăn uống có kiểm soát.

Hiện chế độ ăn của anh chủ yếu gồm các nguồn protein ít béo như ức gà, thịt bò xay, cùng rau củ, khoai tây và trứng. Mục tiêu mỗi ngày của anh là khoảng 200g protein, 60g chất béo và 250g carbohydrate.

Từ không thể chạy 1,6km đến chạy 5km trong 30 phút

Điều khiến David thay đổi không chỉ là con số trên cân. Anh cho biết trước đây mình thậm chí không thể chạy được 1 dặm, tương đương khoảng 1,6km. Hiện tại, anh có thể chạy 5km trong khoảng 30 phút.

David cho rằng sự tự tin hiện tại không đến từ ngoại hình mà đến từ việc anh đã chứng minh được với chính mình rằng bản thân có thể làm những điều từng nghĩ là không thể. "Trước đây, tôi dành rất nhiều thời gian tưởng tượng về cuộc sống mà mình mong muốn. Bây giờ, nếu có điều gì muốn làm, tôi sẽ đứng dậy và tự mình thực hiện", anh chia sẻ.

Câu chuyện của David cho thấy giảm cân không chỉ là thay đổi một con số trên bàn cân mà còn là quá trình thay đổi thói quen ăn uống, vận động và cách nhìn nhận về bản thân.

Tuy nhiên, các phương pháp giảm cân không phù hợp với tất cả mọi người. Người có cân nặng cao hoặc mắc các vấn đề sức khỏe liên quan đến cân nặng nên được bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng tư vấn để lựa chọn phương pháp giảm cân phù hợp, thay vì tự áp dụng những chế độ ăn quá khắt khe.

Nguồn và ảnh: QQ