“Thà béo một chút còn hơn hói đầu” - đó là lời tự nhắc nhở của nữ diễn viên Đài Loan (Trung Quốc) Trần Ngải Hy (Chen Ai Xi) sau nhiều năm chật vật vì rụng tóc. Trong chương trình Woman Queen, cô lần đầu chia sẻ khá cởi mở về hành trình tìm cách cải thiện mái tóc, từ thời thiếu niên cho đến khi bước chân vào giới giải trí. Điều khiến cô tiếc nuối nhất là từng giảm cân không đúng cách, khiến tình trạng rụng tóc trở nên nghiêm trọng hơn.

Trần Mai Tuyền, thường được biết đến với nghệ danh Trần Nghiên Hy, là một nữ diễn viên kiêm ca sĩ người Đài Loan. Cô nổi tiếng với vai diễn Thẩm Giai Nghi trong phim điện ảnh Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, bộ phim giúp cô được đề cử giải Nữ chính xuất sắc nhất tại giải Kim Mã lần thứ 48.

Trần Ngải Hy kể rằng thời nhỏ, cô vốn có mái tóc dày. Tuy nhiên, từ tuổi dậy thì, tóc bắt đầu mảnh và thưa dần. Khi đi làm, cô từng áp dụng chế độ giảm cân thiếu khoa học, khiến dinh dưỡng mất cân bằng và tóc rụng nhiều hơn. Đường ngôi trên đỉnh đầu ngày càng rộng, đến mức cô ví von trông như một “lòng chảo”. Mỗi lần ghi hình chương trình, cô phải dùng nhiều bột che khuyết điểm để phần da đầu lộ rõ trông bớt thưa tóc.

Áp lực công việc và tài chính cũng từng khiến tình trạng của cô thêm tồi tệ. Nữ diễn viên cho biết có giai đoạn da đầu xuất hiện những vùng rụng tóc thành mảng, thường được gọi là hói từng vùng. Từ sớm, cô đã thử nhiều cách như dùng sản phẩm kích thích mọc tóc, ăn mè đen, uốn chân tóc để tạo độ phồng. Sau này, cô tiếp tục chi tiền cho các phương pháp chăm sóc chuyên sâu như laser da đầu và tiêm huyết tương giàu tiểu cầu (PRP).

Trải nghiệm kéo dài khiến cô nhận ra việc duy trì mái tóc không đơn giản chỉ là sử dụng mỹ phẩm hay tìm đến các liệu trình đắt tiền. Trong một số trường hợp, yếu tố di truyền cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến mật độ tóc và nguy cơ rụng tóc.

Giảm cân quá mức có thể khiến tóc rụng nhiều hơn

Từ trải nghiệm của mình, Trần Ngải Hy khuyên những người muốn giảm cân không nên nhịn ăn cực đoan hoặc cắt bỏ quá nhiều nhóm thực phẩm chỉ để nhanh chóng nhìn thấy con số trên cân giảm xuống. Với cô, việc gầy đi nhưng tóc rụng, sắc mặt kém tươi tắn và sự tự tin suy giảm là cái giá không đáng phải trả.

Thực tế, tóc cần được cung cấp đầy đủ năng lượng, protein, vitamin và khoáng chất để phát triển. Khi cơ thể thiếu năng lượng hoặc một số dưỡng chất trong thời gian dài, chu kỳ phát triển của tóc có thể bị ảnh hưởng, dẫn đến tình trạng rụng tóc lan tỏa. Hiện tượng này đôi khi xuất hiện sau một giai đoạn giảm cân nhanh, ăn kiêng nghiêm ngặt, bệnh nặng hoặc căng thẳng kéo dài.

Tuy nhiên, không phải trường hợp rụng tóc nào cũng do thiếu dinh dưỡng. Rụng tóc còn có thể liên quan đến di truyền, thay đổi nội tiết, bệnh lý tuyến giáp, một số loại thuốc hoặc các bệnh da đầu. Vì vậy, nếu tóc rụng nhiều bất thường, thưa rõ rệt hoặc xuất hiện từng mảng hói, người bệnh nên khám chuyên khoa da liễu để xác định nguyên nhân.

3 bí quyết chăm sóc tóc Trần Ngải Hy chia sẻ

1. Bổ sung kẽm khi cơ thể thực sự thiếu

Trần Ngải Hy cho biết sau khi kiểm tra da đầu và làm xét nghiệm máu tại cơ sở y tế, cô được phát hiện thiếu kẽm. Từ đó, cô duy trì thói quen bổ sung vi chất này.

Kẽm tham gia vào nhiều quá trình sinh học, bao gồm sự phát triển và hoạt động bình thường của tế bào. Thiếu kẽm có thể liên quan đến rụng tóc, nhưng điều đó không có nghĩa ai bị rụng tóc cũng cần uống kẽm.

Việc bổ sung nên dựa trên đánh giá về chế độ ăn, tình trạng sức khỏe và chỉ định phù hợp. Dùng kẽm liều cao kéo dài có thể gây tác dụng phụ, trong đó có nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng hấp thu đồng. Nếu nghi ngờ thiếu vi chất, nên trao đổi với bác sĩ thay vì tự mua thực phẩm bổ sung để sử dụng.

2. Cẩn trọng với biotin và các sản phẩm dưỡng tóc

Ngoài kẽm, nữ diễn viên cho biết cô từng thử sản phẩm bổ sung có chứa biotin và hà thủ ô sau khi đọc những đánh giá tích cực trên mạng. Cô chia sẻ rằng sau khoảng một tháng sử dụng, mình nhận thấy những sợi tóc tơ xuất hiện ở vùng chân tóc.

Đây là trải nghiệm cá nhân, chưa đủ để chứng minh sản phẩm có tác dụng kích thích mọc tóc. Biotin là vitamin nhóm B cần thiết cho cơ thể, nhưng tình trạng thiếu biotin khá hiếm gặp. Với người không thiếu chất này, hiện chưa có đủ bằng chứng cho thấy bổ sung biotin sẽ giúp tóc mọc dày hơn.

Đáng lưu ý, biotin liều cao có thể gây sai lệch kết quả của một số xét nghiệm máu, bao gồm các xét nghiệm liên quan đến tuyến giáp và tim mạch. Người đang sử dụng sản phẩm chứa biotin nên thông báo với nhân viên y tế trước khi xét nghiệm.

Hà thủ ô cũng không phải lựa chọn mặc nhiên an toàn để dưỡng tóc. Một số chế phẩm từ loại dược liệu này đã được ghi nhận có liên quan đến tổn thương gan. Vì vậy, người tiêu dùng cần thận trọng với sản phẩm quảng cáo giúp đen tóc, mọc tóc nhanh hoặc cam kết hiệu quả chỉ sau thời gian ngắn.

3. Không tùy tiện dùng thiết bị chiếu đèn để kích thích mọc tóc

Một phương pháp khác Trần Ngải Hy chia sẻ là sử dụng thiết bị mặt nạ LED vốn dành cho chăm sóc da mặt, đưa lên vùng đầu và chiếu sáng khoảng 15 phút mỗi lần. Cô cho biết ý tưởng xuất phát từ việc tìm hiểu các thiết bị chiếu ánh sáng được sử dụng trong một số phương pháp hỗ trợ điều trị rụng tóc.

Trên thực tế, một số thiết bị laser công suất thấp hoặc ánh sáng đỏ chuyên dụng đã được nghiên cứu trong điều trị một số dạng rụng tóc. Tuy nhiên, hiệu quả phụ thuộc vào loại thiết bị, bước sóng, liều chiếu và nguyên nhân gây rụng tóc. Không thể mặc định mọi thiết bị LED dùng cho da mặt đều có tác dụng tương tự thiết bị điều trị tóc.

Do đó, người dùng không nên tự ý đổi mục đích sử dụng thiết bị khi nhà sản xuất không khuyến cáo. Nếu muốn áp dụng liệu pháp ánh sáng, nên hỏi ý kiến bác sĩ da liễu và lựa chọn thiết bị phù hợp.

Rụng tóc kéo dài, đừng chỉ tìm cách che khuyết điểm

Câu chuyện của Trần Ngải Hy cho thấy rụng tóc có thể ảnh hưởng đáng kể đến ngoại hình và sự tự tin, nhất là khi tình trạng kéo dài hoặc khiến da đầu lộ rõ. Tuy nhiên, việc liên tục thử các phương pháp chăm sóc mà không xác định nguyên nhân có thể khiến người bệnh tốn kém mà chưa chắc cải thiện được vấn đề.

Nếu tóc rụng nhiều hơn bình thường, đường ngôi ngày càng rộng, tóc mảnh đi rõ rệt hoặc xuất hiện vùng hói thành mảng, nên đi khám để được đánh giá. Bác sĩ có thể xem xét tiền sử giảm cân, chế độ ăn, thuốc đang dùng, tình trạng da đầu và chỉ định xét nghiệm khi cần thiết.

Để hỗ trợ sức khỏe mái tóc, hãy ưu tiên ăn đủ năng lượng, bổ sung protein từ nhiều nguồn thực phẩm, tránh giảm cân quá nhanh và hạn chế các thao tác làm tóc gây kéo căng hoặc tổn thương sợi tóc. Nếu cần giảm cân, nên chọn cách điều chỉnh chế độ ăn và vận động bền vững thay vì nhịn ăn cực đoan.

Mái tóc khỏe không chỉ là chuyện ngoại hình. Đôi khi, tình trạng tóc cũng phản ánh những thay đổi bên trong cơ thể. Thay vì chạy theo các sản phẩm được quảng cáo là “mọc tóc thần tốc”, điều quan trọng hơn là tìm đúng nguyên nhân và lựa chọn cách chăm sóc phù hợp.