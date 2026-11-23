Dạo này ông Lý (Tứ Xuyên, Trung Quốc) hay cảm thấy mệt mỏi, uể oải. Sáng nào ông cũng thức dậy, dù đã ngủ 7-8 tiếng, vẫn thấy uể oải, tay chân dễ bị lạnh. Thấy ông lúc nào cũng mệt mỏi như vậy, vợ ông khuyên ông nên uống nước gừng vào buổi sáng.

Ông Lý nghe nói gừng có tác dụng giải hàn và làm ấm dạ dày, nên mỗi sáng ông đều cắt 2-3 lát gừng, đun sôi với táo đỏ rồi uống nước đó. Sau một thời gian kiên trì, ông thấy uống nước gừng nóng vào buổi sáng khá dễ chịu, và dạ dày cũng ấm hơn hẳn.

Tuy nhiên, ông lão Lý cũng có một số nghi ngờ: Gừng thực sự có nhiều lợi ích đến vậy sao? Ăn 3 lát gừng mỗi sáng thì có ích lợi gì? Chế độ ăn này có phù hợp với tất cả mọi người không?

Việc ăn 3 lát gừng sau khi thức dậy vào buổi sáng có thể mang lại những lợi ích gì cho nam giới?

Gừng là một loại gia vị phổ biến trong đời sống hàng ngày. Nó có thể khử mùi tanh của cá và tăng hương vị, đồng thời chứa gingerol, shogaol, polysaccharid và các thành phần khác. Tiêu thụ vừa phải có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe.

1. Giúp cải thiện tình trạng khó chịu ở dạ dày

Gừng có tính ấm và vị cay nồng. Y học cổ truyền tin rằng nó có tác dụng làm ấm dạ dày và cầm nôn.

Đối với những người dễ bị ớn lạnh, khó chịu ở bụng sau khi tiếp xúc với không khí lạnh, hoặc thỉnh thoảng buồn nôn, ăn một lượng gừng vừa phải có thể giúp giảm bớt một số khó chịu.

Nghiên cứu hiện đại cũng phát hiện ra rằng các thành phần trong gừng, chẳng hạn như gingerol, có thể ảnh hưởng đến hoạt động của hệ tiêu hóa, và gừng cũng được sử dụng để giúp giảm buồn nôn do một số nguyên nhân gây ra.

Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên bị đau bụng, trào ngược axit hoặc nôn mửa, bạn không thể chỉ dựa vào việc ăn gừng để giải quyết vấn đề; bạn cũng cần tìm ra nguyên nhân.

2. Giúp cơ thể chống lại cái lạnh

Gừng có vị cay nồng và tính ấm, ăn gừng có thể giúp bạn cảm thấy ấm áp. Đặc biệt trong thời tiết lạnh, uống một cốc nước gừng ấm có thể giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn.

Đối với những người thường nhạy cảm với lạnh và có tay chân lạnh, việc tiêu thụ gừng với lượng vừa phải có thể là một lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống hàng ngày của họ.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng gừng không thể làm tăng nhiệt độ cơ thể cơ bản, cũng như không thể thay thế các biện pháp giữ ấm.

3. Bổ sung chất chống oxy hóa cho cơ thể

Gừng chứa các hoạt chất như gingerol và ginger phenol, có tác dụng chống oxy hóa nhất định.

Cơ thể người sản sinh ra các gốc tự do trong quá trình trao đổi chất bình thường. Lượng gốc tự do dư thừa có thể gây tổn thương oxy hóa cho tế bào. Một chế độ ăn uống cân bằng, bao gồm nhiều loại rau, trái cây và thực phẩm tự nhiên, giúp bổ sung chất chống oxy hóa.

Gừng có thể được sử dụng như một nguyên liệu, nhưng không thể được coi là một loại thực phẩm đặc biệt có tác dụng chống lão hóa.

Ăn gừng vào buổi sáng có tốt hơn không? Ăn gừng vào buổi tối có thực sự giống như ăn thạch tín không?

Có câu ngạn ngữ rằng, "Ăn gừng vào buổi sáng tốt hơn là uống canh nhân sâm, nhưng ăn gừng vào buổi tối còn tệ hơn cả ăn thạch tín".

Phát biểu này có thể nghe có vẻ phóng đại, nhưng nó phản ánh tầm quan trọng của thời điểm tiêu thụ gừng trong thói quen ăn uống truyền thống.

Theo quan điểm của y học cổ truyền, gừng có vị cay nồng và tính ấm. Vào buổi sáng, khi khí dương trong cơ thể dần tăng lên, ăn một lượng gừng vừa phải có thể làm ấm vùng bụng và trừ hàn. Đối với những người thường xuyên chán ăn hoặc dễ bị lạnh, uống nước gừng vào buổi sáng có thể phù hợp hơn.

Tuy nhiên, gừng có vị cay, và nếu một số người ăn quá nhiều vào ban đêm, nó có thể gây kích ứng dạ dày, dẫn đến các triệu chứng khó chịu như ợ nóng và trào ngược axit, ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Những người dễ bị trào ngược axit hoặc trào ngược dạ dày thực quản nên chú ý hơn đến thời gian và lượng tiêu thụ.

Nên ăn gừng như thế nào?

Đối với nam giới muốn ăn gừng vào buổi sáng, họ không cần ăn quá nhiều; điều quan trọng là ăn uống điều độ.

1. Nước gừng và táo tàu

Buổi sáng, bạn có thể lấy 2-3 lát gừng tươi, thêm 2 quả táo đỏ, đun sôi trong nước, rồi uống phần nước thu được.

Phương pháp này tương đối đơn giản và phù hợp với những người thích đồ uống ấm. Tuy nhiên, chà là đỏ có chứa đường, vì vậy những người có lượng đường trong máu cao cần chú ý kiểm soát lượng tiêu thụ và không cần thêm đường nâu.

2. Cháo gừng

Khi nấu cháo kê hoặc cháo thịt nạc, bạn có thể cho thêm một ít gừng băm nhỏ, không chỉ giúp tăng hương thơm mà còn giúp món ăn dễ ăn hơn.

Cách tiếp cận này dễ được chấp nhận hơn đối với những người không quen ăn gừng trực tiếp.

3. Thêm một lượng gừng thích hợp khi xào rau

Khi nấu cá hoặc gà, bạn có thể thêm vài lát gừng, điều này giúp khử mùi tanh và làm tăng hương vị cho món ăn.

Cần lưu ý rằng gừng chỉ là một nguyên liệu thông thường và không cần thiết phải tiêu thụ với số lượng lớn mỗi ngày vì lý do sức khỏe.

Những người này cần hết sức cẩn thận khi ăn gừng

Mặc dù gừng rất phổ biến, nhưng nó không phù hợp với tất cả mọi người.

Người bị âm hư và nội nhiệt quá mức: Nếu bạn thường xuyên bị khô miệng, khô họng, khô rát họng, nóng lòng bàn tay và lòng bàn chân, bạn có thể cảm thấy khó chịu hơn sau khi ăn gừng, vì vậy bạn nên giảm lượng tiêu thụ.

Người bị trào ngược dạ dày thực quản: Gừng có thể gây kích ứng dạ dày ở một số người, làm trầm trọng thêm chứng ợ nóng và trào ngược axit. Nếu cảm thấy khó chịu, hãy giảm hoặc ngừng tiêu thụ.

Những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm: Ăn gừng sống khi đói bụng có thể gây kích ứng dạ dày, vì vậy nên tránh nhai nhiều gừng sống trực tiếp.

Hơn nữa, không cần phải quá lo lắng về việc có nên gọt vỏ gừng hay không. Cả vỏ và phần thịt gừng đều ăn được; chỉ cần rửa sạch như bình thường khi nấu ăn là không cần gọt vỏ. Tuy nhiên, bạn có thể gọt vỏ nếu thích hợp với sở thích cá nhân hoặc nhu cầu nấu nướng của mình.

Một điểm rất quan trọng nữa: tuyệt đối không ăn gừng bị mốc hoặc thối. Ngay cả khi bạn cắt bỏ phần bị mốc, điều đó cũng không đảm bảo phần còn lại an toàn. Gừng hư có thể chứa các chất độc hại như safrole, làm tăng nguy cơ mắc bệnh; nếu bạn phát hiện gừng hư, hãy vứt bỏ toàn bộ củ gừng đó.

Quay lại câu chuyện của ông Lý, vợ ông sau đó nhắc nhở ông rằng uống nước gừng vào buổi sáng chỉ là một điều chỉnh nhỏ trong chế độ ăn uống, và ông cũng nên chú ý đến việc ăn uống đều đặn, tập thể dục hợp lý và ngủ đủ giấc.

Tóm lại, việc duy trì sức khỏe tốt không phụ thuộc vào việc bạn ăn bao nhiêu gừng mỗi ngày, cũng không phải là việc mù quáng theo đuổi tác dụng của một loại thực phẩm cụ thể nào. Mỗi người nên điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý theo tình trạng sức khỏe của bản thân. Ăn uống thoải mái và khoa học sẽ có lợi hơn cho sức khỏe lâu dài.

Lưu ý: Thông tin về sức khỏe trong bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở cho bất kỳ can thiệp y tế nào. Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thực hiện bất kỳ biện pháp phòng ngừa, điều trị hoặc chữa bệnh nào.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Sohu)