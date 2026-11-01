Ở tuổi 60, Lưu Gia Linh vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi vóc dáng cân đối, thần thái tự tin và phong cách đầy cuốn hút. Xuất hiện tại thảm đỏ Lễ trao giải Kim Mã lần thứ 63 ngày 22/11, nữ diễn viên Hong Kong (Trung Quốc) gây ấn tượng với bộ đầm trắng thanh lịch, áo choàng độn vai nổi bật và mái tóc búi gọn gàng. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô vẫn giữ được phong thái mạnh mẽ, sang trọng đặc trưng.

Khi được hỏi về bí quyết duy trì vẻ ngoài trẻ trung, Lưu Gia Linh chia sẻ triết lý sống của mình: yêu cuộc sống, luôn tò mò về thế giới, yêu vận động, công việc, du lịch và điện ảnh. Với cô, năng lượng tích cực và niềm say mê cuộc sống không chỉ đến từ vẻ ngoài mà còn được nuôi dưỡng bởi những thói quen bền bỉ mỗi ngày.

Nhìn lại hành trình chăm sóc bản thân của nữ diễn viên, có thể thấy bí quyết giữ dáng của cô không nằm ở một phương pháp thần kỳ, mà là sự kết hợp giữa ăn uống có chừng mực và duy trì vận động trong nhiều năm.

1. Ăn uống có chừng mực, không để bản thân ăn quá no

Lưu Gia Linh từng chia sẻ quan điểm rằng không có điều gì đạt được mà không cần nỗ lực. Muốn có vóc dáng đẹp và tự tin khi mặc những bộ trang phục yêu thích, mỗi người cần dành thời gian và công sức để chăm sóc bản thân.

Nữ diễn viên cho biết cô đã duy trì thói quen kiểm soát khẩu phần trong nhiều năm, hạn chế những lần ăn uống quá đà. Theo cô, không ít người đã cảm thấy no nhưng vẫn tiếp tục ăn vì sở thích hoặc ham muốn nhất thời. Nếu lặp lại thường xuyên, thói quen này có thể khiến lượng năng lượng nạp vào vượt quá nhu cầu của cơ thể.

Vì vậy, Lưu Gia Linh ưu tiên những bữa ăn đơn giản, thanh đạm và duy trì nhịp ăn uống tương đối điều độ. Thay vì kiêng khem mọi món ăn yêu thích, điều quan trọng là nhận biết cảm giác đói, no và tránh ăn quá mức.

Đây cũng là nguyên tắc có ích với phụ nữ sau tuổi 40, khi việc kiểm soát cân nặng có thể trở nên khó khăn hơn do những thay đổi về nội tiết, khối cơ và mức độ vận động. Ăn uống hợp lý, chú ý khẩu phần và lựa chọn thực phẩm giàu dinh dưỡng sẽ bền vững hơn việc nhịn ăn cực đoan.

2. Áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn 16:8

Một thói quen khác được Lưu Gia Linh tiết lộ là phương pháp nhịn ăn gián đoạn 16:8, được cô biết đến qua người bạn thân Lưu Đức Hoa.

Theo chia sẻ của nữ diễn viên, cô thường bắt đầu ăn vào khoảng 11 giờ sáng và kết thúc bữa tối trước 19 giờ. Sau đó, cô không ăn thêm trong khoảng 16 giờ tiếp theo. Đây là cách phân chia thời gian ăn trong ngày thành một khung 8 giờ và khoảng thời gian nhịn ăn 16 giờ.

Phương pháp 16:8 được nhiều người lựa chọn khi muốn quản lý cân nặng mà không phải liên tục tính toán từng bữa ăn. Tuy nhiên, hiệu quả giảm cân không chỉ phụ thuộc vào thời gian ăn mà còn liên quan đến tổng lượng năng lượng nạp vào, chất lượng thực phẩm và mức độ vận động.

Nhịn ăn gián đoạn cũng không phù hợp với tất cả mọi người. Người mắc bệnh nền, có tiền sử rối loạn ăn uống, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú cần được tư vấn trước khi áp dụng. Với người sau tuổi 40, điều quan trọng vẫn là bảo đảm đủ năng lượng, protein và các vi chất cần thiết, thay vì chỉ tập trung kéo dài thời gian nhịn ăn.

3. Chạy bộ suốt hơn 30 năm, từ giảm cân thành thói quen sống

Nếu phải chọn một thói quen nổi bật nhất trong hành trình giữ dáng của Lưu Gia Linh, đó có lẽ là chạy bộ.

Nữ diễn viên từng chia sẻ cô bắt đầu chạy bộ từ năm 30 tuổi và duy trì đến nay, tức đã hơn 30 năm. Địa điểm yêu thích của cô là khu vực đỉnh núi Thái Bình ở Hong Kong. Cô thường chạy khoảng 3-4 buổi mỗi tuần, mỗi buổi khoảng 7,3 km theo lịch tập được chia sẻ.

Ban đầu, chạy bộ đơn giản là cách giúp cô giảm cân. Nhưng theo thời gian, hoạt động này trở thành một phần trong cuộc sống, giúp cô thư giãn tinh thần và giải tỏa căng thẳng. Sau mỗi buổi chạy, cô cảm thấy tỉnh táo, tràn đầy năng lượng hơn.

Trên mạng xã hội, nữ diễn viên cũng từng chia sẻ những khoảnh khắc tập luyện cùng chồng là tài tử Lương Triều Vỹ. Việc vận động cùng nhau không chỉ giúp duy trì sức khỏe mà còn tạo thêm niềm vui trong cuộc sống thường ngày.

Chạy bộ là hình thức vận động tốt cho tim mạch, sức bền và khả năng kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, phụ nữ trung niên không nhất thiết phải chạy quãng đường dài như Lưu Gia Linh mới có thể nhận được lợi ích. Đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội hoặc những hoạt động phù hợp với thể trạng đều có thể giúp duy trì sức khỏe nếu được thực hiện đều đặn.

Đặc biệt, để giữ vóc dáng săn chắc khi tuổi tác tăng lên, nên kết hợp vận động tim mạch với các bài tập sức mạnh nhằm duy trì khối cơ và sức khỏe xương.

4. Trượt ván tuyết để vận động và tận hưởng cuộc sống

Ngoài chạy bộ, Lưu Gia Linh còn yêu thích trượt ván tuyết khi đi du lịch vào mùa đông. Cô lựa chọn hình thức trượt ván một tấm (snowboard), đòi hỏi khả năng giữ thăng bằng và phối hợp vận động toàn thân.

Hoạt động này huy động nhiều nhóm cơ, đặc biệt là cơ trung tâm, cơ chân và cơ mông. Tuy nhiên, đây cũng là môn thể thao đòi hỏi kỹ thuật và tiềm ẩn nguy cơ chấn thương, vì vậy người mới bắt đầu cần được hướng dẫn và sử dụng trang bị bảo hộ phù hợp.

Với Lưu Gia Linh, vận động không chỉ nhằm tiêu hao năng lượng hay duy trì số đo cơ thể. Đó còn là cách tận hưởng cuộc sống, khám phá những trải nghiệm mới và giữ cho bản thân luôn năng động.

Đây cũng là một gợi ý đáng tham khảo: để duy trì thói quen tập luyện lâu dài, hãy lựa chọn hoạt động khiến mình cảm thấy vui vẻ thay vì coi vận động là nhiệm vụ bắt buộc.

Tự kỷ luật mới là bí quyết giữ dáng lâu dài

Khi nói về cách chăm sóc bản thân, Lưu Gia Linh tóm gọn bằng hai nguyên tắc: ăn ít hơn và vận động nhiều hơn. Cô thừa nhận bản thân cũng có lúc muốn nằm nghỉ ở nhà vào ngày được nghỉ, nhưng thường tự thúc đẩy mình thay quần áo tập luyện và bước ra ngoài.

Theo nữ diễn viên, chỉ cần bước ra khỏi nhà, nguồn năng lượng tích cực sẽ dần xuất hiện.

Ở tuổi 60, điều đáng chú ý trong câu chuyện của Lưu Gia Linh không chỉ là vóc dáng hay diện mạo trẻ trung, mà còn là khả năng duy trì những thói quen có lợi cho sức khỏe trong nhiều thập kỷ. Từ ăn uống có chừng mực, chạy bộ đều đặn đến tìm niềm vui trong vận động, cô cho thấy chăm sóc bản thân là một hành trình dài, không phải cuộc chạy đua ngắn hạn.

Với phụ nữ sau tuổi 40, không cần sao chép hoàn toàn chế độ sinh hoạt của người nổi tiếng. Bắt đầu bằng những thay đổi vừa sức như ăn uống cân bằng, ngủ đủ, vận động thường xuyên và kiên trì với lựa chọn phù hợp mới là cách thiết thực để giữ gìn sức khỏe, vóc dáng và sự tự tin theo năm tháng.