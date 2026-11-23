Ở tuổi 50, bác sĩ Trần Thục Mỹ (Chen Shu-mei), Trưởng khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Đại học Y khoa Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc), thường được bệnh nhân nhầm là người mới ngoài 30 tuổi. Không chỉ sở hữu mái tóc đen dài, làn da căng mịn, nữ bác sĩ còn khiến nhiều người chú ý khi tiết lộ từng giảm 10kg trong 4 tháng mà không cần từ bỏ hoàn toàn những món ăn yêu thích.

Từ cảnh báo cholesterol cao đến quyết tâm giảm 10kg

Thời trẻ, bác sĩ Trần Thục Mỹ có vóc dáng cao ráo, từng là người cầm cờ của đội nghi thức Trường Trung học Nữ sinh Đài Trung. Tuy nhiên, khi tuổi tác tăng lên, công việc bận rộn và thói quen sinh hoạt thiếu điều độ khiến cân nặng của bà dần tăng lên hơn 70kg.

Bước ngoặt đến khi nữ bác sĩ nhìn lại những bức ảnh chụp bản thân và nhận ra vóc dáng đã thay đổi đáng kể. Đáng chú ý hơn, kết quả khám sức khỏe cuối năm cho thấy chỉ số cholesterol cao, buộc bà phải nhìn nhận việc giảm cân không đơn thuần là câu chuyện ngoại hình mà còn liên quan trực tiếp đến sức khỏe.

Sau 4 tháng điều chỉnh lối sống, bà giảm được 10kg. Điều đáng chú ý là chế độ ăn của nữ bác sĩ không hoàn toàn cứng nhắc: bà vẫn có thể ăn gà rán khi thèm, nhưng thay đổi cách lựa chọn và thưởng thức món ăn.

1. Ngủ đủ 8 tiếng, không tiếp tục đánh đổi sức khỏe vì công việc

Bí quyết đầu tiên mà bác sĩ Trần Thục Mỹ nhấn mạnh là giấc ngủ. Trước đây, do công việc bận rộn, bà thường xuyên thức khuya và chỉ ngủ khoảng 3-5 tiếng mỗi ngày. Sau đó, bà chủ động điều chỉnh lịch sinh hoạt, hướng tới ngủ đủ 8 tiếng mỗi đêm.

Theo nữ bác sĩ, việc ngủ đủ giúp bà kiểm soát cân nặng tốt hơn. Bà cũng nhận thấy cân nặng buổi sáng đôi khi thấp hơn khoảng 0,5kg so với trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, mức chênh lệch này có thể liên quan đến sự thay đổi lượng nước trong cơ thể, không đồng nghĩa với việc cơ thể đã đốt cháy lượng mỡ tương ứng trong một đêm.

Giấc ngủ có vai trò quan trọng đối với quá trình điều hòa cảm giác đói, no và chuyển hóa năng lượng. Thiếu ngủ kéo dài có thể khiến một người dễ ăn nhiều hơn, đồng thời làm giảm khả năng duy trì những thói quen có lợi cho sức khỏe.

Với phụ nữ sau tuổi 40, khi công việc, gia đình và những thay đổi của cơ thể dễ khiến thời gian nghỉ ngơi bị thu hẹp, ngủ đủ và đều đặn là một trong những nền tảng quan trọng để kiểm soát cân nặng.

2. Vẫn ăn gà rán nhưng thay đổi cách ăn

Thay vì ép bản thân theo một chế độ ăn quá khắt khe, nữ bác sĩ lựa chọn điều chỉnh từng thói quen. Bà cắt giảm đáng kể đồ uống pha chế nhiều đường, đồng thời giảm tần suất ăn bánh mì từ khoảng 2 ngày một lần xuống còn một lần mỗi tháng.

Bữa sáng của bà thường có trứng luộc, kết hợp với nước ép trái cây ép lạnh mua tại cửa hàng tiện lợi. Trong bữa trưa, bà ưu tiên ăn rau trước, tiếp đến là thịt và giảm lượng cơm.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là bà vẫn ăn gà rán khi muốn đổi vị. Nữ bác sĩ chia sẻ mình có thể ăn thử phần da giòn để thỏa mãn sở thích, sau đó bỏ phần da còn lại và tập trung ăn thịt gà.

Cách làm này cho thấy bà không lựa chọn phương pháp cấm đoán hoàn toàn những món ăn yêu thích mà tìm cách điều chỉnh khẩu phần và tần suất ăn. Theo bà, một chế độ giảm cân chỉ có thể duy trì lâu dài nếu phù hợp với sở thích và nhịp sống của mỗi người.

Dù vậy, đây là kinh nghiệm cá nhân, không phải công thức áp dụng cho tất cả mọi người. Người có cholesterol cao cần chú ý tổng lượng chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa và cách chế biến thực phẩm. Nước ép trái cây cũng không nên được xem là lựa chọn thay thế hoàn toàn cho trái cây nguyên quả, bởi có thể chứa nhiều đường tự do và ít chất xơ hơn.

3. Không nhịn ăn cực đoan để tránh ảnh hưởng đến tóc

Một trong những điều bác sĩ Trần Thục Mỹ quan tâm khi giảm cân là hạn chế nguy cơ rụng tóc. Bà cho rằng việc ăn kiêng quá mức có thể khiến cơ thể thiếu hụt dưỡng chất, ảnh hưởng đến sức khỏe mái tóc.

Trong quá trình giảm cân, bà chú trọng bổ sung protein từ thực phẩm, đồng thời duy trì chế độ ăn phù hợp thay vì cắt giảm cực đoan. Ngoài ra, nữ bác sĩ thường sử dụng dụng cụ massage da đầu khi xem tivi, với mong muốn chăm sóc da đầu và nang tóc.

Bà cũng chia sẻ mẹ và chị gái đều có ít tóc bạc, cho rằng yếu tố di truyền có thể góp phần tạo nên lợi thế về mái tóc. Tuy nhiên, di truyền không phải yếu tố duy nhất quyết định tình trạng tóc. Dinh dưỡng, tuổi tác, nội tiết tố, bệnh lý và một số loại thuốc cũng có thể ảnh hưởng đến tóc.

Trên thực tế, giảm cân quá nhanh hoặc ăn thiếu năng lượng, protein và vi chất có thể làm tăng nguy cơ rụng tóc. Vì vậy, người muốn giảm cân nên ưu tiên tốc độ giảm phù hợp, ăn đủ chất và tìm đến bác sĩ nếu tình trạng rụng tóc kéo dài hoặc tăng bất thường.

4. Chơi cầu lông và tập cơ bụng để duy trì vóc dáng

Bên cạnh chế độ ăn và giấc ngủ, nữ bác sĩ còn duy trì vận động bằng cách chơi cầu lông và tập luyện nhóm cơ trung tâm tại nhà.

Cầu lông là hoạt động giúp cơ thể vận động toàn diện, trong khi các bài tập cơ trung tâm hỗ trợ tăng cường sức mạnh và khả năng giữ ổn định cơ thể. Việc lựa chọn hình thức vận động yêu thích cũng giúp bà dễ duy trì thói quen lâu dài.

Với phụ nữ sau tuổi 40, giảm cân không nên chỉ tập trung vào con số trên bàn cân. Duy trì khối cơ, sức mạnh, sức bền và khả năng vận động cũng rất quan trọng. Bên cạnh các hoạt động như cầu lông hay đi bộ, nên kết hợp tập sức mạnh phù hợp với thể trạng để hạn chế mất cơ trong quá trình giảm cân.

Câu chuyện của bác sĩ Trần Thục Mỹ cho thấy hành trình lấy lại vóc dáng không nhất thiết phải bắt đầu bằng một chế độ ăn khắc nghiệt. Ngủ đủ, điều chỉnh thực phẩm, bổ sung dinh dưỡng hợp lý và vận động đều đặn mới là những thói quen có thể duy trì lâu dài. Đặc biệt, khi bước qua tuổi 40, mục tiêu quan trọng không chỉ là trông trẻ hơn mà còn là giữ cơ thể khỏe mạnh từ bên trong.