Từng có một La Vân Hi đẹp "hết nước chấm" thế này 10 năm trước, đâu có "ốm đói" như ở Trường Nguyệt Tẫn Minh?

Trường Nguyệt Tẫn Minh đang là dự án cổ trang "công phá" màn ảnh Hoa ngữ, vừa lên sóng vài ngày đã thiết lập nhiều thành tích vô cùng đáng nể. Phim hiện tại đứng đầu trên BXH của Datawin, ngoài ra còn giúp cặp đôi chính Đàm Đài Tẫn (La Vân Hi) - Lê Tô Tô (Bạch Lộc) có chỉ số nhiệt độ vượt mức 9, lọt top 3. Tuy vậy, ngoại hình và khí chất của nam chính La Vân Hi vẫn là đề tài gây tranh cãi. Việc sao nam 8X quá gầy (dù phù hợp với nguyên tác) khiến khán giả vừa xót xa, vừa khó cảm.

La Vân Hi bị chê vì ốm yếu, makeup lạ kỳ trong Trường Nguyệt Tẫn Minh.

Vì lẽ đó, nhiều topic bắt đầu "mọc lên như nấm" trên Weibo về việc đỉnh cao nhan sắc của La Vân Hi là lúc nào. Rất đông ý kiến cho rằng La Vân Hi "tuyệt sắc" nhất là thời Nhuận Ngọc của Hương Mật Tựa Khói Sương, song vẫn còn giai đoạn khác đỉnh không kém.

Nhuận Ngọc được nhắc lại vì quá xuất sắc.

Đó là trở về thời điểm 10 năm trước, khi La Vân Hi mới chập chững vào nghề. Chàng mỹ nam có gốc gác vũ đạo đã góp mặt trong bộ phim ngôn tình mang tên Chào Người Ngoài Hành Tinh. Dù chỉ đóng vai phụ nhưng nhan sắc của La Vân Hi năm đó hoàn toàn trái ngược với thời điểm hiện tại - cool ngầu, nam tính và rất cuốn hút.

Trước khi có La Vân Hi "tiên tử cổ trang", màn ảnh xứ Trung từng có một La Vân Hi bụi bặm, sở hữu làn da ngăm và bộ dạng ít nói. Vai diễn Hà Dĩ Thâm thời đại học trong Bên Nhau Trọn Đời cũng là một ví dụ điển hình.

La Vân Hi cool ngầu thuở mới vào nghề.

Ngoài ra, nhiều hình ảnh La Vân Hi thời "trẻ nghé" cũng được đào lại. Vốn dĩ nam chính Trường Nguyệt Tẫn Minh không gầy yếu như vậy, mà đã từng có thời gian đầy đặn, khỏe khoắn. Chính vì vậy, nhiều khán giả cảm thấy tiếc nuối, hoang mang khi trong những năm gần đây, tình trạng "cò hương" của La Vân Hi vẫn vậy và không có dấu hiệu cải thiện.

Hình ảnh một La Vân Hi "có da có thịt", khỏe khoắn thời trẻ được chia sẻ lại.

Việc sụt cân, thiếu da thịt khiến La Vân Hi khó tạo "cảm giác cặp đôi" với bạn diễn nữ. Không cần đến Trường Nguyệt Tẫn Minh, anh chàng đã gặp phải nhiều lời chê bai khi đóng cùng Bạch Lộc trong Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương. Hiện tại, tạo hình ốm yếu của La Vân Hi phù hợp với mô tả của Đàm Đài Tẫn trong phim, thế nhưng ai nấy đều hi vọng về sau, nam diễn viên có thể cải thiện vóc dáng, lấy lại được dáng vẻ khỏe mạnh, năng động như năm xưa.

La Vân Hi bị chê không hợp với Bạch Lộc.

Ảnh: Weibo, Sina, Youku