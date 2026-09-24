Túi hot chưa kịp lên kệ đã lên tay Vương hậu Camilla

Vương hậu Camilla một lần nữa cho thấy khả năng bắt nhịp thời trang khi xuất hiện với chiếc túi Sienna Saddle màu xanh lá đậm của DeMellier tại Braemar Gathering ở Scotland hồi đầu tháng 9. Đây là thiết kế mới thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2026 của thương hiệu phụ kiện Anh, nhưng tại thời điểm Camilla sử dụng, chiếc túi vẫn chưa chính thức được bán rộng rãi.

Điều đó khiến màn xuất hiện của Vương hậu đặc biệt đáng chú ý trong giới thời trang. Bởi chỉ vài ngày sau, vào 21/9, đợt sản phẩm Thu Đông thứ hai của DeMellier chính thức ra mắt, đồng nghĩa với việc mẫu túi mà Camilla đã lăng xê từ trước nay mới thực sự đến tay khách hàng.

Chiếc túi xanh khiến cả set đồ mùa thu nổi bật

Tại Braemar Gathering, Camilla lựa chọn một tổng thể mang màu sắc rất đặc trưng của mùa thu với áo blazer xanh lá đậm, chân váy tartan đỏ và chiếc Sienna Saddle màu xanh cùng tông.

Thiết kế túi có dáng saddle cong mềm mại, phần nắp gập và khóa kim loại màu vàng nổi bật ở chính giữa. Chiếc túi có thêm dây đeo chéo có thể tháo rời, vì vậy có thể sử dụng theo nhiều cách khác nhau thay vì chỉ xách tay. Phiên bản Camilla lựa chọn có màu xanh lá đậm, kết hợp với chất liệu da hạt nhỏ tạo cảm giác khá cổ điển nhưng không quá cứng nhắc.

Màu xanh đậm cũng là điểm khiến chiếc túi dễ phối đồ. Thay vì những màu túi mùa thu quen thuộc như nâu chocolate, đen hoặc burgundy, sắc xanh evergreen mang đến cảm giác mới mẻ hơn nhưng vẫn đủ trầm để đi cùng những trang phục mùa lạnh. Đặc biệt, khi được đặt cạnh chân váy tartan đỏ của Camilla, chiếc túi không hề bị chìm mà trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật nhất của tổng thể.

Camilla đã dùng túi trước cả khi nó được bán

Theo Marie Claire, Camilla từng sử dụng chiếc túi này tại một sự kiện của DeMellier trước khi sản phẩm chính thức lên kệ. Tuy nhiên, phải đến ngày 21/9, khách hàng mới có thể mua mẫu Sienna Saddle thuộc đợt phát hành Thu Đông mới của thương hiệu. Giá niêm yết của phiên bản màu xanh đậm là 560 USD, tương đương khoảng 14,5 triệu đồng.

Việc một thành viên hoàng gia xuất hiện với sản phẩm trước thời điểm mở bán không phải điều quá xa lạ trong thời trang. Nhưng với Camilla, lựa chọn này đặc biệt thú vị bởi DeMellier vốn đã là một thương hiệu được nhiều thành viên Hoàng gia Anh yêu thích.

Trước Camilla, Kate Middleton và Meghan Markle đều từng sử dụng túi DeMellier. Meghan từng góp phần đưa thương hiệu này đến gần công chúng khi sử dụng mẫu Mini Venice màu xanh lá trong chuyến thăm Wales năm 2018. Sau đó, Camilla cũng sử dụng chính dòng Mini Venice. Giờ đây, Camilla tiếp tục bổ sung một thiết kế khác của thương hiệu vào tủ đồ của mình, lần này là Sienna Saddle.

Túi da lộn và những gam màu trầm đang trở lại

Không chỉ riêng chiếc túi của Camilla, bộ sưu tập mới của DeMellier còn cho thấy một số xu hướng phụ kiện nổi bật của mùa Thu Đông 2026.

Thương hiệu tập trung mạnh vào những chất liệu có bề mặt giàu cảm giác như suede, đồng thời đưa vào nhiều màu sắc đậm chất mùa lạnh. Bên cạnh evergreen của chiếc túi Camilla sử dụng, DeMellier còn bổ sung màu navy trên các mẫu Stockholm, Stockholm Shoulder và Midi New York, cùng các phiên bản mocha suede ở một số dòng khác.

Đây cũng là thời điểm túi da lộn đang trở lại mạnh mẽ trong thời trang mùa thu. Những gam như nâu chocolate, mocha, burgundy, xanh navy hay xanh rừng đều được xem là những màu dễ kết hợp với áo len, blazer, áo khoác da và trang phục may đo.

Với riêng Camilla, chiếc Sienna Saddle cho thấy một cách tiếp cận khá thực tế: Dáng túi cổ điển, màu sắc thời thượng nhưng không quá khó dùng. Thiết kế có thể kết hợp với trang phục trang trọng, nhưng cũng đủ linh hoạt để đi cùng những bộ đồ đời thường.

Đáng chú ý, DeMellier không phải thương hiệu túi duy nhất được Camilla yêu thích. Bà còn thường xuyên sử dụng các thiết kế của Launer, Moynat và Anya Hindmarch. Tuy nhiên, DeMellier có một vị trí khá đặc biệt khi cùng lúc được nhiều thành viên nữ của Hoàng gia Anh lựa chọn.

Vì vậy, việc Camilla xuất hiện với Sienna Saddle màu xanh lá đậm trước cả ngày sản phẩm chính thức mở bán không chỉ đơn giản là một lựa chọn phụ kiện. Đây còn là màn lăng xê đúng thời điểm cho một trong những kiểu túi và bảng màu đang rất hợp với mùa thu năm nay.

*Theo Marie Claire