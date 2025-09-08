Phong thủy thời trang tin rằng màu sắc và kiểu dáng quần áo có thể cộng hưởng với vận khí, giúp con người tự tin, sáng suốt và thuận lợi hơn trong công việc cũng như tình cảm. Một chiếc áo đúng màu mệnh, một kiểu quần phù hợp dáng người không chỉ tôn lên phong thái mà còn mở đường cho năng lượng tích cực.

Tuần mới này (8/9 - 14/9), hãy thử tham khảo 6 set đồ dưới đây, mỗi ngày một phong cách, mỗi ngày một nguồn năng lượng để cảm nhận sự thay đổi trong vận trình may mắn của chính bạn.

Thứ Hai: Áo cardigan đỏ - Khai mở tài lộc

Khởi đầu tuần mới với năng lượng rực rỡ từ sắc đỏ sẽ giúp bạn có thêm sự tự tin, thu hút tài lộc. Áo cardigan đỏ kết hợp áo thun trắng và quần tối màu tạo sự cân bằng giữa hỏa khí và sự ổn định. Màu đỏ tượng trưng cho may mắn, thích hợp để diện trong các cuộc họp quan trọng, buổi thuyết trình hay lúc cần gây ấn tượng mạnh mẽ.

Phong thủy: Sắc đỏ giúp kích hoạt tài khí, đặc biệt tốt cho người mệnh Hỏa và mệnh Thổ.

Thứ Ba: Áo sơ mi xanh nhạt - Bình ổn năng lượng

Màu xanh nhạt kết hợp cùng quần short be tạo cảm giác tươi mát, gần gũi với thiên nhiên. Set đồ này mang lại sự dễ chịu, thích hợp cho những ngày cần nhiều di chuyển, gặp gỡ bạn bè hay đối tác. Chiếc áo khoác nhẹ xanh dương vắt qua vai vừa thêm điểm nhấn vừa bổ sung yếu tố Thủy, giúp cân bằng cảm xúc.

Phong thủy: Xanh nhạt giúp giải tỏa căng thẳng, kích hoạt trí tuệ, đặc biệt hữu ích cho người mệnh Mộc và mệnh Thủy.

Thứ Tư: Áo len xanh rêu - Vững vàng sự nghiệp

Màu xanh rêu tượng trưng cho sự ổn định và chắc chắn. Khi kết hợp với chân váy sáng màu, set đồ này vừa thanh lịch vừa mang lại năng lượng điềm tĩnh. Đây là outfit lý tưởng cho những ai cần tập trung vào công việc, xử lý hồ sơ hay đưa ra quyết định quan trọng.

Phong thủy: Xanh rêu hợp với người mệnh Mộc và mệnh Hỏa, giúp tăng cường sự bền bỉ, vững vàng.

Thứ Năm: Áo len xanh rêu quần jean ống rộng - Tự do sáng tạo

Một chút retro với áo len xanh rêu phối cùng sơ mi xanh nhạt bên trong và quần jean ống rộng. Đây là outfit giúp giải phóng năng lượng sáng tạo, thích hợp cho những người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, sáng tạo nội dung hoặc cần đột phá ý tưởng.

Phong thủy: Quần jean xanh lam đại diện cho sự tự do, phóng khoáng. Kết hợp cùng xanh rêu giúp tạo thế cân bằng âm dương, nuôi dưỡng cảm hứng.

Thứ Sáu: Áo khoác be quần jean tối màu - Ổn định và chắc chắn

Ngày cuối tuần, bạn cần một chút điềm đạm để tái tạo năng lượng. Outfit với áo khoác be, sơ mi trắng và quần jean xanh đậm là lựa chọn hoàn hảo. Màu be giúp giảm bớt căng thẳng, tạo sự ấm áp, trong khi quần tối màu tăng thêm sự vững vàng.

Phong thủy: Đây là sự kết hợp lý tưởng cho những người mệnh Thổ và Kim, giúp củng cố sự nghiệp và tài chính.

Thứ Bảy: Áo kẻ sọc xanh rêu quần short nâu - Cá tính và thu hút

Một chút nổi loạn với áo polo kẻ sọc xanh rêu kết hợp quần short nâu và cà vạt xám. Đây là set đồ mang năng lượng mạnh mẽ, phá cách, thích hợp cho những cuộc hẹn cuối tuần, tiệc tùng hay hoạt động giải trí.

Phong thủy: Sọc ngang thể hiện sự chuyển động, đổi mới. Sự kết hợp giữa xanh - nâu - xám giúp chủ nhân tỏa ra năng lượng tự tin, dễ thu hút sự chú ý và nhân duyên.

Phong thủy thời trang không chỉ là chọn màu hợp mệnh, mà còn là cách phối hợp để hài hòa năng lượng. Tuần mới (8/9 - 14/9), bạn có thể thử 6 set đồ trên - mỗi ngày một sắc màu, một nguồn năng lượng để đón nhận may mắn, gia tăng tài lộc và thu hút tình duyên.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)