Tuần mới (4/5 - 10/5) của 12 cung hoàng đạo: Vận may gõ cửa nhà Bạch Dương, Kim Ngưu nên cẩn thận chuyện tiền bạc

Tuần mới từ ngày 4/5 đến 10/5/2026 đánh dấu giai đoạn chuyển giao năng lượng quan trọng khi sao Kim di chuyển vào cung mới, mang theo những thay đổi rõ rệt về tài lộc và tình duyên cho 12 cung hoàng đạo. Có cung được "trời thương" với hàng loạt tin vui dồn dập về công việc lẫn chuyện riêng tư, nhưng cũng có cung phải đối mặt với những thử thách bất ngờ buộc phải nhìn lại bản thân. Hãy cùng xem tuần này chòm sao của bạn được dự báo ra sao và đâu là lời khuyên dành riêng để vượt qua suôn sẻ.





Bạch Dương (21/3 - 19/4): Tuần của những quyết định táo bạo

Năng lượng sao Hỏa bùng nổ giúp Bạch Dương lấy lại tinh thần chiến đấu sau khoảng thời gian uể oải. Đây là tuần thuận lợi để bạn khởi động một dự án đã ấp ủ từ lâu, hoặc dứt khoát chấm dứt một mối quan hệ không còn phù hợp. Về tài chính, có khả năng nhận được một khoản tiền bất ngờ từ công việc phụ. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng với tính nóng nảy vốn có - một câu nói thiếu suy nghĩ giữa tuần có thể khiến bạn mất đi một người bạn tốt. Lời khuyên: hít thở sâu trước khi phản ứng.

Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Cẩn thận tiền bạc, đừng vội đầu tư

Bước vào mùa sinh nhật, Kim Ngưu nhận được nhiều sự quan tâm từ những người xung quanh. Công việc tiến triển ổn định, nhưng tuần này không phải lúc để bạn đưa ra các quyết định tài chính lớn như mua bất động sản, vay vốn hay đầu tư chứng khoán. Sao Thủy nghịch hành nhẹ có thể khiến bạn nhìn nhận sai về một cơ hội tưởng chừng "ngon ăn". Tình cảm khởi sắc với người độc thân, có dấu hiệu của một mối quan hệ nghiêm túc xuất hiện vào cuối tuần.

Song Tử (21/5 - 20/6): Quý nhân xuất hiện đúng lúc

Tuần này Song Tử như được "trời thương" khi liên tục gặp gỡ những người có thể giúp đỡ bạn trong sự nghiệp. Một lời mời hợp tác bất ngờ vào giữa tuần có thể là bước ngoặt nếu bạn biết nắm bắt. Về tài chính, thu nhập có dấu hiệu tăng nhờ một dự án phụ. Chuyện tình cảm hơi nhạt nhòa - người yêu có thể cảm thấy bạn đang xao nhãng. Hãy dành ít nhất một buổi tối trong tuần để trò chuyện thật sự với người ấy.

Cự Giải (21/6 - 22/7): Tuần của sự chữa lành

Sau giai đoạn áp lực kéo dài, Cự Giải bước vào tuần mới với tâm thế nhẹ nhàng hơn. Đây là thời điểm tốt để bạn chăm sóc bản thân, gặp gỡ gia đình, hoặc đơn giản là dọn dẹp lại không gian sống. Công việc không có biến động lớn, nhưng một đồng nghiệp cũ có thể liên lạc lại và mở ra cơ hội mới. Tài chính ổn định. Tình cảm ấm áp - người đã có đôi sẽ cảm nhận được sự gắn kết sâu sắc hơn.

Sư Tử (23/7 - 22/8): Tỏa sáng nhưng cần khiêm tốn

Sư Tử là một trong những cung được sao chiếu mạnh nhất tuần này. Mọi ánh nhìn đều hướng về bạn ở nơi làm việc, và bạn có cơ hội được cấp trên giao trọng trách mới. Tuy nhiên, sự kiêu hãnh quá mức có thể khiến đồng nghiệp xa cách. Hãy nhớ rằng thành công bền vững được xây từ tập thể. Tài lộc dồi dào, đặc biệt với người làm trong lĩnh vực sáng tạo. Tình cảm sôi nổi nhưng dễ ghen tuông vô cớ.

Xử Nữ (23/8 - 22/9): Chú ý sức khỏe, đừng cày cuốc quá sức

Tuần này Xử Nữ có xu hướng làm việc quá tải. Bạn ôm đồm nhiều việc và đặt tiêu chuẩn quá cao cho bản thân. Hãy học cách giao bớt việc và dành thời gian nghỉ ngơi - cơ thể đang gửi tín hiệu cảnh báo. Về tài chính, một khoản chi tiêu y tế hoặc sửa chữa nhỏ có thể phát sinh. Tình cảm có những hiểu lầm nhỏ với nửa kia, nguyên nhân chủ yếu do bạn quá để tâm vào công việc.

Thiên Bình (23/9 - 22/10): Tài lộc khởi sắc, tình duyên thăng hoa

Đây có lẽ là tuần đẹp nhất của Thiên Bình trong tháng 5. Sao Kim - hành tinh chủ quản của bạn - mang đến nguồn năng lượng tích cực cho cả tài lộc và tình cảm. Người độc thân có khả năng cao gặp được người phù hợp trong một sự kiện xã giao. Người đã có đôi đón những khoảnh khắc ngọt ngào. Công việc thuận lợi, đặc biệt là các giao dịch liên quan đến hợp đồng, đàm phán.

Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Trực giác mạnh mẽ, hãy tin vào chính mình

Bọ Cạp tuần này có trực giác cực kỳ chính xác. Trong một cuộc họp quan trọng, hãy mạnh dạn nói lên ý kiến của mình - đó có thể là chìa khóa giải quyết vấn đề mà cả nhóm đang bế tắc. Tài chính có những biến động nhẹ, nên kiểm tra lại các khoản chi tiêu định kỳ. Tình cảm sâu sắc nhưng có chút ghen tuông, hãy giao tiếp thẳng thắn thay vì âm thầm suy diễn.

Nhân Mã (22/11 - 21/12): Cơ hội du lịch, học hỏi mở rộng

Tinh thần phiêu lưu của Nhân Mã được khơi dậy mạnh mẽ. Có thể bạn nhận được lời mời đi công tác xa, hoặc đăng ký được một khóa học mong muốn từ lâu. Đây là tuần thuận lợi để mở rộng tầm nhìn. Tài chính ổn định, có khoản tiền nhỏ từ nguồn thu phụ. Tình cảm vui vẻ, người độc thân dễ "say nắng" trong một chuyến đi.

Ma Kết (22/12 - 19/1): Nỗ lực được đền đáp xứng đáng

Sự kiên trì bao tháng qua của Ma Kết bắt đầu cho quả ngọt. Một dự án dài hạn có dấu hiệu chốt thành công, mang lại cả danh tiếng lẫn lợi ích vật chất. Tài lộc khởi sắc rõ rệt từ giữa tuần. Tình cảm cần thêm sự lãng mạn - đừng để công việc làm khô cạn cảm xúc. Một bữa tối ấm cúng cuối tuần sẽ giúp hâm nóng mọi thứ.

Bảo Bình (20/1 - 18/2): Sáng tạo bùng nổ, ý tưởng mới mẻ

Bảo Bình tuần này có nguồn cảm hứng sáng tạo dồi dào. Đây là thời điểm vàng để bạn bắt đầu viết blog, làm content, hoặc khởi động dự án cá nhân. Công việc chính có chút khó chịu với cấp trên nhưng không nghiêm trọng. Tài chính cần kiểm soát - bạn có xu hướng chi tiêu bốc đồng cho những món đồ không thực sự cần thiết. Tình cảm bình yên.

Song Ngư (19/2 - 20/3): Giữ vững lập trường, đừng cả nể

Song Ngư tuần này dễ bị cuốn vào chuyện người khác. Một người bạn có thể nhờ vả khoản tiền không nhỏ - hãy cân nhắc kỹ trước khi đồng ý. Sự cả nể là điểm yếu cần khắc phục của bạn. Công việc ổn định nhưng cần chú ý các chi tiết nhỏ trong giấy tờ. Tình cảm có những khoảnh khắc lãng mạn vào cuối tuần, đặc biệt nếu bạn chủ động hơn.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo