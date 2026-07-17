Tuần mới (20/7-26/7): 12 con giáp nên mặc màu gì để thu hút may mắn?

Bước sang tuần từ 20/7 đến 26/7, nhiều con giáp sẽ đón nhận những cơ hội mới về công việc, tài chính và các mối quan hệ. Theo quan niệm ngũ hành, mỗi màu sắc đều mang một nguồn năng lượng riêng, có thể góp phần cân bằng cảm xúc, tăng sự tự tin và tiếp thêm may mắn. Dù không quyết định hoàn toàn vận mệnh, việc lựa chọn trang phục với gam màu phù hợp cũng là cách thú vị để bắt đầu tuần mới bằng một tâm thế tích cực hơn. Vậy 12 con giáp nên ưu tiên màu gì trong tuần này?

1. Tuổi Tý: Xanh dương

Tuần này, tuổi Tý cần sự bình tĩnh để xử lý nhiều vấn đề trong công việc. Những gam xanh dương hoặc xanh navy sẽ giúp bạn tạo cảm giác đáng tin cậy, đồng thời mang đến nguồn năng lượng ổn định.

Nếu có cuộc họp, phỏng vấn hoặc gặp gỡ đối tác, một chiếc áo sơ mi hoặc phụ kiện màu xanh sẽ giúp bạn tự tin hơn.

Màu nên tránh: Đỏ quá rực vì dễ khiến tâm trạng nóng vội.

2. Tuổi Sửu: Vàng nhạt

Vàng kem hoặc vàng nhạt là gam màu phù hợp nhất với tuổi Sửu trong tuần này.

Đây là màu tượng trưng cho sự ổn định, bền vững và thu hút nguồn năng lượng tích cực về tài chính. Nếu đang mong chờ tin vui trong công việc, hãy ưu tiên những tông màu sáng nhưng dịu mắt.

Màu nên tránh: Xám đậm.

3. Tuổi Dần: Xanh lá

Xanh lá là màu sắc mang ý nghĩa phát triển, sinh sôi và mở rộng cơ hội.

Tuần này, tuổi Dần có nhiều khả năng gặp quý nhân hoặc nhận được cơ hội mới. Trang phục màu xanh lá hoặc xanh olive sẽ giúp bạn thêm tự tin khi giao tiếp.

Màu nên tránh: Đen toàn bộ từ đầu đến chân.

4. Tuổi Mão: Hồng pastel

Những gam hồng nhạt, hồng pastel hoặc màu đào sẽ giúp tuổi Mão cân bằng cảm xúc và tăng sự hài hòa trong các mối quan hệ.

Đây cũng là màu phù hợp nếu bạn muốn tạo thiện cảm trong môi trường làm việc.

Màu nên tránh: Cam quá chói.

5. Tuổi Thìn: Đỏ đô

Đỏ đô hoặc đỏ rượu vang sẽ tiếp thêm năng lượng cho tuổi Thìn trong tuần nhiều cơ hội.

Gam màu này tượng trưng cho sự quyết đoán, quyền lực và may mắn về tài lộc. Tuy nhiên chỉ nên sử dụng như điểm nhấn, tránh phối quá nhiều khiến tổng thể trở nên nặng nề.

Màu nên tránh: Trắng xám nhạt.

6. Tuổi Tỵ: Trắng

Tuần này tuổi Tỵ cần sự sáng suốt hơn là bứt phá.

Trang phục màu trắng, kem hoặc be sáng sẽ giúp bạn tạo cảm giác nhẹ nhàng, dễ đưa ra quyết định đúng đắn và hạn chế những xung đột không cần thiết.

Màu nên tránh: Tím quá đậm.

7. Tuổi Ngọ: Cam đất

Cam đất hoặc nâu cam sẽ giúp tuổi Ngọ duy trì tinh thần lạc quan và nguồn năng lượng tích cực.

Đây cũng là màu phù hợp cho những ai đang muốn thay đổi công việc hoặc bắt đầu dự án mới.

Màu nên tránh: Xanh lá neon.

8. Tuổi Mùi: Be hoặc kem

Tuần này tuổi Mùi nên ưu tiên những gam màu trung tính như kem, be hoặc nâu nhạt.

Những màu sắc này giúp bạn cảm thấy bình yên hơn, đồng thời tạo hình ảnh tinh tế và đáng tin cậy trong mắt người khác.

Màu nên tránh: Đỏ tươi.

9. Tuổi Thân: Bạc hoặc ghi sáng

Những gam màu bạc, ghi sáng hoặc trắng ánh xám sẽ giúp tuổi Thân phát huy sự linh hoạt vốn có. Đây là tuần thích hợp để gặp gỡ đối tác hoặc mở rộng các mối quan hệ nên hình ảnh chuyên nghiệp sẽ mang lại nhiều lợi thế.

Màu nên tránh: Vàng neon.





10. Tuổi Dậu: Vàng đồng

Tuổi Dậu được khuyên nên sử dụng các gam màu vàng đồng, vàng champagne hoặc màu mật ong.

Đây là những màu tượng trưng cho sự sung túc, thành quả và cơ hội tài chính. Một chiếc túi, đồng hồ hoặc phụ kiện mang tông vàng cũng đủ giúp tổng thể nổi bật.

Màu nên tránh: Xanh đậm quá nhiều.

11. Tuổi Tuất: Nâu

Nâu cà phê hoặc nâu chocolate sẽ giúp tuổi Tuất giữ được sự điềm tĩnh trong tuần khá nhiều biến động.

Đây cũng là gam màu mang ý nghĩa bền vững, giúp bạn tập trung vào các mục tiêu dài hạn thay vì bị cuốn theo cảm xúc nhất thời.

Màu nên tránh: Hồng đậm.

12. Tuổi Hợi: Xanh ngọc

Xanh ngọc hoặc xanh mint là màu may mắn của tuổi Hợi trong tuần mới. Gam màu này tượng trưng cho sự cân bằng, bình an và mở rộng các mối quan hệ tích cực. Nếu có kế hoạch gặp gỡ khách hàng hoặc tham dự sự kiện, đây sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc.

Màu nên tránh: Đen tuyền.

Màu sắc có thể tạo ra tác động tích cực đến tâm lý, giúp mỗi người cảm thấy tự tin, thoải mái và tràn đầy năng lượng hơn khi bắt đầu một tuần mới. Dưới góc nhìn phong thủy, việc lựa chọn màu sắc phù hợp còn được xem là cách hài hòa nguồn năng lượng cá nhân và thu hút những điều tốt đẹp.

Tuy nhiên, may mắn không đến từ màu áo bạn mặc mà đến từ thái độ sống, sự chuẩn bị và những quyết định đúng đắn mỗi ngày. Nếu kết hợp giữa tinh thần tích cực, sự nỗ lực và một gam màu mang lại cảm giác yêu thích, tuần từ 20/7 đến 26/7 hứa hẹn sẽ khởi đầu thuận lợi và nhiều cảm hứng hơn.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.