Đi làm mỗi ngày nên chọn nước hoa thế nào để thơm vừa đủ, không làm đồng nghiệp khó chịu?

Có một tình huống khá phổ biến ở môi trường công sở: Một đồng nghiệp bước vào phòng họp và cả căn phòng lập tức ngập trong mùi nước hoa. Ban đầu, ai cũng nghĩ mùi khá dễ chịu, nhưng chỉ sau khoảng 30 phút, nhiều người bắt đầu thấy nặng đầu, khó tập trung hoặc khó chịu.

Điều đáng nói là người xịt nước hoa thường không biết điều đó xảy ra. Lý do rất đơn giản: Khứu giác của chúng ta có khả năng "thích nghi". Sau khoảng 15-20 phút, bạn gần như không còn cảm nhận rõ mùi hương trên cơ thể mình nữa, trong khi người xung quanh vẫn ngửi thấy rất rõ.

Đó cũng là lý do các chuyên gia về mùi hương luôn nhắc đến một nguyên tắc quan trọng: Nước hoa dành cho công sở không phải để cả phòng biết bạn đang dùng gì, mà để người đứng gần cảm nhận được sự chỉn chu của bạn.

Mùi hương công sở nên giống một lời chào hơn là một lời giới thiệu

Ở văn phòng, nước hoa không cần phải "gây nhớ" ngay từ khoảng cách vài mét.

Một mùi hương phù hợp thường chỉ được cảm nhận khi đồng nghiệp đứng cạnh bạn trong thang máy, lúc trao đổi công việc hoặc khi hai người ngồi gần nhau. Nó giống như một lời chào nhẹ nhàng hơn là một tuyên bố về cá tính.

Nếu người khác vẫn còn ngửi thấy mùi nước hoa của bạn sau khi bạn đã rời khỏi phòng vài phút, rất có thể bạn đã dùng quá tay. Đây là nguyên tắc được nhiều người trong ngành dịch vụ, hàng không hay khách sạn áp dụng. Họ vẫn sử dụng nước hoa mỗi ngày nhưng rất hiếm khi khiến khách hàng cảm thấy khó chịu.

Hãy ưu tiên những nhóm hương "sạch"

Không phải nhóm hương nào cũng phù hợp để mang đến văn phòng.

Những mùi quá ngọt như caramel, vani đậm, kẹo bông hay chocolate thường tạo cảm giác nặng, đặc biệt trong phòng điều hòa kín. Tương tự, các mùi quá cay, quá khói hoặc chứa nhiều hương oud cũng dễ khiến người xung quanh cảm thấy ngột ngạt nếu ngồi gần trong thời gian dài.

Thay vào đó, những nhóm hương dưới đây thường an toàn hơn:

- Trà trắng, trà xanh.

- Cam bergamot, quýt, bưởi.

- Hoa cam, hoa nhài nhẹ.

- Hoa linh lan.

- Cotton, linen, fresh laundry.

- Xạ hương trắng.

- Gỗ đàn hương dịu.

Điểm chung của các nhóm hương này là tạo cảm giác sạch sẽ, tươi mới như vừa tắm xong thay vì khiến người khác nghĩ bạn vừa xịt rất nhiều nước hoa. Đó cũng là kiểu mùi hương thường được ví với cảm giác bước vào một khách sạn cao cấp: dễ chịu, thư giãn nhưng không lấn át.

Đừng chọn nước hoa chỉ vì "lưu hương 12 tiếng"

Khi mua nước hoa, nhiều người thường hỏi ngay: "Loại này giữ mùi được bao lâu?". Thực tế, với môi trường công sở, thời gian lưu hương quá dài chưa chắc đã là ưu điểm.

Một chai nước hoa có độ tỏa mạnh và lưu hương hơn 10 tiếng có thể rất phù hợp cho những buổi tiệc tối hoặc sự kiện ngoài trời. Nhưng trong văn phòng kín, bạn sẽ phải ở cùng mùi hương đó suốt cả ngày, và đồng nghiệp cũng vậy.

Thay vì cố tìm loại "bám mùi khủng", hãy ưu tiên những chai có độ tỏa vừa phải. Nếu cần, bạn hoàn toàn có thể xịt lại một lượng rất nhỏ sau giờ nghỉ trưa. Kiểu thơm mới, sạch sẽ luôn dễ chịu hơn một mùi hương đã oxy hóa trên da từ sáng đến chiều.

Xịt đúng vị trí còn quan trọng hơn xịt nhiều

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là xịt nước hoa lên khắp người với suy nghĩ "xịt nhiều thì thơm lâu". Thực tế, chỉ cần 2-4 lần xịt là đủ cho môi trường văn phòng.

Bạn có thể ưu tiên những vị trí như: Hai bên cổ, sau tai, cổ tay, khuỷu tay, sau gáy nếu buộc tóc.

Nếu mặc áo khoác, khăn choàng hoặc blazer, có thể xịt một lần rất nhẹ lên lớp vải bên trong để mùi hương lan tỏa tự nhiên hơn. Ngược lại, nên hạn chế xịt trực tiếp lên tóc nếu sản phẩm chứa nhiều cồn, vì có thể khiến tóc bị khô khi sử dụng thường xuyên.





Đừng quên yếu tố thời tiết

Một chai nước hoa có thể rất dễ chịu vào mùa đông nhưng lại trở nên quá nồng vào mùa hè.

Ở Việt Nam, thời tiết nóng ẩm khiến các phân tử hương khuếch tán nhanh hơn. Vì vậy, cùng một lượng nước hoa, cảm giác mà người xung quanh nhận được vào tháng 7 sẽ mạnh hơn nhiều so với những ngày se lạnh cuối năm.

Vào mùa nóng, các chuyên gia thường khuyên nên chuyển sang những mùi hương tươi mát, thanh sạch và giảm bớt số lần xịt. Đây là mẹo nhỏ nhưng giúp bạn luôn giữ được cảm giác tinh tế.

Không phải văn phòng nào cũng giống nhau. Nếu làm trong lĩnh vực sáng tạo, thời trang hay truyền thông, bạn có thể thoải mái hơn trong việc lựa chọn những mùi hương có cá tính. Ngược lại, nếu làm ở ngân hàng, bệnh viện, trường học, cơ quan nhà nước hoặc thường xuyên tiếp xúc với khách hàng, các mùi hương nhẹ nhàng sẽ luôn là lựa chọn an toàn.

Đặc biệt, nếu công việc yêu cầu họp nhiều trong phòng kín hoặc ngồi sát đồng nghiệp, hãy ưu tiên sự kín đáo. Mùi hương càng gần da càng dễ tạo thiện cảm.

Nước hoa không thể thay thế sự sạch sẽ

Có một quan niệm sai khá phổ biến là dùng nước hoa để che đi mùi cơ thể. Nhưng nước hoa không được tạo ra cho mục đích đó. Khi kết hợp với mồ hôi hoặc cơ thể chưa sạch, ngay cả chai nước hoa đắt tiền cũng có thể tạo nên mùi hương khó chịu.

Một cơ thể sạch sẽ, quần áo được giặt kỹ, tóc thơm, kết hợp thêm một lớp nước hoa mỏng mới là công thức tạo nên ấn tượng dễ chịu. Nhiều người có sức hút không phải vì họ dùng loại nước hoa đắt nhất, mà bởi mỗi khi đến gần, họ luôn mang lại cảm giác gọn gàng, tươi mới và tinh tế.

Có một câu nói rất hay trong thế giới nước hoa: "Nước hoa nên được khám phá, không nên được thông báo". Nghĩa là mùi hương đẹp nhất không phải mùi khiến cả căn phòng biết bạn vừa bước vào, mà là mùi chỉ đủ để người đối diện mỉm cười khi đứng cạnh bạn.

Ở nơi làm việc, sự tinh tế luôn tạo thiện cảm nhiều hơn sự phô trương. Một mùi hương nhẹ, sạch, hài hòa với không gian sẽ giúp bạn trở nên chuyên nghiệp, chỉn chu và đáng nhớ theo cách rất tự nhiên.

Và có lẽ, đó cũng là lý do những người luôn được khen "thơm" ở công sở hiếm khi là người xịt nhiều nước hoa nhất. Họ chỉ đơn giản hiểu rằng, nước hoa cũng giống như cách giao tiếp: vừa đủ luôn là điều khiến người khác cảm thấy dễ chịu nhất.