Theo quan niệm phương Đông, ngày mùng 1 Âm lịch là thời điểm khởi đầu cho một chu kỳ mới, cũng là lúc nhiều người lựa chọn màu sắc may mắn để cầu bình an, tài lộc và thuận lợi. Mùng 1 tháng 6 Âm lịch năm nay, màu đỏ được xem là gam màu mang nguồn năng lượng mạnh mẽ, tượng trưng cho cát khí, sự hưng vượng và niềm vui. Đặc biệt, 3 con giáp dưới đây nếu biết khéo léo kết hợp sắc đỏ trong trang phục hoặc phụ kiện sẽ có cơ hội đón thêm may mắn, công việc hanh thông và các mối quan hệ cũng thuận lợi hơn.

Top 1: Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ là con giáp hưởng lợi nhiều nhất từ năng lượng của màu đỏ trong mùng 1 tháng 6 Âm lịch. Vốn là người nhiệt huyết, quyết đoán và luôn sẵn sàng nắm bắt cơ hội, tuổi Ngọ càng dễ phát huy ưu điểm khi được tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực từ gam màu tượng trưng cho hành Hỏa.

Nếu có cuộc họp quan trọng, gặp gỡ đối tác hoặc bắt đầu một kế hoạch mới trong ngày này, tuổi Ngọ nên ưu tiên mặc áo đỏ, váy đỏ hoặc kết hợp một chiếc khăn, cà vạt, túi xách hay son môi tông đỏ. Những chi tiết nhỏ cũng đủ tạo điểm nhấn và giúp bạn thêm tự tin. Đây cũng là ngày tuổi Ngọ dễ gặp quý nhân. Một lời giới thiệu, một cuộc trò chuyện hoặc một cuộc gọi tưởng chừng bình thường có thể mở ra cơ hội đáng giá trong thời gian tới.

Gợi ý: Không nhất thiết phải mặc cả bộ đồ màu đỏ, chỉ cần điểm xuyết sắc đỏ một cách tinh tế để vừa thời trang vừa mang ý nghĩa may mắn.

Top 2: Tuổi Dần

Tuổi Dần bước vào mùng 1 tháng 6 Âm lịch với nhiều kỳ vọng về công việc và tài chính. Màu đỏ được xem như biểu tượng của sự quyết tâm và sức mạnh, giúp người tuổi Dần tăng thêm sự tự tin khi đứng trước những lựa chọn quan trọng. Những ai đang kinh doanh, buôn bán hoặc chuẩn bị ký kết hợp đồng càng nên tận dụng gam màu này. Không ít người sẽ nhận được tin vui về doanh số, khách hàng hoặc cơ hội hợp tác mới.

Ngoài công việc, màu đỏ còn giúp tuổi Dần tạo thiện cảm trong các mối quan hệ. Người độc thân dễ gây ấn tượng với người khác giới, trong khi người đã có đôi sẽ cảm nhận được sự gắn kết nhiều hơn. Nếu không quen mặc màu đỏ nổi bật, bạn có thể chọn phụ kiện như đồng hồ có dây đỏ, vòng tay chỉ đỏ hoặc một chiếc ví màu đỏ để mang theo trong ngày.

Top 3: Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vốn chăm chỉ và sống trách nhiệm nhưng đôi khi thiếu một chút may mắn để thành quả đến sớm. Mùng 1 tháng 6 Âm lịch là dịp thích hợp để tuổi Tuất "đổi gió" bằng việc lựa chọn màu đỏ như một cách khởi động nguồn năng lượng tích cực. Sắc đỏ giúp tuổi Tuất thêm mạnh dạn bày tỏ ý kiến, chủ động nắm bắt cơ hội thay vì chờ đợi. Nhờ đó, bạn dễ ghi điểm với cấp trên hoặc đối tác.

Về tài chính, đây chưa phải ngày tiền bạc tăng mạnh nhưng lại rất thuận lợi để mở đầu những kế hoạch tích lũy, đầu tư hoặc kinh doanh dài hạn. Trong đời sống cá nhân, màu đỏ còn mang ý nghĩa gắn kết, giúp không khí gia đình vui vẻ, ấm áp hơn. Một bữa cơm sum họp hay cuộc gặp mặt đầu tháng sẽ mang đến nhiều năng lượng tích cực.

Mặc màu đỏ thế nào để vừa đẹp vừa mang ý nghĩa may mắn?

Không phải ai cũng phù hợp với những bộ trang phục đỏ rực. Điều quan trọng là lựa chọn sắc đỏ hài hòa với phong cách cá nhân.

Bạn có thể thử:

- Áo sơ mi hoặc áo thun đỏ trầm.

- Váy đỏ đô hoặc đỏ rượu vang.

- Khăn lụa, túi xách, giày hoặc đồng hồ có điểm nhấn màu đỏ.

- Son môi đỏ, sơn móng đỏ hoặc một chiếc vòng tay đỏ nhỏ nhắn.

Quan trọng hơn cả, màu sắc chỉ đóng vai trò như một lời nhắc nhở tích cực. May mắn sẽ đến dễ hơn khi mỗi người giữ tinh thần lạc quan, cư xử chân thành và sẵn sàng nắm bắt cơ hội xuất hiện trước mắt.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.