Tháng 7 Âm lịch năm Bính Ngọ kéo dài từ ngày 13/8 đến 11/9 Dương lịch, đi qua hai tiết Xử Thử và Bạch Lộ, khi cái nắng gắt lui dần và những cơn mưa ngâu se lạnh báo hiệu chớm thu. Đây là tháng Thân, khí Kim của mùa thu bắt đầu vượng, lòng người vì thế cũng lắng lại, dễ xúc động và hướng về gia đình. Trùng với mùa Vu Lan báo hiếu, tháng này hợp để mỗi con giáp bớt vội một nhịp, giữ gìn sức khỏe, cẩn trọng chuyện tiền bạc giấy tờ và dành thời gian cho những người thương.

Trong quan niệm dân gian, tháng 7 Âm lịch là lúc cửa Quỷ Môn Quan mở, nên nhiều người quen gọi là tháng cô hồn và giữ ý trong mọi việc lớn. Nhưng nhìn kỹ hơn, đây cũng là Tết Trung Nguyên, là mùa Vu Lan, là dịp con cháu tưởng nhớ tổ tiên và báo hiếu mẹ cha. Bởi vậy, tinh thần của cả tháng không nằm ở nỗi sợ, mà ở hai chữ giữ gìn: Giữ sức, giữ lời, giữ của và giữ lấy sự tử tế. Vận may tháng này không đến ồ ạt như một cơn lũ, mà thấm chậm như mưa ngâu, ai biết sống chậm và làm lành thì càng về cuối tháng càng nhẹ lòng. Dưới đây là đôi lời dặn riêng cho từng tuổi.

Tuổi Tý

Tý nằm trong tam hợp với tháng Thân nên cả tháng được trợ lực rõ, công việc trôi và dễ gặp người giúp đỡ đúng lúc. Có thể có khoản thu ngoài dự tính hoặc một cơ hội mở ra, nhưng đúng tinh thần tháng cô hồn, tuổi Tý nên nhận vừa phải và giữ lại phần dự phòng thay vì mở rộng vội. Lời khuyên riêng cho tuổi Tý: Chia khoản tiền có được làm ba phần, một để dành, một lo việc nhà, một dành làm chút việc thiện trong mùa Vu Lan, lộc vào sẽ bền hơn.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu bước qua tháng này bằng sự bền bỉ vốn có, việc gì cứ làm chậm mà chắc thì đều có kết quả. Tài chính ổn nếu không nóng vội, chỉ ngại nhất là bị rủ rê vào những khoản đầu tư hứa hẹn lãi nhanh. Lời khuyên riêng cho tuổi Sửu: Dời những quyết định lớn như vay mượn hay ký kết dài hạn sang sau rằm, tháng cô hồn hợp với việc củng cố hơn là bung ra.

Tuổi Dần

Dần xung với tháng Thân nên đây là tuổi cần giữ nhịp nhất trong 12 con giáp, dễ gặp chuyện ngoài ý muốn hoặc va chạm lời qua tiếng lại. Không phải vận xấu, chỉ là nhịp chưa thuận, càng cố nhanh càng dễ vướng. Lời khuyên riêng cho tuổi Dần: Lùi một bước, hoãn những việc trọng đại và tranh luận không cần thiết qua tháng sau, giữ hoà khí trong nhà ngoài ngõ thì mọi thứ sẽ êm.

Tuổi Mão

Tuổi Mão dễ thấm mệt trong tiết chuyển mùa ẩm ướt này, tâm trạng cũng nhạy cảm hơn thường ngày, hay nghĩ ngợi về những chuyện đã qua. Công việc không có sóng lớn, nhưng nếu ôm đồm quá thì sức khỏe xuống trước. Lời khuyên riêng cho tuổi Mão: Ngủ đủ giấc, bớt nhận việc ngoài khả năng, mỗi tối dành ít phút tĩnh lại, chăm mình chính là cách giữ vận tốt nhất tháng này.

Tuổi Thìn

Thìn hợp với tháng Thân nên chuyện tình cảm và gia đạo ấm lên, dễ nhận được sự nâng đỡ từ người thân hoặc một người từng quý mến. Đây là tháng hợp để hàn gắn và xích lại gần, đừng vì sĩ diện mà giữ khoảng cách với người trong nhà. Lời khuyên riêng cho tuổi Thìn: Chủ động một cuộc gọi, một bữa cơm chung với cha mẹ trong mùa Vu Lan, thứ Thìn nhận lại sẽ nhiều hơn thứ bỏ ra.

Tuổi Tỵ

Tỵ hợp với tháng Thân nên có duyên hợp tác, dễ có người rủ chung việc hoặc mở lời giúp đỡ. Nhưng tháng này tuổi Tỵ cũng dễ vướng thị phi, lời nói qua lại nếu không khéo sẽ thành hiểu lầm. Lời khuyên riêng cho tuổi Tỵ: Giữ lời, đừng hứa vội điều chưa chắc, và rà lại kỹ giấy tờ hợp đồng trước khi đặt bút, cẩn thận một chút sẽ tránh được phiền phức về sau.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ đang trong năm tuổi Bính Ngọ nên cả năm vốn cần giữ mình, tháng Vu Lan này càng nên đi chậm và hướng về những điều lành. Vận không đến nỗi trắc trở, nhưng đây không phải lúc để mạo hiểm lớn về tiền bạc hay lao vào việc dồn dập. Lời khuyên riêng cho tuổi Ngọ: Dành thời gian làm chút việc thiện, đi lễ chùa cho lòng thảnh thơi, giữ gìn sức khỏe và tránh những chuyến đi xa không thật cần thiết trong tháng.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có một tháng thiên về tình thân, những gắn kết trong gia đình mang lại niềm vui và cả chỗ dựa. Công việc bình ổn, điều quý nhất tháng này lại đến từ mái nhà chứ không phải bên ngoài. Lời khuyên riêng cho tuổi Mùi: Tận dụng mùa Vu Lan để về thăm cha mẹ, hỏi han người thân, đôi khi một câu quan tâm đúng lúc còn giá trị hơn nhiều món quà.

Tuổi Thân

Tuổi Thân bước vào tháng của chính mình nên năng lượng dồi dào, ý tưởng và cơ hội đến nhiều, nhưng cũng vì thế mà dễ ôm hết việc vào người và cả nể khó từ chối. Sức bật lớn nhưng nếu không biết dừng thì cuối tháng dễ đuối. Lời khuyên riêng cho tuổi Thân: Chọn việc mà làm, học cách nói lời từ chối nhẹ nhàng, giữ sức và đừng để cảm xúc nhất thời cuốn mình vào những cam kết vội vàng.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu thuộc hành Kim, lại vào đúng mùa khí Kim vượng nên đầu óc minh mẫn, sắp xếp công việc gọn gàng và dễ có bước tiến nhỏ đáng mừng. Đây là tháng Dậu làm việc hiệu quả, chỉ cần giữ chừng mực trong chi tiêu vì tháng cô hồn không hợp để tiêu pha phô trương. Lời khuyên riêng cho tuổi Dậu: Tranh thủ sự tỉnh táo để dọn dẹp việc tồn đọng và lên kế hoạch cho tháng sau, nhưng khoản chi lớn thì nên để qua rằm.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất sẽ có một tháng ổn định, chuyện nhà êm ấm và thi thoảng có tin vui nho nhỏ khiến lòng nhẹ đi. Chữ tín là điểm tựa của tuổi Tuất tháng này, giữ được lời hứa thì cả việc lẫn tình đều thuận. Lời khuyên riêng cho tuổi Tuất: Vun vén những gì đang có, tránh xen vào chuyện thị phi của người khác, cứ sống đúng và giữ lời thì phúc tự đến.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi tháng này nên chú ý giữ hoà khí, đôi lúc dễ gặp hiểu lầm vặt hoặc người không thật lòng bên cạnh. Sức khỏe cũng là điều tuổi Hợi cần để tâm, tiết trời ẩm dễ khiến người uể oải, tâm trạng lên xuống. Lời khuyên riêng cho tuổi Hợi: Giữ bình tĩnh trước những lời khó nghe, nói năng nhẹ nhàng, chăm sóc giấc ngủ và bữa ăn, qua được nửa đầu tháng thì mọi việc sẽ dịu dần.

Nhìn chung, tháng 7 Âm lịch không phải tháng để nơm nớp lo sợ, mà là quãng nghỉ để mỗi người sống chậm lại một nhịp. Dù thuộc con giáp nào, vài việc giản dị đều nên làm trong tháng này: Cẩn trọng hơn với tiền bạc và giấy tờ, dời những quyết định thật lớn qua sau rằm nếu chưa gấp, giữ lời ăn tiếng nói cho hoà nhã, và quan trọng nhất là dành thời gian cho cha mẹ, người thân trong mùa Vu Lan. Làm một việc tử tế, thắp một nén hương tưởng nhớ tổ tiên, gọi về nhà một cuộc điện thoại, những điều nhỏ ấy vừa là phúc để dành, vừa khiến chính mình an lòng đi qua tháng chuyển mùa. Bình an đôi khi không phải thứ chờ đến, mà là thứ mình tự gieo mỗi ngày.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm