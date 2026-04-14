Mối tình hoàng gia luôn là tâm điểm chú ý của truyền thông, nhưng câu chuyện của Peter Phillips và Harriet Sperling lại mang một màu sắc rất đỗi bình dị và chân thực. Không phải một tiểu thư xuất thân từ danh gia vọng tộc, người phụ nữ nắm giữ trái tim cháu trai cố Nữ hoàng Anh là một y tá tận tụy, một người mẹ đơn thân đã kiên cường nuôi con suốt 10 năm. Sự xuất hiện của Harriet như một làn gió mới, minh chứng cho một tình yêu chân thành vượt qua mọi ranh giới thân thế. Vậy Harriet Sperling là ai mà lại khiến Hoàng gia Anh hân hoan đến thế?

Tháng 8 năm 2025, Hoàng gia Anh chính thức đón nhận một tin vui rộn ràng: Peter Phillips, con trai của Vương nữ Anne và là cháu trai lớn nhất của cố Nữ hoàng Elizabeth II, đã đính hôn. Vị hôn thê của anh, Harriet Sperling, ngay lập tức trở thành cái tên được công chúng tìm kiếm. Một người phát ngôn của cặp đôi đã chia sẻ với truyền thông rằng cả hai bên gia đình đều vô cùng hân hoan trước tin hỷ này. Nhà vua, Vương hậu cùng Thân vương và Vương phi xứ Wales đều đã được thông báo và gửi lời chúc mừng, dù ngày cưới chính thức vẫn chưa được ấn định.

Từ trái sang phải: Peter Phillips cùng con gái Savannah và Harriet Sperling.

Câu chuyện tình yêu của họ bắt đầu thu hút sự chú ý vào tháng 5 năm 2024 khi cả hai lần đầu công khai xuất hiện tại giải đua ngựa Badminton Horse Trials để cổ vũ cho em gái của Peter. Rất nhanh sau đó, họ tiếp tục sánh bước tại Câu lạc bộ Polo Beaufort. Không mang vẻ hào nhoáng xa cách, cặp đôi mang đến một cảm giác vô cùng gần gũi. Những người có mặt kể lại rằng Peter đã tự hào giới thiệu Harriet với bạn bè, và cô tỏ ra vô cùng hòa đồng.

Peter Phillips và Harriet Sperling tham dự Giải Polo từ thiện Hoàng gia năm 2024.

Đặc biệt nhất là khoảnh khắc hai cô con gái của Peter là Savannah và Isla cùng vui đùa thoải mái bên cạnh con gái riêng của Harriet. Bọn trẻ ngồi ôm một con gấu bông cá mập khổng lồ vừa trúng thưởng ở khu hội chợ, tạo nên một bức tranh gia đình hòa quyện, tự nhiên và tràn ngập tiếng cười. Kể từ đó, Harriet liên tục đồng hành cùng Peter tại những sự kiện quan trọng bậc nhất của Hoàng gia như Royal Ascot, giải quần vợt Wimbledon hay sự kiện ra mắt sách của Tom Parker Bowles. Đến tháng 6 năm 2025, cô chính thức ra mắt Hoàng gia khi ngồi chung xe ngựa diễu hành, ngầm khẳng định vị trí vững chắc của mình trong gia đình.

Peter Phillips và Harriet Sperling tại trường đua Cheltenham vào ngày 1 tháng 1 năm 2025.

Khác với những nàng dâu Hoàng gia thường thấy, xuất thân của Harriet Sperling mang đậm nét truyền cảm hứng. Sinh năm 1980 với tên thời con gái là Harriet Eleanor Sanders, cô lớn lên trong một gia đình có bốn anh chị em. Thay vì chọn con đường danh vọng ồn ào, Harriet cống hiến cuộc đời mình cho y tế cộng đồng. Cô hiện là một Y tá Chuyên khoa Nhi của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), một công việc đòi hỏi sự hy sinh và lòng kiên nhẫn vô bờ bến. Cô đặc biệt đam mê nghiên cứu sự phát triển não bộ ở trẻ sơ sinh, luôn khao khát nhìn thấy những đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh.

Sperling trong đoàn xe ngựa diễu hành tại Ascot.

Nhưng điều khiến độc giả đồng cảm và yêu mến Harriet nhất có lẽ là hành trình làm mẹ đơn thân đầy nghị lực của cô. Trong một bài viết chân thật từng được chia sẻ, Harriet bộc bạch về quãng thời gian khó khăn khi phải một mình nuôi con với nguồn tài chính eo hẹp và tương lai vô định. Suốt 10 năm ròng rã, hai mẹ con cô như một "hòn đảo" nương tựa vào nhau. Cô viết rằng chính trong sự thiếu thốn vật chất ấy, cô lại tìm thấy sức mạnh to lớn từ tình yêu vô tư lợi dành trọn cho con gái. Mối liên kết giữa cô và con được hun đúc từ những ngọn lửa của cả giông bão lẫn chiến thắng, một tình yêu sinh tồn bất chấp mọi nghịch cảnh. Sự xuất hiện của Peter Phillips có lẽ chính là bến đỗ bình yên mới cho "hòn đảo" kiên cường ấy.

Bên cạnh đó, Harriet còn là một người phụ nữ sống nội tâm và có đức tin sâu sắc. Cô thừa nhận việc nuôi con một mình thường mang lại nhiều định kiến, nhưng chính đức tin đã giúp cô đứng vững, dạy cô về sự hy sinh và tình yêu thương không đòi hỏi đền đáp. Dù sắp bước chân vào gia đình quyền lực bậc nhất nước Anh, Harriet vẫn giữ cho mình một góc nhỏ bình yên khi để tài khoản mạng xã hội ở chế độ riêng tư. Cô không cần sự chú ý của dư luận, bởi giá trị của cô nằm ở sự tận tâm với nghề nghiệp, tình yêu vô bờ cho con cái và giờ đây là sự gắn kết chân thành với Peter Phillips.