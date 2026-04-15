Với nhiều cô dâu, khăn voan là nét chấm phá lãng mạn cuối cùng khép lại diện mạo trong ngày trọng đại. Nhưng để nói về độ lộng lẫy và hoành tráng của những lớp voan tuyn cổ điển, khó ai qua mặt được hoàng gia. Hàng chục mét lụa mỏng manh kéo dài, được đính kết thủ công bởi các nghệ nhân tài ba nhất, mang theo biểu tượng thiêng liêng của cả một quốc gia. Khăn voan cưới hoàng gia không chỉ là đỉnh cao thời trang, đó còn là những mảnh ghép lịch sử vô giá. Cùng nhìn lại 10 kiệt tác đẹp nhất mọi thời đại.

1. Tuyệt tác giấu kín của Công nương Diana

Được mệnh danh là "đám cưới thế kỷ", hôn lễ năm 1981 của Công nương Diana và Thái tử Charles đương nhiên đòi hỏi một chiếc khăn voan khiến cả thế giới phải nín thở. Để làm được điều đó, nghệ nhân Peggy Umpleby từ xưởng thêu lâu đời nhất nước Anh - S. Lock đã phải thực hiện một nhiệm vụ bảo mật cấp độ 007 để khâu tay 10.000 viên kim sa xà cừ lên 12 mét vải tuyn.

Bà thậm chí phải giả vờ đi nghỉ mát suốt hai tuần chỉ để nhốt mình trong nhà, bí mật may chiếc khăn cả ngày lẫn đêm trước khi nó được Công nương cố định bằng chiếc vương miện Spencer gia truyền.

2. Cái gật đầu đầy ẩn ý của Vương phi Kate Middleton

Trong đám cưới với Vương tử William năm 2011, chiếc khăn voan của Kate Middleton là một lời tri ân tinh tế đầy tính tự hào dân tộc. Được thiết kế bởi Sarah Burton của nhà mốt Alexander McQueen và thêu tay bởi Trường Thêu Hoàng gia, lớp vải tuyn nổi bật với các họa tiết hoa hồng, hoa diên vĩ, thủy tiên và cỏ ba lá, lần lượt đại diện cho Anh, Scotland, Wales và Ireland.

Điểm nhấn cuối cùng là chiếc vương miện Cartier Halo lấp lánh mà vị Vương phi tương lai mượn từ Nữ hoàng Elizabeth II.

3. Biểu tượng tái sinh của Nữ hoàng Elizabeth II

Năm 1947, khi Thế chiến II chỉ mới kết thúc được hai năm, Công nương Elizabeth lên xe hoa cùng Philip Mountbatten. Họa tiết hoa hồng, hoa nhài và lúa mì xuất hiện trên cả váy cưới lẫn khăn voan do Norman Hartnell thiết kế đã gửi gắm một thông điệp mạnh mẽ.

Theo Tổ chức Royal Collection Trust, thiết kế này được lấy cảm hứng từ "cảm giác tái sinh và đổi mới", mang lại hy vọng cho cả một quốc gia đang trong thời kỳ phục hồi.

4. Thông điệp "Something Blue" của Meghan Markle

Meghan Markle đã khiến người hâm mộ vỡ òa tại đám cưới năm 2018 với Vương tử Harry bằng chiếc khăn voan dài gần 5 mét do Clare Waight Keller thiết kế. Dấu ấn cá nhân được thể hiện trọn vẹn qua hình ảnh 53 loài hoa đại diện cho các quốc gia thuộc Khối Thịnh vượng chung, xen kẽ với hoa lạp mai của Điện Kensington và hoa anh túc đại diện cho quê hương California của cô.

Đặc biệt hơn, chiếc khăn còn ẩn chứa món đồ "something blue" (một chút sắc xanh may mắn) đầy tình cảm: Một mảnh vải cắt ra từ chiếc váy Meghan đã mặc trong buổi hẹn hò đầu tiên với Harry.

5. Nước đi phá cách của Vương nữ Margaret

Trong khi người chị gái là Nữ hoàng tương lai Elizabeth chọn sự mang tính biểu tượng, Vương nữ Margaret lại có một nước đi hiện đại hơn hẳn trong đám cưới năm 1960. Dù khăn voan của bà cũng do tay Norman Hartnell thiết kế, nhưng nó lại hoàn toàn trơn tru, không hề có chi tiết đính kết nào.

Mục đích của sự tối giản này cực kỳ rõ ràng: bà muốn nhường toàn bộ "spotlight" cho chiếc vương miện Poltimore hoành tráng mà bà đã tự vung tiền mua tại một buổi đấu giá vào năm trước đó.

6. Giấc mơ Hollywood của Công nương Grace Kelly

Khi minh tinh màn bạc Grace Kelly kết hôn với Vương tử Ranier III của Monaco vào năm 1956, đám cưới của họ đích thị là một câu chuyện cổ tích mang đậm chất Hollywood. Tác phẩm của nhà thiết kế phục trang Helen Rose bao gồm một chiếc khăn voan làm từ ren Brussels cổ, đính ngọc trai li ti và điểm xuyết những chú chim thêu tinh xảo.

Thay vì đội vương miện truyền thống, nữ minh tinh chọn cố định khăn voan bằng một chiếc mũ ren Juliet đính hoa giả, tạo nên một diện mạo kinh điển không thể sao chép.

7. Món đồ cổ 100 năm của Vương hậu Mary xứ Đan Mạch

Cô gái người Úc Mary Donaldson đã sống trọn vẹn giấc mơ công chúa khi bước vào lễ đường cùng Thái tử Frederik của Đan Mạch năm 2004. Nếu nhiều phụ nữ hoàng gia chọn cách gài gắm lịch sử qua các họa tiết thêu, thì Mary lại "chơi lớn" bằng cách đội luôn một món đồ cổ thật sự.

Cô diện chiếc khăn voan bằng ren Ireland gia truyền, món đồ từng thuộc về bà cố của chồng - Vương phi Margaret của Thụy Điển xuất hiện lần đầu tiên vào tận năm 1905.

8. Sự lựa chọn khác biệt của Vương phi Charlene xứ Monaco

Năm 2011, cựu kình ngư Olympic Charlene Wittstock làm đám cưới với Thân vương Albert II bằng một hôn lễ xa hoa không kém gì bố mẹ chồng. Giống như mẹ chồng Grace Kelly, Charlene nói không với vương miện.

Cô cố định dải voan của chiếc váy cưới Giorgio Armani bằng một bộ kẹp tóc kim cương mượn từ chị chồng là Vương nữ Caroline. "Tôi thực chất có đặt làm một chiếc vương miện từ Van Cleef & Arpels, nhưng tôi quyết định đem nó đi trưng bày ở Bảo tàng Hải dương học thay vì đội lên đầu", Charlene thẳng thắn chia sẻ với Vogue.

9. Kỷ lục đắt đỏ của Vương hậu Letizia xứ Tây Ban Nha

Thiết kế của Manuel Pertegaz dành cho Vương hậu Letizia trong đám cưới năm 2004 với Vua Felipe hiện đang giữ Kỷ lục Guinness cho chiếc váy cưới hoàng gia đắt nhất thế giới, trị giá hơn 10 triệu USD.

Đóng góp không nhỏ vào con số khổng lồ này chính là chiếc khăn voan bằng lụa tuyn dài tới 4,5 mét, thêu hoa văn tinh xảo và được cho là món quà đích thân Vua Felipe đặt tặng vợ mình.

10. Bí ẩn vương miện của Công nương Sophie

Khi kết hôn với con trai út của Nữ hoàng Elizabeth là Vương tử Edward vào năm 1999, Sophie Rhys-Jones gây choáng ngợp trong chiếc váy lụa organza màu ngà của Samantha Shaw. Để hoàn thiện vẻ ngoài, Sophie đội một chiếc khăn voan đính pha lê cùng một chiếc vương miện độc bản được chế tác từ các mảnh trang sức trong bộ sưu tập tư nhân của Nữ hoàng.

Dù chưa bao giờ được Hoàng gia chính thức xác nhận, giới mộ điệu vẫn rỉ tai nhau rằng chiếc vương miện này được lắp ráp từ một món trang sức vòng hoa từng thuộc sở hữu của Nữ hoàng Victoria.