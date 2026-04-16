Trong khi Vương tử Harry đang bận rộn với lịch trình sự kiện dày đặc tại Úc, Nữ công tước xứ Sussex lại chọn một lối đi riêng đầy bất ngờ: Bước vào căn bếp của MasterChef danh giá. Trở lại Úc sau gần 6 năm, Meghan không chỉ mang đến phong cách thời trang ấn tượng mà còn dấy lên một làn sóng tranh cãi chưa từng có trên mạng xã hội. Liệu sự góp mặt của nàng dâu hoàng gia có làm bùng nổ rating hay sẽ biến thành một cuộc khủng hoảng truyền thông cho chương trình ẩm thực ăn khách này?

Bất ngờ mang tên Nữ công tước trên sóng truyền hình

Theo thông tin từ tờ Express và Town & Country, Nữ công tước xứ Sussex đã chính thức xác nhận việc ngồi ghế giám khảo khách mời cho MasterChef Úc mùa giải mới nhất sẽ lên sóng vào Chủ nhật (19/4) tuần này. Trong khi Vương tử Harry đang mải mê với các trọng trách hoàng gia, Meghan lại vui vẻ hòa mình vào không khí bếp núc căng thẳng cùng các giám khảo kỳ cựu như Poh Ling Yeow, Sofia Levin và Jean-Christophe Novelli.

Giám khảo Yeow thậm chí còn không giấu được sự phấn khích khi tuyên bố với các thí sinh rằng căn bếp MasterChef từng đón nhiều nhân vật hoàng gia, nhưng chưa từng có ai đặc biệt như Meghan. Đây được xem là một bước đi khá thông minh của Meghan khi đánh trúng vào niềm đam mê ẩm thực vốn có của cô từ thời còn viết blog The Tig, đồng thời tạo ra một cú hích truyền thông khổng lồ cho nhà đài.

Thời trang tinh tế và nước cờ kinh doanh khôn ngoan

Không chỉ thu hút bằng danh tiếng, Nữ công tước còn ghi điểm tinh tế khi diện toàn đồ của các thương hiệu nội địa Úc. Cô khéo léo kết hợp áo lụa đen Matteau với chân váy Camila and Marc, tôn lên vẻ thanh lịch cùng đôi giày cao gót Manolo Blahnik trứ danh. Đáng chú ý, sự lựa chọn trang phục này hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Tờ Town & Country tiết lộ rằng Meghan vừa chính thức tham gia và rót vốn đầu tư vào OneOff, một nền tảng khám phá thời trang ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Nền tảng này cho phép người hâm mộ mua sắm trực tiếp những món đồ cô đang mặc tại Úc, tạo ra một trải nghiệm tủ đồ tương tác đầy mới mẻ. Một nguồn tin thân cận cho biết Meghan thực sự quan tâm đến thời trang và muốn dùng tầm ảnh hưởng của mình để nâng đỡ các nhà thiết kế mà cô yêu thích. Động thái này cho thấy sự nhạy bén của cô trong kinh doanh, tiếp nối việc thu hút người dùng sau khi cô ngừng sử dụng nền tảng ShopMy hồi năm ngoái.

Làn sóng phẫn nộ và những lời tung hô trái chiều

Dù nhà sản xuất tỏ ra vô cùng hào hứng với vị khách mời hoàng gia này, phản ứng của công chúng lại rẽ theo hai hướng hoàn toàn đối lập. Tờ Express đưa tin, ngay khi MasterChef Úc công bố thông tin trên mạng xã hội, một bộ phận khán giả đã bày tỏ sự phẫn nộ dữ dội. Hàng loạt bình luận tiêu cực xuất hiện, từ việc mỉa mai sự góp mặt của cô "làm hỏng một chương trình hay", cho đến những lời tuyên bố thẳng thừng sẽ "chuyển kênh" và tẩy chay mùa giải mới.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, những người hâm mộ Meghan lại vô cùng phấn khích. Họ bênh vực Nữ công tước, nhắc lại rằng cô đích thực là một người sành ăn với vô số công thức nấu nướng tuyệt vời từng được chia sẻ trên các chương trình trước đây. Bất chấp những ồn ào khen chê, không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của Meghan Markle đã biến tập phát sóng sắp tới của MasterChef Úc trở thành tâm điểm chú ý trên toàn cầu.