Tử vi tuần mới (6/7-12/7): Top 3 con giáp đón vận đỏ giữa lúc trời chuyển tiết Tiểu Thử, công việc lên hương, tình duyên thuận lợi

Tuần từ 6/7 đến 12/7 mang một sắc thái đặc biệt vì giữa tuần rơi vào ngày 7/7, khoảnh khắc trời đất chuyển từ Hạ Chí sang tiết Tiểu Thử, đồng thời mở đầu tháng Ất Mùi. Hỏa khí của mùa hè bước sang giai đoạn cao nhất trong năm, tháng Mùi lại trợ lực bộ ba tuổi thuận với năm Bính Ngọ. Ba con giáp dưới đây đón vận đỏ rõ rệt cả về công việc lẫn tình duyên.

Tuổi Mùi: Chính chủ tháng, tình duyên và quan hệ ấm áp bất ngờ

Tuổi Mùi là tuổi được kép nhiều dòng năng lượng nâng đỡ nhất trong tuần này. Chi tháng mới là Mùi, đúng bản chi của tuổi. Chi năm Ngọ lại lục hợp với Mùi, tạo thành thế chủ tháng và bạn của năm cùng lúc. Tình cảm và các mối quan hệ nổi bật nhất, người đã có gia đình có thể có một tuần gắn kết đáng nhớ, một chuyến đi ngắn cuối tuần hoặc một buổi tối trò chuyện lâu chưa có dịp. Người độc thân dễ gặp đối tượng có gu tương đồng qua mạng lưới bạn bè lâu năm, cảm giác quen thuộc dù mới lần đầu ngồi lại. Trong công việc, những dự án cần sự khéo léo trong giao tiếp và giữ hòa khí là đất diễn của tuổi Mùi tuần này, một buổi họp căng thẳng có thể được hóa giải nhờ đúng một lời nói.

Lời khuyên dành cho tuổi Mùi là: Đừng chiều lòng người khác đến mức quên mất mong muốn của mình. Trong các quyết định lớn, hãy dành cho bản thân ít nhất một buổi tối yên tĩnh để hỏi rõ mình muốn gì. Nếu được mời đầu tư chung với bạn bè hoặc người thân, hãy tách bạch tình cảm và tiền bạc bằng một văn bản đơn giản. Đó không phải cách làm mất lòng, mà là cách giữ được cả tình lẫn của trong dài hạn.

Tuổi Dần: Công việc bứt phá, lời nói có trọng lượng hơn thường lệ

Tuổi Dần thuộc tam hợp Hỏa với chi năm Ngọ, được tuần Hỏa vượng cộng hưởng, sức bật trong công việc rất rõ. Đây là quãng đẹp để chủ động đề xuất trong công ty: Xin tăng lương, xin đổi vị trí, hoặc trình bày một ý tưởng lớn ấp ủ đã lâu. Người làm kinh doanh có thể chốt được một hợp đồng có giá trị dài hạn, người làm dự án có cơ hội được giao trách nhiệm nổi bật hơn. Trong tình cảm, tuổi Dần dễ gặp đối tượng có sức hút mạnh, nhưng cũng dễ bị cuốn theo cảm xúc mà bỏ qua vài dấu hiệu cần cẩn thận.

Lời khuyên dành cho tuổi Dần là: Bứt phá nhưng phải có bản kế hoạch, dù chỉ là ba dòng ghi trên giấy. Đừng để nhiệt huyết của tuần trở thành lý do khiến bạn cam kết vượt sức mình. Hạn chế thức khuya liên tục và ăn uống cay nóng, vì Hỏa của người tuổi Dần cộng với Hỏa của tuần dễ gây bốc hỏa, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trong tình cảm, chậm một nhịp trước khi quyết định điều gì lớn, ai thật lòng sẽ chờ được vài ngày để bạn suy nghĩ.

Tuổi Tuất: Quý nhân xuất hiện, tài lộc về theo cách âm thầm

Tuổi Tuất cũng thuộc tam hợp Hỏa, được năm và tháng nâng đỡ song cách hưởng lộc khác tuổi Dần. Nếu Dần bùng nổ ra ngoài thì Tuất được lộc theo cách âm thầm và bền hơn. Một khoản tiền cũ trở về, một khách hàng cũ giới thiệu khách mới, một quý nhân lớn tuổi gợi ý một cơ hội mà bạn chưa từng nghĩ tới. Trong công việc, tuổi Tuất có thể được giao thêm trách nhiệm quan trọng nhờ độ tin cậy đã tích lũy. Trong tình cảm, người đã có đôi thấy tình cảm ổn định trở lại sau vài tuần trục trặc, người độc thân có duyên gặp người chín chắn qua chính công việc mỗi ngày.

Lời khuyên dành cho tuổi Tuất là: Nhận trách nhiệm mới thì đón, nhưng phải làm rõ phạm vi và thời hạn ngay từ đầu, đừng ngại đề nghị bằng văn bản. Sao Thủy đang nghịch hành đến 23/7, mọi thỏa thuận miệng đều dễ hiểu nhầm. Nếu nhận được lời giới thiệu quan trọng từ quý nhân, hãy gửi lại một tin nhắn cảm ơn cụ thể trong vòng 24 giờ. Đó là nét lịch sự nhỏ nhưng quý nhân luôn ghi nhớ, mở đường cho những lời giới thiệu tiếp theo.

Tuần từ 6/7 đến 12/7 là quãng chuyển giao quan trọng, không chỉ về mặt tử vi mà cả về cách sống. Đây là lúc mỗi người nên nhìn lại nửa đầu năm để chuẩn bị cho nửa cuối. Cả ba con giáp may mắn nhất nên dành ra một buổi tối cuối tuần này để viết ra ba việc đã hoàn thành trong nửa đầu năm và ba việc muốn hoàn thành trong ba tháng tới. Một cuộc gọi cảm ơn người từng giúp mình, một bữa cơm gia đình, một giấc ngủ trước 23 giờ, đó là những hành động nhỏ giúp giữ phúc khí bền hơn nhiều so với cố gắng làm hết mọi thứ trong một tuần. Hỏa của tuần cho năng lượng, Thổ của tháng cho sự vững chắc, hai điều này chỉ hợp nhất khi con người biết vừa bùng cháy vừa neo mình đúng lúc.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.