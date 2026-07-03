Thành phố đáng sống nhất Việt Nam có thêm một điểm đáng đến

Vào ngày 3/7 vừa qua, thị trường bán lẻ và dịch vụ tại đây tiếp tục ghi nhận một cột mốc mới khi Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam chính thức đưa AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê vào hoạt động. Đây là trung tâm thương mại đầu tiên của thương hiệu này tại thành phố biển và cũng là trung tâm thương mại thứ 8 của Tập đoàn AEON tại thị trường Việt Nam, mở ra một không gian tiện ích hiện đại phục vụ trực tiếp cho đời sống của người dân địa phương.

Vị trí kết nối trung tâm và quy mô hạ tầng của trung tâm thương mại mới

Dự án bán lẻ mới này tọa lạc tại số 46 Điện Biên Phủ, thuộc phường Thanh Khê, một vị trí giao thông chiến lược và thuận tiện của thành phố Đà Nẵng. Điểm đặc biệt của công trình là được vận hành ngay trong khối đế của một khu tổ hợp đa chức năng quy mô, bao gồm phân khu khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao, hệ thống văn phòng làm việc và khu căn hộ cao cấp. Nhờ nằm trên trục đường lớn, trung tâm thương mại chỉ cách sân bay quốc tế Đà Nẵng khoảng 5 phút di chuyển bằng ô tô, giúp người dân trong khu vực nội đô cũng như khách du lịch dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm các dịch vụ tại đây.

Về mặt quy mô xây dựng, AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê sở hữu diện tích sàn thương mại rộng khoảng 30.000m², trong đó diện tích cho thuê đạt khoảng 21.000m². Toàn bộ không gian này được quy hoạch khoa học để làm nơi quy tụ của gần 60 gian hàng chuyên dụng, bao gồm cả các thương hiệu danh tiếng quốc tế lẫn các thương hiệu uy tín trong nước. Cơ cấu ngành hàng tại đây được phân bổ toàn diện để đáp ứng đầy đủ các nhu cầu thiết yếu hàng ngày của các gia đình, từ khu vực siêu thị và bách hóa tổng hợp, thời trang, nội thất, điện tử gia dụng cho đến các khu vực dành riêng cho vui chơi và giải trí.

Lợi ích tiêu dùng từ các thương hiệu mới và hệ thống tiện ích thông minh

Đối với người tiêu dùng tại Đà Nẵng và các vùng lân cận, sự xuất hiện của trung tâm thương mại này mang lại lợi ích rất lớn về mặt lựa chọn mua sắm. Theo thông tin vận hành, có đến gần 50% số lượng thương hiệu góp mặt tại đây là những cái tên lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường Đà Nẵng. Việc đa dạng hóa các thương hiệu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau tạo điều kiện cho người dân tiếp cận trực tiếp với các xu hướng tiêu dùng mới, chất lượng cao mà không cần phải tìm kiếm ở các thành phố lớn khác, góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm của cộng đồng địa phương.

Bên cạnh yếu tố thương mại, công trình còn được chú trọng đầu tư về mặt kiến trúc để trở thành một không gian sinh hoạt cộng đồng đúng nghĩa. Thiết kế bên trong tòa nhà tích hợp nhiều khu vực cảnh quan mang tính điểm nhấn như Cầu Ánh sáng, Sảnh Mặt trời và Sảnh Mặt trăng, mang lại những trải nghiệm thị giác mới mẻ cho khách tham quan. Nhằm tối ưu hóa sự thuận tiện cho người tiêu dùng trong suốt quá trình mua sắm, hệ thống hạ tầng được trang bị loạt giải pháp công nghệ hiện đại bao gồm hệ thống bảng chỉ dẫn điện tử trực quan, các bảng thông tin kỹ thuật số cập nhật liên tục và hệ thống tủ khóa thông minh bảo mật cao giúp khách hàng thảnh thơi lưu trữ đồ đạc cá nhân.

Định hướng vận hành bền vững và cam kết đồng hành cùng cộng đồng

Một điểm cộng lớn của trung tâm thương mại này đối với môi trường sống tại địa phương là định hướng vận hành theo xu hướng phát triển bền vững. Doanh nghiệp đã áp dụng đồng bộ các giải pháp quản lý năng lượng tiên tiến, lắp đặt toàn bộ hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm điện và sử dụng các công nghệ tối ưu hóa hiệu suất thiết bị nhằm giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh. Song song đó, các tiêu chuẩn về an ninh, hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động và quy trình kiểm soát chất lượng không khí bên trong tòa nhà cũng được thắt chặt. Để đảm bảo tính nhân văn và sự hòa nhập, chủ đầu tư cũng thiết kế sẵn các tiện ích chuyên biệt dành riêng cho đối tượng người cao tuổi, người khuyết tật và các gia đình có con nhỏ.

Việc đưa vào hoạt động một trung tâm thương mại quy mô lớn tại quận Thanh Khê không chỉ làm phong phú thêm hạ tầng dịch vụ của Đà Nẵng mà còn mang lại những tác động tích cực cụ thể cho nền kinh tế địa phương. Dự án dự kiến sẽ tạo ra khoảng 1.700 cơ hội việc làm ổn định cho thị trường lao động tại chỗ, hỗ trợ đáng kể cho công tác an sinh xã hội. Với thông điệp mang đến những giá trị mới cho một thành phố đáng sống, sự hiện diện của AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê khẳng định cam kết đầu tư lâu dài của doanh nghiệp, đồng thời mở ra một điểm đến đáng tin cậy, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân địa phương.