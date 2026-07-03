10 bài học tiền bạc từ tỷ phú Warren Buffett, ai áp dụng cũng giàu lên

Giữa lúc cả thế giới đổ xô chạy theo cơn sốt cổ phiếu AI, "huyền thoại phố Wall" Warren Buffett cũng có động thái đáng chú ý. Alphabet, công ty mẹ của Google, vừa công bố kế hoạch huy động khoảng 80 tỷ USD để mở rộng hạ tầng trí tuệ nhân tạo, và sau đó nâng lên gần 85 tỷ USD khi hoàn tất định giá. Trong thương vụ này, Berkshire Hathaway, đế chế đầu tư gắn liền với tên tuổi Buffett đã rót riêng 10 tỷ USD mua cổ phần Alphabet thông qua một đợt chào bán riêng lẻ. Khoản đầu tư này nối tiếp vị thế mà Berkshire đã xây dựng từ quý 3 năm 2025, nâng tổng giá trị cổ phần nắm giữ tại Alphabet lên khoảng 16,6 tỷ USD.

Đáng chú ý, người trực tiếp đưa ra quyết định lần này không còn là Buffett. Đây là một trong những phép thử đầu tiên cho phong cách phân bổ vốn của Greg Abel, người kế nhiệm Buffett ở vị trí CEO Berkshire Hathaway, cho thấy ông sẵn sàng rót những khoản tiền lớn vào công nghệ khi tập đoàn đang tìm cách sử dụng khối tiền mặt gần 400 tỷ USD. Dù đã lui về phía sau ở vai trò điều hành, triết lý đầu tư mà Buffett để lại vẫn là kim chỉ nam cho mọi quyết định của Berkshire, và cũng là bài học tiền bạc mà hàng triệu người trẻ trên thế giới vẫn đang tìm học mỗi ngày.

Vì sao một ông cụ sống giản dị lại được cả thế giới gọi là "nhà tiên tri"?

Buffett được mệnh danh là "nhà tiên tri xứ Omaha" vì suốt hàng chục năm, tỷ suất sinh lời từ các khoản đầu tư của ông liên tục vượt xa mức trung bình thị trường, không chỉ tăng trưởng đột biến mà còn ổn định bền vững qua nhiều chu kỳ kinh tế khác nhau. Bí quyết nằm ở trường phái đầu tư giá trị, tức là tìm những doanh nghiệp bị thị trường định giá thấp hơn giá trị thực nhưng có nền tảng kinh doanh vững và đội ngũ quản lý tốt. Ông luôn nhấn mạnh việc tập trung vào giá trị nội tại của doanh nghiệp thay vì chạy theo biến động ngắn hạn của thị trường, đồng thời tận dụng sức mạnh của lãi kép để tài sản tự nhân lên theo thời gian như một quả cầu tuyết lăn xuống dốc.

Điều khiến công chúng yêu mến Buffett không chỉ là khối tài sản khổng lồ mà còn ở lối sống giản dị đến bất ngờ. Ông vẫn ở trong căn nhà mua từ năm 1958, vẫn thích đồ ăn nhanh và uống Coca-Cola mỗi ngày. Sự chân thực ấy, cùng thói quen viết thư gửi cổ đông mỗi năm để chia sẻ thẳng thắn cả thành công lẫn thất bại trong đầu tư, đã biến ông thành người thầy tinh thần của vô số nhà đầu tư cá nhân trên toàn cầu. Với Buffett, tài sản thật sự đến từ sự kiên nhẫn và tích lũy dài hạn, không phải từ việc làm giàu nhanh, và thời gian chính là người bạn tốt nhất của bất kỳ nhà đầu tư nào.

Mười quy tắc vàng Buffett gửi gắm cho người trẻ

Quy tắc đầu tiên và cũng là nguyên tắc sống còn: Đừng để mất tiền. Nghe đơn giản nhưng ẩn sau đó là một phép toán khắc nghiệt, nếu một quyết định đầu tư sai lầm khiến tài sản mất đi 50%, thì phần còn lại phải tăng gấp đôi mới quay về được điểm xuất phát ban đầu. Đây là lời nhắc rằng mọi quyết định tiền bạc cần sự tỉnh táo, không thể chạy theo cảm tính hay đám đông.

Quy tắc thứ hai nói về việc thoát khỏi tư duy đóng khung của số đông. Buffett cho rằng chạy theo đám đông một cách mù quáng chính là đặc điểm cốt lõi của tư duy nghèo. Rất nhiều người bị cuốn theo lối sống của người xung quanh, mua sắm những thứ không cần thiết chỉ để không thua kém ai, và chính hành vi tiêu dùng thiếu suy nghĩ ấy khiến cuộc sống ngày càng chật vật hơn.

Quy tắc thứ ba xoay quanh câu nói đã trở thành kim chỉ nam của nhiều người: không thay đổi tư duy nghèo thì có cố gắng đến mấy cũng vẫn nghèo. Người hiện đại thường thích hưởng thụ tức thì, không ít người tiêu hết sạch thu nhập mỗi tháng mà không dành ra một đồng đầu tư, để rồi lúng túng khi có chuyện khẩn cấp xảy ra. Buffett nhấn mạnh không nên xem nhẹ đầu tư dài hạn và sức mạnh của lãi kép, vì chọn đúng một cổ phiếu tiềm năng đôi khi có thể đưa cả một đời người đến gần hơn với tự do tài chính.

Quy tắc thứ tư là đừng nội tâm hóa vấn đề, hãy dám hành động. Giống như nhân vật Andy trong bộ phim kinh điển Nhà tù Shawshank, dù rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng nhất anh vẫn không chìm trong bi quan mà dùng chính trí tuệ của mình để thay đổi số phận. Buffett cho rằng tư duy nghèo thường biểu hiện ở việc suy nghĩ quá nhiều nhưng ngại hành động, và chính lối tư duy này khiến người ta bỏ lỡ cơ hội, không thể vượt qua thử thách, cuối cùng tự giới hạn sự phát triển của bản thân.

Quy tắc thứ năm khẳng định muốn trở thành người chiến thắng thì phải ở cạnh những người chiến thắng. Với người mới bước chân vào đầu tư, học hỏi cách tư duy của những người đã thành công là con đường ngắn nhất để thoát khỏi lối mòn cũ. Buffett cũng nhắc khéo rằng đầu tư không đáng sợ bằng việc không có kiến thức đầu tư, đó mới thực sự là rủi ro tài chính lớn nhất.

Quy tắc thứ sáu là câu nói nổi tiếng bậc nhất của ông: Hãy sợ hãi khi người khác tham lam, và tham lam khi người khác sợ hãi. Thị trường vận hành bởi cảm xúc con người, lúc quá lạc quan, lúc quá bi quan, và ai hiểu được quy luật cảm xúc ấy sẽ nắm bắt được cơ hội mà số đông bỏ lỡ.

Quy tắc thứ bảy phân biệt rạch ròi giữa giá cả và giá trị: Giá là thứ bạn bỏ ra, giá trị là thứ bạn nhận về. Đây chính là cốt lõi của trường phái đầu tư giá trị mà Buffett theo đuổi suốt sự nghiệp, mua vào ở mức giá thấp hơn giá trị thực mà doanh nghiệp mang lại cho cổ đông qua lợi nhuận và dòng tiền.

Quy tắc thứ tám nhắc rằng kiếm tiền không đến từ việc giao dịch liên tục mà đến từ việc phán đoán đúng. Mua bán càng nhiều thì phí giao dịch và thuế càng ăn mòn lợi nhuận, điều quan trọng không phải là tần suất hành động mà là chất lượng của quyết định.

Quy tắc thứ chín là chỉ nên mua những gì bạn vẫn cảm thấy hài lòng dù thị trường đóng cửa suốt mười năm. Buffett luôn xem việc mua cổ phiếu như mua một phần thực sự của doanh nghiệp, chứ không phải một tờ giấy để lướt sóng kiếm lời ngắn hạn.

Quy tắc thứ mười, cũng là quy tắc đúc kết cả triết lý đầu tư của ông: Thà mua một công ty tuyệt vời với giá hợp lý còn hơn mua một công ty tầm thường với giá rẻ mạt. Một doanh nghiệp bình thường có thể mang lại lợi nhuận ngắn hạn nhờ vài cải thiện nhỏ, nhưng chỉ những công ty thực sự xuất sắc mới tạo ra giá trị lớn cho cổ đông về lâu dài nhờ tăng trưởng thực chất và hiệu ứng lãi kép.

Buffett từng ví thị trường chứng khoán như đại dương lúc triều lên triều xuống. Khi mọi thứ đang tăng nóng, cổ phiếu nào trông cũng lấp lánh, nhưng chỉ khi cơn sóng rút đi người ta mới nhận ra công ty nào thực sự đứng vững trên đôi chân của chính mình. Đó cũng là lý do vì sao ngay cả ở tuổi ngoài chín mươi và đã trao lại ghế điều hành cho Greg Abel, những nguyên tắc đầu tư giản dị của Buffett vẫn tiếp tục dẫn dắt các quyết định tỷ đô của Berkshire, từ thương vụ Alphabet cho đến việc mua lại hãng xây nhà Taylor Morrison chỉ một ngày trước đó. Với người trẻ đang loay hoay giữa muôn vàn lời khuyên làm giàu trên mạng, bài học lớn nhất từ Buffett có lẽ không nằm ở con số cụ thể nào, mà ở việc dám thành thật nhìn lại tư duy tiền bạc của chính mình trước khi nghĩ đến chuyện đầu tư vào bất cứ điều gì.

*Theo Elle