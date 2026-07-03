Đầu tháng 6 Âm lịch năm nay hội tụ nhiều mốc năng lượng đáng chú ý. Mùng 1 tháng 6 Âm rơi vào ngày 14/7 Dương lịch, đúng vào pha trăng non, dạng pha mà người xưa coi là lúc gieo hạt và khởi sự. Tháng này là tháng Ất Mùi, mang hành Mộc và Thổ, chi Mùi vốn là kho chứa của mùa hè, tượng trưng cho sự tích lũy và đơm hoa kết trái. Về tiết khí, đầu tháng nằm ở cuối Tiểu Thử và chuyển sang Đại Thử từ ngày 23/7, quãng nóng nhất năm nhưng cũng là lúc vạn vật dồn sức cho một chu kỳ mới. Trong quan hệ với năm Bính Ngọ, chi Mùi lục hợp với chi Ngọ của năm, tạo thêm một tầng trợ lực. Người xưa có câu đất Mùi giữ của, gieo đúng lúc thì gặt bội thu. Ba con giáp thuộc tam hợp Mộc dưới đây được khí tháng nâng đỡ rõ rệt, song cách giữ lộc mới quyết định kết quả cuối cùng.

Tuổi Mùi: Chính chủ của tháng, lộc lớn từ hai tầng trợ lực

Tuổi Mùi là chính chủ của tháng Ất Mùi, lại được lục hợp với chi Ngọ của năm, nên đây là tuổi được ưu ái nhất trong ba con giáp. Hai tầng trợ lực cùng lúc, một từ tháng, một từ năm, mở ra một quãng thời gian mà mọi việc đều dễ thuận. Người làm kinh doanh có thể chốt được những đơn hàng lớn đã thương lượng từ lâu, người làm công ăn lương dễ đón tin vui về thưởng hoặc thăng tiến. Trong tài chính, một khoản tiền đáng kể có khả năng về tay, có thể từ một dự án cũ sinh lời hoặc một khoản đầu tư nay mới ra quả.

Lời khuyên dành cho tuổi Mùi là: Đừng để vận đỏ làm mình chủ quan. Khi lộc đến dồn dập, hãy chia khoản thu thành ba phần: Một phần cho nhu cầu thiết yếu, một phần để tiết kiệm dài hạn, một phần đầu tư cho tương lai. Đặc biệt, tuổi Mùi vốn cả nể và dễ mềm lòng, tháng này nếu có người thân quen hỏi vay khoản lớn, hãy cân nhắc thật kỹ, vì lòng tốt đặt sai chỗ có thể làm tổn hại cả tình cảm lẫn tài chính. Giữ được lộc mới là bản lĩnh thật.

Tuổi Mão: Ý tưởng nở rộ, quý nhân đưa đường

Tuổi Mão thuộc tam hợp Mộc với chi Mùi, được tháng trợ lực mạnh ở mảng công việc và sáng tạo. Đây là quãng ý tưởng của tuổi Mão nở rộ, một sáng kiến nhỏ có thể được cấp trên đón nhận và mở ra hướng đi mới. Người làm nghệ thuật, giáo dục, truyền thông, tư vấn dễ tỏa sáng trong tháng này. Bên cạnh đó, quý nhân của tuổi Mão thường xuất hiện đúng lúc, có thể là một người thầy, một đối tác lớn tuổi, hoặc một người bạn cũ mang theo cơ hội đáng giá.

Lời khuyên dành cho tuổi Mão là: Nắm bắt cơ hội nhưng đừng ôm đồm. Khi có quá nhiều lời mời và ý tưởng cùng lúc, hãy chọn một hoặc hai việc quan trọng nhất để dồn sức, thay vì rải mình khắp nơi. Trước khi ký kết hay cam kết bất cứ điều gì, hãy đọc kỹ các điều khoản và hỏi rõ trách nhiệm, vì tháng này tuy nhiều cơ hội nhưng cũng cần sự tỉnh táo để phân biệt đâu là quý nhân thật, đâu chỉ là người mượn thời điểm.

Tuổi Hợi: Tài lộc rỉ rả, tình duyên khởi sắc

Tuổi Hợi cũng thuộc tam hợp Mộc, bước vào tháng 6 âm lịch với dòng tài lộc đều đặn và các mối quan hệ ấm áp. Tiền bạc của tuổi Hợi tháng này không đến kiểu bùng nổ một lần, mà rỉ rả đều, từ nhiều nguồn nhỏ cộng lại thành con số đáng kể. Người làm nghề tự do, buôn bán nhỏ, dịch vụ có lượng khách ổn định hơn. Về tình cảm, đây là quãng đẹp: Người độc thân có duyên gặp được người phù hợp qua giới thiệu của bạn bè hoặc gia đình, người đã có đôi thì hâm nóng được tình cảm sau một quãng nguội lạnh.

Lời khuyên dành cho tuổi Hợi là: Trân trọng những nguồn thu nhỏ, đừng xem thường chúng vì cho rằng không đáng kể. Ghi chép thu chi cụ thể trong tháng để thấy được con số thật, bạn sẽ ngạc nhiên về khả năng tích lũy của mình. Trong tình cảm, hãy chủ động hơn một chút, một lời hỏi thăm, một buổi hẹn nhỏ có thể mở ra điều tốt đẹp. Đừng vì tính hiền lành mà ngại bày tỏ, vì cơ hội đôi khi chỉ đến một lần.

Đầu tháng 6 Âm lịch là quãng đẹp để ba con giáp Mùi, Mão, Hợi khởi sự và đón nhận, nhưng cát tinh dù nhiều đến đâu cũng chỉ mở ra cánh cửa, người bước qua và giữ được thành quả vẫn là chính mình. Cả ba nên dành ra một buổi yên tĩnh đầu tháng để viết ra ba mục tiêu quan trọng nhất, rồi mỗi ngày làm một việc nhỏ hướng tới đó. Pha trăng non ngày 14/7 là lời nhắc rằng mọi khởi đầu đáng giá đều bắt đầu từ một hạt mầm nhỏ và một quyết tâm thầm lặng. Một cuộc gọi cảm ơn người từng giúp mình, một bữa cơm ấm cùng gia đình, một giấc ngủ sớm giữa những ngày nắng gắt, đó là những việc giản dị nhưng giúp giữ phúc khí ở lại lâu hơn nhiều so với việc cố ôm hết mọi cơ hội trong tay. Lộc lớn đến với người biết đón, và ở lại với người biết giữ.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.