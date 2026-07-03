Ngày 4/7 có một điểm nhấn mà giới chiêm tinh nhắc đi nhắc lại suốt tháng: Sao Hỏa và Thiên Vương áp sát nhau chỉ khoảng 0,1 độ, lần giao hội gần nhất cho tới năm 2053. Sao Hỏa là hành tinh của hành động và ý chí, Thiên Vương là hành tinh của đột phá và tự do. Khi hai năng lượng này gặp nhau trong cung Song Tử thuộc nguyên tố Khí, kết quả là một luồng khí mạnh thổi vào tư duy, làm bật ra những ý tưởng táo bạo và thôi thúc con người muốn thoát khỏi những gì đang gò bó mình. Đây không phải ngày để lặp lại thói quen cũ, mà là ngày của những bước ngoặt trong suy nghĩ. Ba chòm sao dưới đây đón luồng gió này thuận lợi nhất, song cũng cần cẩn thận vì gió mạnh có thể thổi bay cả những thứ đang yên ổn.

Song Tử: Tâm điểm của giao hội, ý tưởng đột phá xuất hiện

Song Tử là nơi Sao Hỏa và Thiên Vương gặp nhau, nên đây là cung cảm nhận năng lượng rõ nhất. Một ý tưởng đã ấp ủ từ lâu có thể đột nhiên bùng lên với hình hài rõ ràng, hoặc một cách giải quyết vấn đề chưa ai nghĩ tới bất ngờ hiện ra trong đầu. Người làm sáng tạo, công nghệ, truyền thông có ngày bùng nổ ý tưởng. Trong công việc, đây là lúc dám đề xuất một cách làm mới, dám phá vỡ một quy trình đã cũ mà cả nhóm ngán ngẩm.

Lời khuyên dành cho Song Tử là: Ghi lại mọi ý tưởng ngay khi nó xuất hiện, nhưng đừng vội thực thi ngay trong ngày. Năng lượng Sao Hỏa gặp Thiên Vương rất mạnh nhưng cũng dễ khiến người ta bốc đồng, quyết định trong phút hưng phấn có thể thiếu chín. Hãy để ý tưởng qua một đêm, sáng hôm sau đọc lại. Nếu vẫn thấy nó đáng giá, hãy chọn bước nhỏ nhất để bắt đầu. Ngoài ra, Sao Thủy đang nghịch hành nên cần đọc kỹ mọi tin nhắn quan trọng trước khi gửi.

Bạch Dương: Lửa gặp gió, một quyết định táo bạo mở đường

Bạch Dương là cung Lửa, gặp luồng khí đổi mới từ Song Tử thì như lửa gặp gió, bùng lên mạnh mẽ. Đây là ngày Bạch Dương dám làm điều mình chần chừ đã lâu, có thể là gửi một đề xuất táo bạo, bắt đầu một dự án riêng, hoặc dứt khoát chấm dứt một việc đã không còn phù hợp. Năng lượng hành động của tuổi này lên rất cao, làm việc gì cũng nhanh và quyết đoán. Trong công việc, một cơ hội đòi hỏi sự dũng cảm có thể đến, và Bạch Dương là người dám nắm lấy.

Lời khuyên dành cho Bạch Dương là: Táo bạo nhưng đừng liều. Trước khi ra một quyết định lớn, hãy tự hỏi mình một câu: Nếu điều này thất bại, mình có chịu được hậu quả không? Nếu câu trả lời là có, hãy tiến. Nếu không, hãy chia nhỏ bước đi để giảm rủi ro. Đừng để năng lượng bùng nổ của ngày kéo mình vào một cuộc tranh cãi không đáng, hãy dồn lửa ấy vào việc làm thay vì lời nói.

Sư Tử: Chuẩn bị vào mùa của mình, cảm hứng và sự chú ý cùng đến

Sư Tử đang ở quãng cận kề mùa của chính mình, năng lượng bắt đầu dâng lên khi Mặt Trời sắp tiến vào cung này. Luồng gió đổi mới của ngày 4/7 thổi vào Sư Tử sự tự tin và cảm hứng sáng tạo. Đây là lúc thích hợp để lên kế hoạch cho một dự án cá nhân mà bạn muốn tỏa sáng, chuẩn bị cho một sự kiện, hoặc bắt đầu một sở thích mới đầy màu sắc. Trong quan hệ, sức hút của Sư Tử tăng rõ, dễ được chú ý và quý mến trong các buổi gặp gỡ.

Lời khuyên dành cho Sư Tử là: Đừng vội tỏa sáng khi chưa chuẩn bị kỹ, hãy dùng những ngày này để lên khung cho những gì mình muốn thể hiện khi mùa Sư Tử chính thức đến sau 23/7. Ghi ra ba điều bạn muốn đạt được trong tháng tới, rồi mỗi ngày làm một việc nhỏ hướng tới đó. Trong tình cảm, hãy để sự ấm áp tự nhiên của mình dẫn dắt, đừng cố gây ấn tượng bằng cách phô trương, vì chân thành mới là thứ giữ người ở lại.

Ngày 4/7 mang năng lượng của sự thay đổi và bứt phá, nhưng năng lượng mạnh luôn đi kèm rủi ro của sự bốc đồng. Ba chòm sao được trời ưu ái không phải để lao vào mọi thứ một cách liều lĩnh, mà để tận dụng luồng gió đổi mới một cách khôn ngoan. Cả ba nên dành ra một khoảng lặng trong ngày, tắt điện thoại nửa tiếng, viết ra những ý tưởng và cảm xúc đang trào lên, rồi phân loại: Điều gì đáng làm ngay, điều gì cần chờ, điều gì chỉ là cơn hưng phấn nhất thời. Đây là cách neo con thuyền của mình chắc chắn trước khi giương buồm đón gió. Vì Sao Thủy vẫn nghịch hành, mọi cam kết lớn và mọi hợp đồng nên được cân nhắc thêm một nhịp. Đổi mới là tốt, nhưng đổi mới có nền tảng mới đi được xa.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.