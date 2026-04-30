Trong văn hóa Á Đông, 24 tiết khí không chỉ là cách phân chia thời gian theo nông lịch mà còn được xem là những "cánh cửa năng lượng" của vũ trụ. Mỗi tiết khí mang một nguồn khí riêng, tác động đến vận trình của con người theo cách rất tinh tế. Lập Hạ - tiết khí thứ 7 trong năm đánh dấu thời khắc mùa hè chính thức bắt đầu. Đây là lúc cây cối đâm chồi mạnh nhất, mặt trời lên cao nhất, và theo các chuyên gia tử vi, cũng là lúc một số con giáp bước vào giai đoạn "thiên thời địa lợi" hiếm có trong năm. Nếu bạn đang chờ đợi một bước ngoặt, một cơ hội tài chính, hay đơn giản chỉ là một quãng thời gian "dễ thở" hơn sau những tháng đầu năm vất vả, hãy xem tên mình có trong danh sách dưới đây không.

Tuổi Tý - Tiền vào nhiều ngả, đầu tư gì cũng thuận

Người tuổi Tý vốn có bản năng nhạy bén với tiền bạc, và bước vào tiết Lập Hạ, khả năng này được "kích hoạt" mạnh hơn bao giờ hết. Trong nửa đầu tháng 5, các quyết định tài chính của tuổi Tý có xu hướng đúng đắn đến lạ từ chuyện chốt một deal kinh doanh, mua một món tài sản, đến việc nhận lời cộng tác với đối tác mới. Đặc biệt, người tuổi Tý làm trong lĩnh vực thương mại, môi giới, hoặc đầu tư sẽ thấy rõ "luồng tiền" chảy vào liên tục. Lời khuyên cho tuổi Tý là đừng quá dè dặt - đây là thời điểm phù hợp để mạnh dạn nắm bắt cơ hội. Tuy nhiên, cũng nên dành ra một khoản tiết kiệm cố định, tránh tiêu xài quá tay khi tài lộc đang lên.





Tuổi Thìn - Quý nhân xuất hiện, công danh thăng tiến

Nếu nửa đầu năm 2026 là quãng thời gian khiến tuổi Thìn cảm thấy mệt mỏi vì áp lực công việc và những mối quan hệ phức tạp, thì tiết Lập Hạ chính là "ngọn gió đổi chiều". Đây là giai đoạn quý nhân xuất hiện đậm đặc trong cuộc đời tuổi Thìn có thể là một người sếp mới, một khách hàng lớn, hoặc một người bạn cũ quay lại với cơ hội bất ngờ. Trong sự nghiệp, người tuổi Thìn có khả năng được giao trọng trách, đề bạt lên vị trí cao hơn, hoặc nhận được một lời mời làm việc với mức đãi ngộ vượt mong đợi. Về tài chính, ngoài thu nhập chính, tuổi Thìn còn có khả năng đón nhận khoản tiền thưởng, hoa hồng, hoặc thu nhập thụ động từ những khoản đầu tư trước đó.

Tuổi Ngọ - "Bản mệnh" của tiết Lập Hạ, vận khí đỉnh cao

Trong 12 con giáp, tuổi Ngọ chính là "chủ nhân" của tiết Lập Hạ bởi Ngọ thuộc hành Hỏa, tương ứng hoàn hảo với khí dương cực thịnh của mùa hè. Bước vào giai đoạn này, người tuổi Ngọ sẽ cảm nhận rõ rệt sự thay đổi tích cực trong mọi mặt cuộc sống. Năng lượng dồi dào, tinh thần phấn chấn, các ý tưởng sáng tạo tuôn trào, đây là lúc tuổi Ngọ nên khởi sự những dự án lớn đã ấp ủ từ lâu. Về tài lộc, tiền bạc đến từ nhiều nguồn: Lương thưởng, kinh doanh phụ, may mắn bất ngờ. Nhiều người tuổi Ngọ trong giai đoạn này còn có cơ duyên gặp được người yêu hoặc bạn đời lý tưởng. Tuy nhiên, vận khí mạnh cũng đi kèm với việc dễ nóng vội, hấp tấp, tuổi Ngọ cần kiềm chế cảm xúc trong các quyết định quan trọng.





Tuổi Mùi - Sau cơn mưa trời lại sáng, tài lộc khởi sắc

Tuổi Mùi thường là người sống nội tâm, hay lo nghĩ và đôi khi tự làm khổ mình bởi những áp lực vô hình. Bước vào tiết Lập Hạ, năng lượng dương sẽ giúp tuổi Mùi "xua tan" những u uẩn tích tụ trong lòng. Đây là giai đoạn các vấn đề tồn đọng trước đây có thể là khoản nợ chưa đòi được, dự án bị trì hoãn, hay mâu thuẫn với người thân đều có cơ hội được giải quyết êm đẹp. Về tài chính, tuổi Mùi nhận được sự hỗ trợ từ gia đình hoặc người thân thiết, có thể là khoản vay không lãi, một món quà giá trị, hoặc cơ hội hợp tác kinh doanh trong gia đình. Người tuổi Mùi làm nghề tự do, sáng tạo, hoặc kinh doanh online cũng sẽ thấy lượng khách tăng đáng kể.

Tuổi Dậu - Cơ hội đổi đời, đặc biệt với người làm công sở

Tuổi Dậu vốn nổi tiếng với sự cẩn trọng, chăm chỉ và kỷ luật. Những phẩm chất này được "đền đáp" xứng đáng trong tiết Lập Hạ. Đặc biệt với người tuổi Dậu làm công việc văn phòng, hành chính, hoặc các ngành nghề đòi hỏi sự tỉ mỉ, đây là thời điểm vàng để chứng minh năng lực và được công nhận. Cơ hội thăng chức, tăng lương, chuyển sang công ty tốt hơn đều rộng mở. Một số người tuổi Dậu còn có khả năng đón nhận tin vui về bất động sản, mua được căn nhà ưng ý với giá hợp lý, hoặc bán được tài sản đã giữ lâu năm. Về tài chính, tuổi Dậu nên ưu tiên các khoản đầu tư an toàn, dài hạn thay vì chạy theo những kèo lướt sóng nhanh.

Tử vi và tiết khí mang đến cho chúng ta một góc nhìn thú vị về dòng chảy thời gian và năng lượng vũ trụ. Tuy nhiên, vận may dù lớn đến đâu cũng cần được nâng đỡ bởi sự nỗ lực, tỉnh táo và lòng biết ơn của chính chúng ta. Nếu bạn nằm trong 5 con giáp may mắn của tiết Lập Hạ, hãy tận dụng tốt giai đoạn này. Nếu chưa có tên, đừng buồn - mỗi con giáp đều có "thời" của riêng mình, và quan trọng nhất vẫn là cách chúng ta sống mỗi ngày.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm