Công chúa đẹp nhất Ấn Độ Gauravi Kumari: Gia thế "khủng" đến choáng, vừa đỉnh nhan sắc vừa học vấn xịn

Nhắc đến những nàng công chúa hiện đại có sức ảnh hưởng nhất Ấn Độ hiện nay, cái tên Gauravi Kumari (sinh năm 1999) gần như luôn đứng đầu danh sách. Cô sinh ra trong hoàng tộc Jaipur danh giá thuộc dòng dõi Kachwaha Rajput, gia tộc từng cai trị vùng Jaipur suốt nhiều thế kỷ và để lại dấu ấn sâu đậm lên văn hóa, chính trị Bắc Ấn. Nhưng điều khiến Gauravi được yêu thích không nằm ở danh xưng, mà ở cách cô "sống" cùng di sản ấy theo một phong thái rất riêng.

Gia thế khiến ai nghe cũng phải choáng

Mẹ của Gauravi là bà Diya Kumari, hiện là Phó Thủ hiến bang Rajasthan kiêm Bộ trưởng Tài chính, đồng thời là một trong những nữ chính trị gia cốt cán của đảng cầm quyền. Nói cách khác, mẹ cô vừa nắm di sản hoàng tộc, vừa có thực quyền chính trị kiểu "phú bà quyền lực" mà phim ảnh khó dựng nổi.

Bên trên nữa là một cái bóng huyền thoại: Vương phi Gayatri Devi (1919–2009), bà cố trong dòng tộc của Gauravi, từng được tôn vinh là một trong những phụ nữ thanh lịch nhất thế kỷ 20 và là biểu tượng thời trang được Vogue săn đón. Lớn lên giữa một gia tộc như vậy, Gauravi mang trên mình cả sức nặng của lịch sử, văn hóa lẫn gu thẩm mỹ.

Anh trai là "hoàng tử đẹp nhất Ấn Độ"

Một điểm khiến netizen càng tò mò: anh trai của Gauravi, Padmanabh Singh, hiện là Maharaja (quốc vương danh nghĩa) của Jaipur, đồng thời là một tay polo cự phách và gương mặt quen thuộc của làng thời trang cao cấp. Anh từng hợp tác với loạt thương hiệu xa xỉ và được mệnh danh là "hoàng tử đẹp nhất Ấn Độ". Hai anh em, một người phong độ ngời ngời, một người sắc sảo dịu dàng, đúng kiểu "con nhà người ta" phiên bản hoàng gia.

Học vấn toàn cầu, tư duy mở

Khác với hình dung về một nàng công chúa sống khép kín sau cánh cổng cung điện, Gauravi chọn con đường mở. Sau khi học tại trường nữ sinh danh tiếng Mayo College Girls School, cô sang Mỹ theo học ngành Truyền thông tại Đại học New York (NYU). Quãng thời gian này giúp cô tiếp xúc với thời trang quốc tế, chiến lược thương hiệu và nghệ thuật kể chuyện văn hóa - thứ "vũ khí" sau này giúp cô biến danh phận hoàng tộc thành ảnh hưởng đương đại. Cô cũng từng thực tập tại tạp chí Paper ở New York, một xuất phát điểm rất "dân làm nghề".

Gauravi không dừng lại ở vai trò "hậu duệ hoàng gia". Cô tham gia điều hành quỹ Princess Diya Kumari Foundation, tập trung vào giáo dục cho phụ nữ nông thôn và phục hưng thủ công truyền thống. Với cô, trao quyền cho phụ nữ không phải là cho đi sự giúp đỡ, mà là tạo ra thu nhập và cơ hội thị trường thực sự. Năm 2021, cô đồng sáng lập PDKF Store, kết hợp chất liệu bền vững với nghề thủ công Rajasthan, đưa sản phẩm địa phương lên bản đồ thời trang hiện đại để di sản tiếp tục sống, và để người thợ sống tốt hơn.

Mang mỹ học hoàng gia vào thời trang

Gauravi hiểu rõ định vị của mình. Cô không chạy theo việc xuất hiện dày đặc, mà xây dựng phong cách qua lối mặc "cổ điển có chiều sâu": Sari truyền thống, trang sức cổ, đồ thêu tay, nhưng phối theo cách cực kỳ tối giản và hiện đại. Cô biết cân bằng giữa lộng lẫy và tiết chế đúng tinh thần "quiet luxury" (sang trọng thầm lặng) đang được cả thế giới sùng bái.

Khoảnh khắc khiến truyền thông quốc tế chú ý nhất chính là Met Gala 2026, khi cô diện thiết kế của Prabal Gurung được cải biên từ chiếc sari chiffon của bà cố Gayatri Devi. Một cách "mặc lại lịch sử" vừa tinh tế vừa đầy cảm xúc.

Làn da đều màu, trong trẻo của Gauravi đến từ triết lý chăm da khá tối giản. Cô là gương mặt đại diện của thương hiệu Ayurveda cao cấp Kama Ayurveda, ưa chuộng dầu dưỡng và tinh chất gốc thảo mộc, hướng đến vẻ sạch – mịn – khỏe thay vì bóng bẩy quá đà. Cô từng chia sẻ một công thức "cây nhà lá vườn" mà mình yêu thích: bột ubtan dịu nhẹ pha từ đàn hương, nước hoa hồng và chút nghệ, giúp da bừng sáng tức thì. Với cô, những nghi thức nhỏ truyền từ đời này sang đời khác ấy là lời nhắc rằng vẻ đẹp thật sự bắt nguồn từ việc tử tế với chính mình và chân thành với người khác.

Về trang điểm, Gauravi trung thành với ba chữ: tự nhiên – nhẹ nhàng – cổ điển. Nền da mỏng giữ kết cấu thật, chân mày để dáng nguyên bản, mắt nghiêng tông nâu khói, môi hồng nude hoặc nâu ấm tổng thể như trang điểm mà như không, nhưng vẫn rất có khí chất.

Vì sao cả giới hàng hiệu mê mẩn cô?

Câu trả lời nằm ở sự "khan hiếm văn hóa". Giữa thời thời trang đầy rẫy gương mặt na ná nhau, Gauravi là một biểu tượng sống của lịch sử: vừa có huyết thống hoàng tộc, vừa có học vấn quốc tế, lại mang sứ mệnh văn hóa rõ ràng. Cô không cần tạo drama hay phơi bày đời tư, chỉ riêng sự tồn tại của cô đã là thứ "tài sản kể chuyện" mà mọi thương hiệu thèm muốn.

Để giữ năng lượng cho lịch trình bận rộn, cô duy trì tập tạ kết hợp yoga thay vì ăn kiêng cực đoan, với quan điểm sức khỏe cốt ở sự cân bằng giữa thể chất và tinh thần. Và có lẽ chính sự cân bằng ấy mới là thứ khiến Gauravi Kumari trở thành định nghĩa hấp dẫn nhất của "hoàng gia hiện đại": không ở trên cao nhìn xuống, mà bám rễ sâu vào chính mảnh đất của mình rồi cất tiếng nói với thế giới.

*Theo Elle