Tử vi tuần mới (29/6-5/7): Top 3 con giáp hưởng lộc lá nhiều nhất, công việc lên hương, tình cảm cũng ngọt ngào

Bước sang tuần đầu tháng 7, từ ngày 29/6 đến 5/7, các con giáp được dự báo bước vào một quãng thời gian nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, ba con giáp dưới đây nổi bật hơn cả, vừa được cát tinh nâng đỡ công việc, vừa được nguyệt lão se duyên hâm nóng tình cảm. Tuy nhiên, một tuần may mắn không có nghĩa là cứ ngồi yên thì phúc lộc sẽ tự gõ cửa. Người thực sự hưởng trọn vận tốt là người biết hành động đúng nhịp, mở lòng đúng người, và đặc biệt biết quý trọng những điều mình đang có.

Tuổi Tý: Tài chính khởi sắc, quý nhân âm thầm nâng đỡ

Tuần mới đối với tuổi Tý mở ra như một cánh cửa từ lâu vẫn khép hờ, nay bỗng được đẩy bật ra với rất nhiều ánh sáng phía sau. Người làm văn phòng có thể được ghi nhận trong một dự án quan trọng, được sếp ưu ái giao thêm nhiệm vụ mang tính bước ngoặt. Người kinh doanh tự do thì đón được khách hàng tiềm năng, đơn hàng nhỏ lẻ cộng dồn lại thành con số đáng kể. Một số tuổi Tý còn nhận được khoản tiền ngoài kế hoạch, từ thưởng nóng, hoa hồng, hoặc khoản cho vay tưởng đã mất.

Điểm sáng nhất của tuổi Tý nằm ở quý nhân. Một người bạn cũ, một đồng nghiệp ít nói nhưng quan sát kỹ, hoặc một người họ hàng từng giúp đỡ trước đây, sẽ là cầu nối mang đến cơ hội mới. Lời khuyên dành cho tuổi Tý: Đừng giấu giếm khó khăn của bản thân nếu thực sự đang cần lời khuyên. Cởi mở vừa đủ chính là cách để quý nhân biết nên giúp mình ở khâu nào. Về tình cảm, người độc thân tuổi Tý có cơ hội gặp gỡ đối tượng cùng tần số trong một buổi tụ họp bạn bè, còn người có đôi sẽ thấy nửa kia quan tâm tinh tế hơn, biết lắng nghe hơn sau quãng thời gian căng thẳng.

Tuổi Ngọ: Sự nghiệp lên hương, tình duyên gặp gió thuận

Tuổi Ngọ vốn có cá tính sôi nổi, thẳng thắn, đôi khi hơi nóng vội. Nhưng tuần này, năng lượng dồi dào ấy được dẫn dắt đúng hướng, biến thành đòn bẩy mạnh cho công việc. Người tuổi Ngọ làm trong các ngành sáng tạo, truyền thông, kinh doanh sẽ thấy ý tưởng tuôn ra dễ dàng, các cuộc trao đổi diễn ra suôn sẻ, đối tác đồng thuận nhanh chóng. Một vài người có thể nhận được lời mời cộng tác với mức thu nhập cao hơn dự kiến, hoặc cơ hội chuyển sang môi trường mới với chế độ tốt hơn.

Tài lộc của tuổi Ngọ tuần mới đến từ nhiều nguồn, không tập trung vào một mối. Vì vậy, đừng quá kỳ vọng vào một thương vụ duy nhất mà bỏ lỡ các nguồn nhỏ hơn. Hãy chăm sóc đều đặn cả khách hàng cũ lẫn khách hàng mới, vì chính những người tưởng như "không quan trọng" lại có thể giới thiệu mối làm ăn lớn về sau. Chuyện tình cảm của tuổi Ngọ tuần này khá tươi sáng. Người độc thân dễ rung động trước một người có vẻ ngoài giản dị nhưng tính cách sâu sắc, còn các cặp đôi nên dành thời gian cho nhau nhiều hơn, có thể là một bữa ăn tự nấu, một buổi cà phê cuối tuần, để gìn giữ sự ấm áp đang có.

Tuổi Tuất: Lộc lá dồi dào, tình cảm đi vào chiều sâu

Tuổi Tuất tuần mới được dự báo là con giáp hưởng lộc tròn trịa nhất trong bộ ba. Lộc ấy không chỉ nằm ở tiền bạc, mà còn ở sức khỏe, tinh thần, và những mối quan hệ chất lượng. Người tuổi Tuất làm công ăn lương có thể nhận được khoản phụ cấp, thưởng giữa kỳ, hoặc đề xuất tăng lương được duyệt sớm hơn dự kiến. Người làm kinh doanh nhỏ lẻ thì lượng khách ổn định, doanh thu nhích lên đều đặn, đặc biệt thuận lợi vào các ngày giữa tuần.

Tuy nhiên, tuổi Tuất cần lưu ý không nên ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc. Vận may mở ra nhiều cánh cửa, nhưng bước qua hết tất cả thì sẽ kiệt sức. Hãy chọn một, hai cơ hội phù hợp nhất với năng lực và mục tiêu dài hạn. Về tình cảm, tuổi Tuất có dịp nhìn lại mối quan hệ hiện tại bằng góc nhìn trưởng thành hơn. Nếu đang yêu, hai người sẽ có cuộc trò chuyện thẳng thắn về tương lai. Nếu còn độc thân, đừng vội vàng "chốt đơn" với bất kỳ ai chỉ vì cảm thấy cô đơn. Một mối quan hệ chất lượng đáng để chờ đợi hơn là vài ba mối quan hệ nửa vời.

Cả ba con giáp Tý, Ngọ, Tuất đều có một tuần thuận lợi để bứt phá, nhưng điểm chung của vận may là tính tạm thời. Người biết tận dụng sẽ biến nó thành nền móng dài lâu, người chủ quan sẽ thấy may mắn trôi tuột qua kẽ tay. Hãy dành mỗi buổi sáng vài phút để xác định việc quan trọng nhất trong ngày, dành buổi tối để nhìn lại điều mình đã làm tốt. Bên cạnh đó, hãy quan tâm đến gia đình nhiều hơn, vì những điều bình dị trong bốn bức tường thân thuộc mới là gốc rễ giữ phúc khí bền vững.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.