Tuần mới (8/6 - 14/6): 12 con giáp diện đúng sắc áo này, tài lộc tự gõ cửa, vận khí bám gót suốt 7 ngày

Tuần 8/6 - 14/6 rơi vào giai đoạn khí Hỏa trong trời đất bước vào độ thịnh nhất của mùa hè. Đây cũng là thời điểm mỗi con giáp dễ chao đảo vận trình nếu không biết cách "lấy sắc trợ khí". Chọn đúng màu áo, đúng ngày, đúng hoàn cảnh đôi khi không hẳn là mê tín, mà là cách tinh tế để mỗi người tự sắp xếp lại tâm thế, gọi mời tài lộc và đẩy lùi những điều không mong muốn.

Nhóm Tý, Hợi, Dần, Mão: Lấy sắc xanh và đen làm "áo giáp" cho một tuần dễ nóng vội

Với người tuổi Tý và Hợi vốn thuộc hành Thủy, tuần này khí Hỏa lên cao có thể khiến tinh thần dễ bốc đồng, dễ quyết định vội vàng trong chuyện tiền nong. Một chiếc áo xanh navy, xanh than hay đen tuyền vào những buổi họp quan trọng đầu tuần sẽ giúp tâm trí dịu lại, suy nghĩ thấu đáo hơn. Đến cuối tuần, người tuổi Tý có thể đổi sang một chút trắng hoặc xám bạc khi gặp đối tác, vì hành Kim sinh Thủy, kéo theo cơ hội bất ngờ từ những mối quan hệ tưởng đã nguội.

Tuổi Dần và Mão thuộc Mộc, vốn khao khát bứt phá nhưng tuần này lại dễ bị tiêu hao năng lượng do Hỏa rút Mộc. Sắc xanh lá đậm, xanh rêu hoặc xanh ô liu là lựa chọn an toàn nhất khi đi làm, đi gặp khách hàng hay bàn chuyện hợp tác. Người tuổi Mão muốn thu hút thiện cảm trong những buổi hẹn cá nhân nên ưu tiên xanh mint nhẹ, vừa mát mắt vừa giữ được nét duyên dáng riêng.

Nhóm Tỵ và Ngọ: Cần thêm chút dịu để cân lại cái nóng đang dư

Tuần 8/6 - 14/6 là "sân nhà" của tuổi Tỵ và Ngọ vì cả hai đều thuộc Hỏa, song chính vì vậy mà rất dễ rơi vào tình trạng "lửa cháy quá tay", dễ căng thẳng, dễ va chạm trong giao tiếp. Người tuổi Ngọ nên chọn các gam đỏ trầm như đỏ đô, đỏ rượu vang thay vì đỏ tươi, kết hợp một điểm xanh lá ở phụ kiện như khăn quàng, túi xách, đồng hồ để cân bằng năng lượng. Người tuổi Tỵ phù hợp với hồng đất, cam đào hoặc tím nhạt, đặc biệt khi đi gặp gỡ đông người, vì những sắc này vừa nâng khí sắc vừa khiến lời nói được lắng nghe trọn vẹn hơn.

Một mẹo ít người để ý: Người tuổi Tỵ, Ngọ nếu phải ký kết hay bàn chuyện tiền bạc vào giữa tuần (khoảng thứ Tư, thứ Năm) nên mặc thêm một lớp lót trong màu trắng kem hoặc be sữa, vì Hỏa khắc Kim nhưng vẫn cần Kim làm "cối xay" để hóa khí thành lộc thực.

Nhóm Sửu, Thìn, Mùi, Tuất: Vàng đất và nâu trầm chính là "bùa hộ mệnh"

Bốn con giáp thuộc Thổ này có một điểm chung trong tuần này: Tài khí âm thầm tích tụ nhưng cần đúng "môi trường" mới bộc lộ. Người tuổi Sửu nên ưu tiên vàng nghệ, vàng mật ong khi đi làm, đặc biệt đầu tuần khi cần khởi sự dự án mới. Đây không phải gam dễ mặc nhưng lại cực kỳ hợp khí với những ai đang chờ tin tốt liên quan đến hợp đồng hay khoản đầu tư cũ.

Tuổi Thìn và Tuất thường được khuyên mặc đỏ, song tuần này lời khuyên ấy không còn đúng tuyệt đối. Đỏ chỉ phù hợp khi đi gặp lãnh đạo, đối tác lớn vào hai ngày thứ Hai và thứ Sáu. Phần còn lại trong tuần, sắc nâu cà phê, nâu hạt dẻ hoặc be ngả vàng sẽ giữ cho hai con giáp này một sự ổn định cần thiết, tránh kiểu "lên nhanh xuống nhanh" rất điển hình của Thổ gặp Hỏa vào mùa hè.

Tuổi Mùi vốn nhạy cảm trong giao tiếp, tuần này nên tránh các gam quá rực rỡ. Một bộ váy hoặc áo sơ mi vàng kem, vàng bơ kết hợp phụ kiện ánh kim sẽ vừa toát ra sự khiêm nhường vừa âm thầm kéo tài lộc về phía mình, nhất là trong các cuộc thương lượng nhỏ tưởng như không quan trọng.

Nhóm Thân và Dậu: Trắng tinh, ánh kim mở khóa cánh cửa tài vận

Hai con giáp thuộc Kim này lại có lợi thế lớn trong tuần 8/6 - 14/6 vì khí Hỏa thịnh sẽ kích Kim, tạo ra cơ hội theo kiểu "lửa thử vàng". Người tuổi Thân nên chọn trắng tinh khôi khi cần thể hiện bản thân, đặc biệt trong các buổi thuyết trình, phỏng vấn hoặc gặp gỡ lần đầu. Người tuổi Dậu lại hợp các gam ánh bạc, xám khói hoặc trắng ngà, kết hợp một món trang sức nhỏ bằng vàng tây để giữ vững phong thái.

Điểm thú vị là cả hai con giáp này nếu kiên trì giữ tông sáng và sạch suốt tuần thì xác suất đón tin vui về tài chính vào cuối tuần là khá cao, theo cách nói dân gian là "Kim sáng thì lộc tỏ".

Vài lưu ý chung để sắc áo thực sự "hoạt động"

Màu sắc dù hợp mệnh đến đâu cũng chỉ phát huy khi được mặc với tâm thế chỉn chu, tinh thần thoải mái. Một chiếc áo đúng màu nhưng nhăn nhúm, lôi thôi sẽ làm giảm khí sắc đi quá nửa. Trong tuần 8/6 - 14/6 này, các con giáp dù thuộc nhóm nào cũng nên tránh phối cùng lúc quá ba màu trên một bộ trang phục, hạn chế họa tiết quá nhỏ và rối mắt vì sẽ khiến năng lượng bị phân tán. Ngoài ra, có một cử chỉ rất nhỏ nhưng nặng ký: Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, hãy soi gương một lượt, mỉm cười và tự nhủ một câu tích cực. Điều này tưởng như chẳng liên quan gì đến phong thủy nhưng lại là cách "kích hoạt" sắc áo hiệu quả bậc nhất, vì sắc khí của con người mới là yếu tố quyết định cuối cùng.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.