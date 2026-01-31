Tử vi tuần giáp Tết (2/2 - 8/2): 3 màu sắc giúp 12 con giáp hút trọn may mắn, Thần Tài gõ cửa đúng lúc nước rút

Chúng ta đang bước vào tuần đầu tiên của tháng 2, cũng là những ngày tháng Chạp hối hả nhất. Không khí Tết đã len lỏi khắp phố phường, nhưng đây cũng là lúc áp lực công việc, tài chính dồn về nặng nề nhất. "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành", việc lựa chọn trang phục mỗi ngày không chỉ đơn thuần là chuyện đẹp xấu, mà theo quan niệm phong thủy, màu sắc còn mang trường năng lượng riêng giúp cân bằng cảm xúc và thu hút cát khí.

Tuần mới này (2/2 - 8/2), giữa bộn bề lo toan "chốt sổ" cuối năm, 12 con giáp hãy ưu ái những gam màu dưới đây để xua tan vận xui, mời gọi tài lộc và giữ cho tâm thế luôn vững vàng, an nhiên nhất nhé!

1. Nhóm tuổi Tý - Hợi: Xanh lam và trắng - Sự tĩnh tại giữa dòng chảy hối hả

Những cô nàng tuổi Tý và Hợi vốn dĩ mang trong mình sự linh hoạt của hành Thủy. Tuần này, khi khối lượng công việc dồn dập dễ khiến bạn cảm thấy quá tải hoặc rối trí, hãy tìm về sự cân bằng với gam màu xanh lam hoặc Trắng. Màu xanh lam không chỉ giúp tinh thần bạn dịu lại, bớt nóng nảy trước những tình huống phát sinh bất ngờ mà còn là biểu tượng của dòng chảy tài lộc hanh thông. Trong khi đó, màu trắng hoặc ánh kim sẽ hỗ trợ tư duy mạch lạc, giúp bạn giải quyết êm đẹp các khoản nợ nần hay sổ sách tồn đọng. Một chiếc sơ mi lụa trắng hay chiếc váy xanh navy thanh lịch sẽ là "lá bùa" hộ mệnh tuyệt vời cho bạn trong những buổi họp quan trọng tuần này.





2. Nhóm tuổi Dần - Mão: Xanh lá và đen - Vững chãi để bứt phá

Với hai con giáp thuộc hành Mộc là Dần và Mão, tuần giáp Tết này đòi hỏi sự kiên nhẫn và sức bền cực lớn. Để tránh bị "cạn pin" năng lượng giữa chừng, hai bạn hãy ưu tiên gam màu Xanh lá cây hoặc Đen. Sắc xanh của cây cỏ mang lại sinh khí, giúp bạn duy trì sự sáng tạo và tươi mới, rất hợp để diện trong những buổi gặp gỡ đối tác hay tiệc tất niên sớm.

Màu đen huyền bí lại mang đến vẻ quyền lực, giúp lời nói của bạn có trọng lượng hơn, tránh được những thị phi nơi công sở. Đừng ngại diện một chiếc blazer đen mix cùng phụ kiện xanh ngọc, bạn sẽ thấy mình tự tin và "hút" người đối diện hơn hẳn đấy.





3. Nhóm tuổi Tỵ - Ngọ: Đỏ rực rỡ và vàng cam - Năng lượng bùng nổ, đón lộc về

Trời sinh mang mệnh Hỏa, những ngày cuối năm này chính là "sân khấu" để Tỵ và Ngọ tỏa sáng rực rỡ nhất. Đừng ngần ngại diện những gam màu nóng như Đỏ, Hồng hay Vàng cam. Đây là những màu sắc đại diện cho sự may mắn, tin vui và hỷ sự. Nếu bạn đang chờ đợi một khoản thưởng, một tin tức tốt lành về tài chính, hãy để sắc đỏ kích hoạt vận may đó nhanh hơn.

Tuy nhiên, để tránh cảm giác quá gắt gao hay nóng nảy, bạn có thể phối những gam màu này một cách tinh tế, ví dụ như một chiếc khăn len đỏ, túi xách cam hay màu son rực rỡ cũng đủ để Thần Tài chú ý đến bạn rồi. Năng lượng tích cực từ bạn sẽ lan tỏa, khiến mọi người xung quanh cũng thấy Tết đang về rất gần.

4. Nhóm tuổi Thân - Dậu: Vàng kim và mnâu đất - Thu hút quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh

Tuần này, các nàng tuổi Thân và Dậu (thuộc hành Kim) cần sự chắc chắn để "chốt hạ" các dự án. Màu sắc may mắn nhất cho bạn chính là vàng kim, bạc hoặc nâu đất, be. Theo ngũ hành Thổ sinh Kim, các gam màu đất sẽ là điểm tựa vững chắc, giúp bạn tránh được những sai sót về giấy tờ, tiền bạc.

Màu vàng kim hoặc ánh bạc lấp lánh lại cực kỳ phù hợp với không khí tiệc tùng cuối năm, giúp bạn trở thành tâm điểm của sự chú ý và dễ dàng thu hút quý nhân giúp đỡ. Thử diện một set đồ màu be nhã nhặn phối cùng trang sức vàng mảnh, bạn sẽ thấy mọi việc trong tuần trôi chảy đến lạ thường.





5. Nhóm tuổi Thìn - Tuất - Sửu - Mùi: Hồng tím và cam đất - Hài hòa cảm xúc, vạn sự tùy duyên

Với bộ tứ hành Thổ (Thìn, Tuất, Sửu, Mùi), tuần này có thể mang đến chút biến động nhẹ về cảm xúc hoặc các mối quan hệ gia đình. Để hóa giải những năng lượng trì trệ và khơi dậy niềm vui, hãy làm mới mình bằng gam màu Hồng tím, Tím pastel hoặc Cam đất. Sắc tím không chỉ tượng trưng cho sự sang trọng mà còn giúp xoa dịu tâm hồn, tăng cường trực giác để bạn đưa ra những quyết định mua sắm Tết khôn ngoan nhất.

Màu cam đất ấm áp lại giúp gắn kết tình cảm, rất hợp để diện trong những buổi hẹn hò hay sum họp gia đình cuối tuần. Hãy cứ mộc mạc, chân thành như bản chất vốn có của hành Thổ, kết hợp thêm chút sắc màu tươi tắn này, may mắn sẽ tự khắc tìm đến gõ cửa nhà bạn.

Màu sắc suy cho cùng cũng là một liệu pháp tinh thần. Dù chọn gam màu nào, điều quan trọng nhất vẫn là sự tự tin và nụ cười rạng rỡ của chính bạn. Chúc 12 con giáp có một tuần mới làm việc hiệu quả, túi tiền rủng rỉnh và tâm thế thật an yên để chuẩn bị đón một cái Tết ấm áp nhé!

(Thông tin mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo)