Mới đây, khi xuất hiện tại một sự kiện ở Thượng Hải, Đường Yên đã khiến truyền thông và người hâm mộ không khỏi xuýt xoa. Không chọn những bộ cánh cầu kỳ đính đá hay những gam màu đen trắng an toàn thường thấy, cô chọn cho mình một bộ váy len dệt kim ôm sát mang tông màu hồng cánh sen (hồng fuchsia) có độ bão hòa cao. Phải nói rằng, đây là một gam màu cực kỳ "khó nhằn", nếu không khéo léo rất dễ khiến người mặc trở nên sến súa hoặc bị tối da.

Thế nhưng, với Đường Yên, gam màu này lại trở thành vũ khí tôn lên làn da trắng phát sáng và vóc dáng mảnh mai, nuột nà đáng ngưỡng mộ. Chất liệu len mềm mại ôm lấy cơ thể, vừa đủ ấm áp cho ngày đông, vừa đủ quyến rũ để thu hút mọi ánh nhìn. Nhìn Đường Yên, người ta thấy toát lên một nguồn năng lượng tươi mới, rạng rỡ, như một bông hoa mãn khai giữa mùa đông lạnh giá, xua tan đi cảm giác u ám, mệt mỏi của những ngày cuối năm tất bật.

Hơn cả một bộ váy đẹp, đó là liệu pháp "Dopamine" cho tâm hồn

Chúng ta thường nói "tâm sinh tướng", nhưng đôi khi, chính vẻ bề ngoài lại tác động ngược lại, vực dậy tinh thần bên trong. Việc Đường Yên lựa chọn gam màu rực rỡ này không chỉ dừng lại ở câu chuyện thời trang. Trong tâm lý học, những gam màu nóng, rực rỡ như hồng đậm, đỏ hồng được gọi là "Dopamine dressing" - kiểu ăn mặc giúp kích thích não bộ sản sinh hormone hạnh phúc.

Tháng Chạp - tháng cuối cùng của năm cũ thường là khoảng thời gian chúng ta dễ rơi vào trạng thái kiệt sức, lo âu vì deadline, vì những mục tiêu chưa hoàn thành hay áp lực chuẩn bị Tết nhất. Một chiếc áo, một chiếc váy mang sắc hồng rực rỡ như thế chính là một liều "vitamin" cho thị giác, giúp người mặc cảm thấy hưng phấn hơn, tự tin hơn và sẵn sàng đối mặt với những thử thách nước rút.

Tháng Chạp và năng lượng Hỏa: Ai cần "mượn" sắc hồng để đổi vận?

Xét về góc độ phong thủy phương Đông, tháng 12 âm lịch (tháng Sửu) thuộc hành Thổ, mang tính hàn (lạnh). Để cân bằng lại cái lạnh lẽo và trì trệ của đất mùa đông, chúng ta cần bổ sung năng lượng của Hỏa (Lửa). Màu hồng đậm, hồng cánh sen hay đỏ hồng chính là đại diện tiêu biểu của hành Hỏa.

Theo quy luật ngũ hành tương sinh "Hỏa sinh Thổ", việc diện những trang phục mang sắc màu này trong tháng Chạp giống như việc chúng ta thắp lên một ngọn lửa ấm, sưởi ấm bản mệnh, kích hoạt sự lưu thông của dòng chảy tài lộc và may mắn. Nhìn từ hình ảnh rạng ngời của Đường Yên, các chuyên gia phong thủy gợi ý rằng có 3 con giáp đặc biệt nên tận dụng gam màu này trong tháng Chạp để "lội ngược dòng" hoặc "về đích" rực rỡ.

3 con giáp được "gọi tên" với sắc hồng may mắn

Đầu tiên phải kể đến tuổi Tỵ. Dù năm sau (Ất Tỵ) mới là năm tuổi, nhưng thời điểm cuối năm Thìn này, người tuổi Tỵ đang đứng trước nhiều cơ hội chuyển giao quan trọng. Sắc hồng rực rỡ sẽ giúp người tuổi Tỵ gia tăng sự nhiệt huyết, xua tan sự do dự vốn có và trở nên nổi bật hơn trong mắt cấp trên hoặc đối tác. Đây là lúc bạn cần tỏa sáng chứ không phải ẩn mình, và một chút sắc hồng trên trang phục sẽ là "tín hiệu" để vũ trụ gửi đến bạn những quý nhân phù trợ.

Tiếp theo là tuổi Dậu. Trong tam hợp Tỵ - Dậu - Sửu, tháng Chạp (tháng Sửu) là tháng khá thuận lợi với người tuổi Dậu. Tuy nhiên, người tuổi Dậu vốn hành Kim, đôi khi quá cứng nhắc hoặc sắc sảo lạnh lùng. Sắc hồng (Hỏa) ở mức độ vừa phải sẽ giúp "luyện Kim", khiến người tuổi Dậu trở nên mềm mại, khéo léo và thu hút hơn trong giao tiếp. Diện một chiếc áo len hồng hay phụ kiện màu hồng sẽ giúp bạn dễ dàng chốt được những hợp đồng khó hoặc giải quyết êm đẹp các mâu thuẫn tồn đọng dịp cuối năm.

Cuối cùng là tuổi Tý. Tháng Chạp là tháng Nhị hợp với tuổi Tý, mang lại nhiều cơ hội hợp tác. Tuy nhiên, tuổi Tý thuộc hành Thủy, vào mùa đông nước thường lạnh giá. Sắc hồng ấm nóng sẽ giúp cân bằng lại hàn khí, giúp tinh thần người tuổi Tý phấn chấn, lạc quan hơn. Khi tâm trạng vui vẻ, tài lộc tự nhiên sẽ tới. Đừng ngại thử một chiếc khăn len hay một chiếc túi xách màu hồng rực rỡ như cách Đường Yên đã làm, bạn sẽ thấy mọi việc trôi chảy đến bất ngờ.

Thực ra, dù bạn thuộc con giáp nào, việc khoác lên mình một bộ cánh tươi tắn, rực rỡ trong những ngày cuối năm cũng là một cách tự thưởng cho bản thân sau một năm vất vả. Hãy cứ rạng rỡ như Đường Yên, vì khi bạn đẹp và vui, may mắn tự khắc sẽ tìm đường gõ cửa.

