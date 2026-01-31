Tại sao vợ "lười" tháng Chạp lại được chồng yêu chiều hơn vợ đảm? Câu trả lời nằm ở 3 sự thay đổi nhỏ này

Có phải cứ tháng Chạp về là chị em phụ nữ lại mặc định bật chế độ "siêu nhân"? Tay xách nách mang, đầu bù tóc rối dọn dẹp từ sáng sớm đến đêm khuya, mặt mũi bơ phờ vì những mâm cao cỗ đầy? Chúng ta vẫn thường tự hào về sự đảm đang ấy, nhưng hãy thử một lần nhìn lại xem, đổi lấy sự sạch bong kin kít của căn nhà là gì? Là làn da sạm đi vì thức khuya, là đôi tay thô ráp, và tệ hơn là những tiếng thở dài, những cơn cáu gắt vô cớ lên chồng con vì quá mệt.

Cái tháng cuối năm này, không khí lúc nào cũng đặc quánh sự vội vã. Phụ nữ chúng ta, như một thói quen hằn sâu vào tiềm thức, cứ thấy tờ lịch vơi đi là lòng lại đầy lên những âu lo. Nào là quà cáp nội ngoại, nào là dọn nhà đón Tết, nào là thực đơn cúng kiếng tất niên. Chúng ta lao vào công việc như những con thoi, tự đặt lên vai mình gánh nặng phải hoàn hảo, phải chu toàn.

Để rồi chiều 30 Tết, khi nhìn vào gương, người phụ nữ ấy thấy gì? Một gương mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu và một tinh thần rệu rã. Chồng rủ đi dạo chợ hoa cũng lắc đầu vì "em mệt lắm", con rủ chơi cũng gạt đi vì "mẹ còn bận rửa bát".

Đó không phải là sự hy sinh, đó là sự bào mòn chính mình và bào mòn cả niềm vui của gia đình.

Tết là để đoàn viên, để nghỉ ngơi sau một năm dài vất vả, chứ không phải là dịp để hành xác. Năm nay, hãy thử thay đổi tư duy, hãy học cách "lười" đi ở ba việc này. Bạn sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn, và lạ thay, chồng bạn sẽ yêu thương, trân trọng bạn hơn gấp bội.





1. Hãy "lười" dọn dẹp một mình: Đừng biến mình thành cô Tấm thời hiện đại

Việc đầu tiên và cũng là việc ám ảnh nhất: Dọn nhà đón Tết. Nhiều chị em có tính cầu toàn, nhìn đâu cũng thấy bụi, giao việc cho chồng con thì không yên tâm, sợ làm không sạch, sợ đổ vỡ, cuối cùng là "thôi để tôi làm cho xong". Và thế là một mình bạn đánh vật với từng cái cửa kính, từng bộ sofa, hì hục cọ toilet đến mức đau lưng mỏi gối.

Đừng làm thế nữa! Nhà cửa là không gian chung, trách nhiệm cũng là chung. Hãy "lười" một chút, hãy giả vờ yếu đuối một chút để chia sẻ gánh nặng ấy. Hãy rủ chồng cùng sơn lại cái cửa, rủ con cùng lau bộ ấm chén. Đừng quan trọng quá việc cái bát có sạch bong kin kít hay không, mà hãy quan trọng tiếng cười nói rộn ràng khi cả nhà cùng làm việc.

Thậm chí, nếu có điều kiện, hãy thuê dịch vụ dọn dẹp. Đừng tiếc vài đồng bạc lẻ mà tiếc công sức, nhan sắc của mình. Thời gian bạn cặm cụi lau sàn, hãy dành để đắp mặt nạ, đi làm móng, hay đơn giản là ngồi uống trà bàn chuyện sắm Tết với chồng. Khi bạn biết yêu bản thân, không để mình lem luốc bụi bặm, chồng bạn nhìn vào sẽ thấy xót xa và muốn che chở, chứ không phải nhìn thấy một bà quản gia cau có.

2. Hãy "lười" bày vẽ bếp núc: Mâm cao cỗ đầy không bằng tiếng cười trong bữa ăn

Truyền thống của chúng ta trọng cái ăn, cái lễ. Nhưng xã hội hiện đại, ai cũng bận rộn đến tận ngày cuối cùng. Việc bạn cố gắng tự tay gói từng chiếc bánh chưng, tự làm từng hũ dưa hành, tự nấu năm bảy món cầu kỳ cho mâm cỗ tất niên đôi khi lại phản tác dụng. Bạn nhốt mình trong bếp đầy mùi dầu mỡ, trong khi chồng con ngồi phòng khách xem tivi. Khoảng cách cứ thế mà xa dần.

Phụ nữ khôn ngoan tháng Chạp biết cách "lười" trong bếp. Cái gì mua được mà ngon, hãy mua. Bây giờ dịch vụ đồ Tết rất sẵn và chất lượng. Mua một cặp bánh chưng ngon, đặt một khoanh giò lụa chất lượng, thế là đã đủ đầy hương vị Tết. Đừng cố gắng làm "siêu đầu bếp" nếu điều đó khiến bạn kiệt sức.

Hãy đơn giản hóa thực đơn. Thay vì hầm bà lằng chục món, hãy nấu vài món tủ mà cả nhà đều thích. Thời gian rảnh rỗi đó, hãy tắm gội thật thơm tho, mặc một bộ đồ đẹp, ngồi ăn cùng chồng con với tâm thế thảnh thơi nhất. Đàn ông thực ra đơn giản lắm, họ không cần mâm cao cỗ đầy đến mức thừa mứa, họ cần một người vợ ngồi bên cạnh, rót cho họ chén rượu xuân và mỉm cười lắng nghe họ nói. Đó mới là gia vị ngon nhất của ngày Tết.





3. Hãy "lười" suy nghĩ và lo toan thái quá: Buông bỏ áp lực "làm dâu trăm họ"

Cuối cùng, cái "lười" khó nhất nhưng cần thiết nhất: Lười suy nghĩ. Phụ nữ hay khổ vì cái tâm không tịnh. Tháng Chạp là lúc đủ thứ áp lực dồn về: Tiền thưởng Tết bao nhiêu, biếu nội biếu ngoại thế nào cho cân xứng, mua quà gì cho sếp, lì xì bao nhiêu là vừa... Những suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh khiến bạn mất ngủ, mặt nổi mụn, thần thái kém tươi.

Hãy học cách buông bỏ. Chuyện tiền bạc, hãy bàn bạc thẳng thắn với chồng và chốt một phương án phù hợp với hoàn cảnh gia đình, rồi thôi, đừng day dứt so sánh với nhà hàng xóm. Chuyện quà cáp, hãy lấy tấm lòng làm trọng, đừng quá nặng nề vật chất. Ai nói gì mặc họ, miễn là gia đình nhỏ của mình ấm êm là được.

Khi bạn bớt lo toan, tâm trí bạn sẽ nhẹ nhõm. Thần thái của người phụ nữ toát ra từ sự an nhiên trong tâm hồn. Một người vợ lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan sẽ truyền năng lượng tích cực cho cả nhà. Chồng về nhà thấy vợ cười tươi rói, không than vãn chuyện tiền nong, không so bì tị nạnh, tự khắc sẽ thấy bình yên và muốn về nhà ngay.

Tháng Chạp là tháng củ mật, nhưng đừng để nó trở thành tháng "củ hành" chính bản thân mình. Phụ nữ khôn ngoan là người biết mình cần gì và gia đình cần gì. Một chút "lười" đúng chỗ, một chút buông bỏ đúng lúc không làm bạn bớt đảm đang đi, mà chỉ làm bạn trở nên quyến rũ và đáng yêu hơn trong mắt người bạn đời. Tết này, hãy hứa với nhau: Bớt làm, bớt lo, để thêm đẹp, thêm vui, chị em nhé!