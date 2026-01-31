Chúng ta đang bước vào những ngày tháng 2 Dương lịch, cũng là thời điểm tháng Chạp âm lịch trôi đi - tháng của sự hối hả, tất bật và những lo toan "cơm áo gạo tiền" để chuẩn bị cho một cái Tết tươm tất. Đây là lúc khí vận giao thoa giữa năm cũ Ất Tỵ và năm mới Bính Ngọ, tạo nên những biến động mạnh mẽ về tài lộc cho 12 con giáp. Sẽ có những người cảm thấy như trút được gánh nặng ngàn cân, công việc hanh thông bất ngờ, tiền về "tinh tinh" liên tục. Nhưng ngược lại, cũng có những con giáp cần phải "thắt lưng buộc bụng", cẩn trọng lời ăn tiếng nói để tránh thị phi đeo bám dịp cuối năm.

Những "con cưng" của Thần Tài: Tiền về như nước, tình đầy tim

Đầu tiên phải nhắc đến tuổi Sửu, con giáp có lẽ là rực rỡ nhất trong tháng 2 này. Bao nhiêu vất vả, cần cù những tháng trước giờ là lúc các bạn được hái quả ngọt. Công việc không chỉ suôn sẻ mà còn có cơ hội thăng tiến bất ngờ, những dự án tưởng chừng bế tắc bỗng dưng được khơi thông. Đặc biệt với ai làm kinh doanh, khách khứa cứ nườm nượp, đơn hàng "nổ" liên tục khiến bạn đóng hàng mỏi tay. Tiền bạc rủng rỉnh giúp người tuổi Sửu có một cái Tết ấm no, mua sắm không cần nhìn giá. Chuyện tình cảm cũng "nở hoa" tưng bừng, ai độc thân dễ gặp được người tâm đầu ý hợp trong những buổi tiệc tất niên, còn ai có đôi thì tình cảm thêm phần khăng khít, mặn nồng.

Kế đến là tuổi Mùi, con giáp này đón lộc theo kiểu "mưa dầm thấm lâu" nhưng cực kỳ bền vững. Không ồn ào như tuổi Sửu, tài lộc của tuổi Mùi đến từ sự tích lũy và những mối quan hệ thân tình trước đó. Tháng này, bạn dễ nhận được những khoản tiền thưởng, tiền nợ cũ đòi được hoặc lộc lá bất ngờ từ người thân. Tâm thế của người tuổi Mùi tháng này rất an nhiên, làm gì cũng thấy thuận, ra đường là gặp quý nhân giúp đỡ. Chuyện gia đạo êm ấm, vợ chồng con cái hòa thuận là điểm tựa vững chắc để bạn yên tâm phấn đấu.

Không thể bỏ qua tuổi Tuất, tháng 2 này là thời điểm vàng để các bạn bật lên mạnh mẽ. Với sự nhạy bén và uy tín đã gây dựng, người tuổi Tuất nhìn đâu cũng thấy cơ hội kiếm tiền. Bạn giải quyết công việc gọn gàng, dứt khoát, khiến cấp trên và đối tác phải gật gù nể phục. Tài chính nhờ đó mà khởi sắc rõ rệt, không chỉ đủ chi tiêu cho dịp Tết mà còn có khoản dư dả để tích lũy. Tuy nhiên, nhớ là "lộc bất tận hưởng", hãy chia sẻ chút ít may mắn của mình với người khó khăn để phúc khí được bền lâu nhé.





Nhóm "bình chân như vại": Đủ ăn đủ tiêu, tâm an vạn sự lành

Với tuổi Ngọ, tháng này tâm trạng của bạn khá thoải mái và hướng ngoại. Bạn dành nhiều thời gian cho các mối quan hệ xã giao, tiệc tùng, gặp gỡ bạn bè. Tuy tiền bạc không quá đột biến nhưng nhờ khéo léo ngoại giao, bạn mở ra được nhiều cơ hội làm ăn cho năm mới. Chỉ cần lưu ý giữ gìn sức khỏe, đừng vì vui quá mà chén chú chén anh quá đà, ảnh hưởng đến những ngày vui Tết.

Người tuổi Dần tháng này lại có chút "lệch pha" giữa tình và tiền. Chuyện tình cảm thì thăng hoa rực rỡ, đào hoa chiếu mệnh khiến bạn trở nên quyến rũ lạ thường, đi đâu cũng có người thương kẻ nhớ. Thế nhưng, trong công việc lại cần cái đầu lạnh. Đừng vì mải mê yêu đương hay tư tưởng "xả hơi" sớm mà lơ là nhiệm vụ, rất dễ mắc sai sót nhỏ nhưng hậu quả to. Hãy cố gắng tập trung giải quyết dứt điểm công việc tồn đọng để đón Tết thảnh thơi.

Tuổi Hợi và tuổi Thân có một tháng 2 khá bình lặng. Mọi thứ diễn ra đều đều, không có biến cố lớn nhưng cũng thiếu vắng sự bứt phá ngoạn mục. Với hai con giáp này, "bình an là phúc". Hãy tận dụng thời gian này để chăm chút lại nhà cửa, vun vén cho tổ ấm và lên kế hoạch cho năm mới. Tài chính ở mức ổn định, khéo co thì ấm, không đến nỗi túng thiếu nhưng cũng chớ nên vung tay mua sắm những món đồ xa xỉ không cần thiết.





Những con giáp cần "tém" lại: Cẩn trọng củi lửa, giữ chặt ví tiền

Thương nhất tháng này có lẽ là tuổi Tý. Dù bản tính thông minh, nhanh nhẹn nhưng tháng cận Tết các bạn dễ bị cuốn vào vòng xoáy chi tiêu mất kiểm soát. Mua sắm cho bản thân, quà cáp biếu xén, rồi cả những cuộc vui đỏ đen ngày Tết có thể khiến ví tiền của bạn "bốc hơi" nhanh chóng. Hãy lập ngay một danh sách chi tiêu cụ thể và nghiêm túc tuân thủ nó. Ngoài ra, cần chú ý lời ăn tiếng nói, tránh đôi co tranh cãi những chuyện nhỏ nhặt kẻo mất hòa khí đầu năm.

Tuổi Mão và tuổi Thìn cũng cần đề cao cảnh giác trong tháng 2 này. Vận khí có chút trồi sụt thất thường khiến tâm tính các bạn dễ trở nên nóng nảy, khó chịu. Cẩn thận kẻo có tiểu nhân ganh ghét, chọc gậy bánh xe trong công việc. Tốt nhất là "việc mình mình làm", đừng lo chuyện bao đồng. Về tài chính, hạn chế cho vay mượn hay đầu tư mạo hiểm vào thời điểm nhạy cảm này. Hãy cứ giữ tiền trong túi cho chắc ăn, đợi qua Giêng ngày rộng tháng dài rồi tính tiếp.

Tuổi Tỵ và tuổi Dậu tháng này sức khỏe cần được ưu tiên hàng đầu. Áp lực công việc cuối năm cộng với thời tiết thay đổi dễ khiến bạn mệt mỏi, uể oải. Đừng cố quá mà thành "quá cố", hãy biết lượng sức mình, ăn uống ngủ nghỉ điều độ. Tiền bạc kiếm được cũng là để phục vụ cuộc sống, đừng để đến lúc có tiền mà không có sức để tiêu thì uổng phí lắm.

Tử vi suy cho cùng cũng chỉ là một phần dự báo, "đức năng thắng số". Dù bạn thuộc con giáp may mắn hay đang trong vận hạn, thì thái độ sống tích cực, sự chăm chỉ và tấm lòng thiện lương mới là phong thủy tốt nhất. Tháng 2 này, hãy cứ cười thật tươi, làm việc thật tâm, và đón nhận mọi thứ với tâm thế nhẹ nhàng nhất. Chúc 12 con giáp một tháng mới bình an, tài lộc hanh thông và chuẩn bị đón một cái Tết Bính Ngọ thật rực rỡ, ấm áp bên gia đình!

(Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo)