Ở tuổi 39, khi nhiều nữ diễn viên cùng thời đã an phận với danh tiếng hoặc chấp nhận bị thay thế bởi thế hệ mới, Tân Chỉ Lôi lại bất ngờ bước lên đỉnh cao sự nghiệp.

Với bộ phim điện ảnh Mặt trời treo giữa trời ( The Sun Rises On Us All ), cô đã xuất sắc giành được giải thưởng Nữ chính xuất sắc nhất (Ảnh hậu) tại Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 82.

Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn là một dấu mốc lịch sử: Tân Chỉ Lôi trở thành nữ diễn viên thứ ba người Trung Quốc nhận cúp Ảnh hậu tại Venice, sau Củng Lợi và Diệp Đức Nhàn. Đồng thời, cô cũng là nữ diễn viên Trung Quốc đại lục đầu tiên chạm đến vinh quang này tại một trong ba liên hoan phim lớn nhất châu Âu.

Lời khẳng định ngôi vương và trật tự mới của Cbiz

Ngay sau khi tin chiến thắng nổ ra, mạng xã hội Trung Quốc bùng nổ. Netizen đồng loạt cảm thán: “Động trời rồi, với giải thưởng thuộc tam đại châu Âu này, Tân Chỉ Lôi hoàn toàn có thể ngồi lên ngôi vương tiểu hoa 85 và viết lại trật tự Cbiz!”

Câu nói ấy không hề quá lời.

Nhiều năm qua, cụm từ “tiểu hoa 85” gắn liền với những cái tên đình đám như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Lưu Diệc Phi… Nhưng đến nay, chính Tân Chỉ Lôi – người từng chật vật ở vai phụ – lại là người nắm trong tay chiếc cúp danh giá nhất, buộc giới giải trí phải “sắp xếp lại cục diện”.

Giữa thời điểm mà vẻ ngoài thường lấn át tài năng, Tân Chỉ Lôi chứng minh rằng thực lực mới là chìa khóa bền vững để đứng vững trong lòng khán giả lẫn giới chuyên môn.

Khoảnh khắc đăng quang, Tân Chỉ Lôi không chỉ gây ấn tượng bởi chiến thắng mà còn bởi bài phát biểu đầy xúc động.

Cô nghẹn ngào chia sẻ: "Bây giờ tôi cảm thấy như đang mơ vậy. Nói đến giấc mơ, mười mấy năm trước khi bắt đầu sự nghiệp, tôi từng có một giấc mơ. Tôi nói rằng một ngày nào đó tôi sẽ đứng trên một sân khấu đẳng cấp thế giới và tôi muốn trở thành một ngôi sao quốc tế, nhưng lúc đó tôi đã bị rất nhiều người cười nhạo.

Nhưng hôm nay, các bạn thấy đấy, cuối cùng tôi đã đứng ở đây rồi. Tôi có thể đứng trên sân khấu đẳng cấp này, cạnh tranh với rất nhiều nữ diễn viên hàng đầu thế giới và giành được giải thưởng này. Tôi rất tự hào về bản thân mình, và cũng tự hào khi một lần nữa được đứng trên sân khấu của Venice với tư cách là một diễn viên Trung Quốc.

Vì vậy, tôi muốn nói với tất cả các cô gái rằng: nếu có ước mơ, hãy mạnh dạn suy nghĩ và theo đuổi, biết đâu một ngày nào đó nó sẽ trở thành hiện thực, giống như tôi bây giờ vậy".

Lời nhắn ấy, giản dị mà mạnh mẽ, không chỉ dành cho những cô gái trẻ mơ ước được đứng trên sân khấu, mà còn dành cho tất cả những phụ nữ đang loay hoay với giấc mơ bị bỏ lỡ.

Tỏa sáng ở tuổi chạm ngưỡng trung niên.

Ở tuổi 39, Tân Chỉ Lôi đã khẳng định một chân lý: Phụ nữ không sợ tuổi tác. Nếu tuổi đôi mươi mang lại sự trẻ trung, thì tuổi gần 40 lại mang đến cho cô chiều sâu, bản lĩnh và ánh sáng của sự từng trải. Hình ảnh Tân Chỉ Lôi tại Venice không chỉ là hình ảnh của một Ảnh hậu, mà còn là hình ảnh của một người phụ nữ chín muồi, bản lĩnh, đẹp ở sự trưởng thành và trí tuệ.

Cô đã chứng minh rằng sự kiên trì và đam mê có thể đánh bại mọi giới hạn, và đôi khi, những vinh quang lớn nhất chỉ đến khi ta đủ chín chắn để đón nhận.

Chúc mừng Tân Chỉ Lôi – Ảnh hậu Venice 2025.

Cô không chỉ mang về vinh quang cho điện ảnh Trung Quốc mà còn viết lại giấc mơ cho những người phụ nữ chuẩn bị bước vào tuổi trung niên rằng ánh sáng thật sự không đến từ tuổi trẻ, mà đến từ nghị lực, tài năng và khát vọng không ngừng.