Mới đây, Từ Nhược Tuyên được biết đến với biệt danh "Iron V" đã xuất hiện tại sự kiện ra mắt sản phẩm mới của thương hiệu công nghệ làm đẹp Jubilee với tư cách người phát ngôn. Diện bộ trang phục trắng thuần khiết đầy thanh lịch, vẻ ngoài của cô khiến netizen phải thốt lên: "Hoàn toàn không tin nổi cô ấy đã 51 tuổi!". Từ một thần tượng thiếu nữ cho đến khi làm mẹ, Từ Nhược Tuyên vẫn duy trì được làn da săn chắc, rạng rỡ và vóc dáng "vạn người mê".

Khi được hỏi về bí quyết làm đẹp, cô đã hào phóng chia sẻ những thói quen tự kỷ luật lâu năm của mình. Dưới đây là những thói quen tự luật mà cô đã kiên trì thực hiện suốt nhiều năm qua:

1. Uống ít nhất 2000ml nước mỗi ngày

Từ Nhược Tuyên tiết lộ, "uống nước" là thói quen chăm sóc da quan trọng nhất của cô. Cô luôn mang theo bình nước riêng dung tích 750ml và quy định bản thân phải uống hết ít nhất 3 bình mỗi ngày (tương đương hơn 2000ml).

Vì đặc thù công việc thường xuyên phải bay qua lại giữa Đài Loan và Singapore, sự thay đổi áp suất máy bay và khí hậu khiến da rất dễ bị khô. Việc bù nước liên tục giúp cô duy trì độ ẩm cho da từ bên trong và hỗ trợ trao đổi chất tốt hơn.

2. "Nghi thức" 90 giây với máy làm đẹp trước khi ngủ

Dù bận rộn với lịch trình dày đặc và phải dậy từ 6h30 sáng để chăm sóc con cái, Từ Nhược Tuyên chưa bao giờ bỏ qua bước chăm sóc da buổi tối. Cô chia sẻ rằng sau khi tắm, cô sẽ dành ra 90 giây sử dụng máy làm đẹp (JUBI Plasma) kết hợp với các sản phẩm dưỡng ẩm.

"Ngày nào không làm bước này, tôi cảm thấy thiếu thiếu và rất khó chịu", cô cười nói. Việc sử dụng công nghệ hỗ trợ giúp dưỡng chất thấm sâu hơn, duy trì độ đàn hồi cho làn da tuổi trung niên.

3. Tập thể dục 5-6 ngày/tuần: "Không có vẻ đẹp tự nhiên sau tuổi 30"

Nữ minh tinh thẳng thắn thừa nhận: Lúc trẻ có thể dựa vào cơ địa, nhưng sau 30 tuổi, không có chuyện "đẹp tự nhiên" mà không cần nỗ lực. Để duy trì trạng thái tốt nhất, bạn bắt buộc phải vận động và đổ mồ hôi.

Hiện tại, cô tập luyện gần như cả tuần với các bộ môn đa dạng: Pilates, Zumba, Cardio, Golf, Pickleball, bơi lội, chạy bộ, Yoga và nâng tạ. Cô đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của "khối lượng cơ bắp" ở độ tuổi này, vì nó không chỉ ảnh hưởng đến vóc dáng mà còn quyết định tốc độ trao đổi chất và sức khỏe tổng thể.

4. Cai đường và thực đơn bữa sáng "bất biến"

Trong chế độ ăn uống, Từ Nhược Tuyên thực hiện kỷ luật thép: Nói không với đồ ngọt. Cô tin rằng thực phẩm nhiều đường không đem lại lợi ích gì cho cơ thể và làn da. Tuy nhiên, cô không kiêng tinh bột hoàn toàn mà vẫn ăn một lượng nhỏ cơm trắng vào bữa tối cùng con trai, ưu tiên các nguồn tinh bột tốt.

Thực đơn sáng cố định suốt nhiều năm:

Trứng luộc + Quả bơ: Cung cấp protein và chất béo tốt.

Gần đây cô bổ sung thêm Acai Bowl (sinh tố quả Acai) ăn kèm hạt tổng hợp và một ít trái cây để tăng cường chất chống oxy hóa.

Cô nhắn nhủ: "Cơ thể đủ dinh dưỡng thì con người tự nhiên sẽ đẹp". Việc duy trì một chế độ ăn uống khoa học chính là chìa khóa giúp Từ Nhược Tuyên giữ được thần thái rạng ngời dù đã bước qua tuổi ngũ tuần.

Nguồn: Tổng hợp (08/05/2026)