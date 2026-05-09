Nam ca sĩ Châu Mặc (27 tuổi), từng tham gia chương trình thực tế Thanh Xuân Có Bạn 3, gần đây đã khiến mạng xã hội chấn động khi tiết lộ mình vừa trải qua một cơn "nhồi máu tiểu não". Từ một chàng trai cao 1m85 với vóc dáng chuẩn, căn bệnh đã khiến anh sụt tới 30kg (có lúc chỉ còn 48kg) và phải ngồi xe lăn.

Châu Mặc hối hận nhớ lại, ban đầu anh chỉ nghĩ cơn chóng mặt là do cảm cúm thông thường nên đã trì hoãn việc nhập viện, dẫn đến việc bỏ lỡ "thời gian vàng" để cứu chữa.

Chóng mặt không chỉ là cảm cúm! Tại sao "Đột quỵ tuần hoàn sau" thường bị chẩn đoán nhầm?

Châu Mặc được chẩn đoán bị nhồi máu bán cầu tiểu não phải và hiện vẫn đang nỗ lực phục hồi chức năng. Căn bệnh không chỉ tước đi khả năng thăng bằng và đứng vững mà còn khiến giọng nói, khả năng ca hát của anh bị giảm sút nghiêm trọng.

Bác sĩ chuyên khoa hồi sức cấp cứu Hoàng Hiên chỉ ra rằng trường hợp của Châu Mặc thuộc loại "Đột quỵ tuần hoàn sau". Các triệu chứng ban đầu thường là chóng mặt, buồn nôn, không điển hình như các dấu hiệu "méo miệng, liệt nửa người" mà mọi người thường biết, nên rất dễ bị nhầm lẫn với cảm cúm hoặc rối loạn tiền đình.

Châu Mặc hiện chỉ còn 30kg, bị liệt mặt, nói chuyện và đi lại khó khăn. Ảnh: Weibo.

Để phòng ngừa, giới y khoa khuyến khích ghi nhớ quy tắc "BE FAST" (phiên bản nâng cấp) để nhận diện nhanh dấu hiệu đột quỵ:

- B (Balance) - Thăng bằng: Đột ngột đi đứng không vững, mất thăng bằng.

- E (Eyes) - Thị giác: Thị lực giảm đột ngột, nhìn mờ hoặc nhìn đôi (thấy 2 hình).

- F (Face) - Khuôn mặt: Mặt không đối xứng, một bên mặt bị xệ khi cười.

- A (Arm) - Cánh tay: Một bên tay yếu, không thể nhấc lên hoặc bị rơi tự do.

- S (Speech) - Ngôn ngữ: Nói ngọng, líu lưỡi hoặc không thể diễn đạt.

- T (Time) - Thời gian: Ghi lại thời điểm phát bệnh và lập tức gọi cấp cứu.

Đột quỵ hay chỉ là liệt dây thần kinh số 7? Cách phân biệt trong 1 giây qua 3 vị trí trên mặt

Châu Mặc cho biết khi xuất hiện triệu chứng "tê mặt" và khó nói, anh mới nhận ra mức độ nghiêm trọng. Các chuyên gia hướng dẫn cách phân biệt đột quỵ não và liệt mặt ngoại biên thông qua 3 chi tiết:

Vị trí quan sát Nghi ngờ Đột quỵ não (Trung ương) Nghi ngờ Liệt mặt (Ngoại biên) Nếp nhăn trán Vẫn còn (vẫn có thể mướn mày lên) Mờ đi hoặc biến mất hoàn toàn Khép mắt Vẫn có thể nhắm chặt mắt Không thể nhắm kín mắt Rãnh mũi má Có thể lệch nhưng vẫn hiện rõ Mờ hẳn hoặc biến mất

Lưu ý: Đột quỵ thường "bỏ qua" phần nửa trên của khuôn mặt (vẫn nhăn được trán, nhắm được mắt). Nếu toàn bộ một bên mặt đều không thể cử động, khả năng cao là liệt dây thần kinh số 7. Tuy nhiên, dù là trường hợp nào cũng cần đi khám ngay.

Người trẻ cũng có thể đột quỵ! Thức khuya, ngồi lâu làm mạch máu lão hóa sớm

Tại sao mới 27 tuổi đã đột quỵ? Châu Mặc thừa nhận thói quen thường xuyên thức khuya và làm việc cường độ cao đóng vai trò lớn. Bác sĩ Dư Kính Nghị (Bệnh viện Đa khoa Tungo) cảnh báo tỉ lệ bệnh nhân "đột quỵ trẻ tuổi" (dưới 45 tuổi) hiện đã tăng lên mức 15% - 18%. Việc thiếu ngủ kéo dài, lười vận động, hút thuốc, uống rượu cùng các bệnh lý nền không kiểm soát tốt sẽ khiến mạch máu "già trước tuổi".

Bác sĩ Phó Dụ Tường cũng nhấn mạnh: Việc bị nhiễm trùng (như cảm cúm nặng) sẽ làm tăng phản ứng viêm và nguy cơ hình thành cục máu đông. Đừng chủ quan nghĩ rằng cảm cúm khỏi là xong, nếu sau đó xuất hiện các triệu chứng thần kinh (chóng mặt, tê mặt), hãy cảnh giác tối đa.

3 quy tắc vàng để bảo vệ mạch máu cho người trẻ

1. Dinh dưỡng bảo vệ mạch máu: Ăn nhiều rau quả tươi, bổ sung Axit Folic và Vitamin B12. Ưu tiên sử dụng dầu ăn chất lượng tốt như dầu oliu hoặc dầu trà để quản lý mỡ máu.

2. Tận dụng mạng lưới bảo vệ từ Vaccine: Nghiên cứu cho thấy tiêm vaccine cúm có thể giảm 20% - 40% nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Vaccine zona thần kinh cũng được chứng minh có liên quan đến việc giảm nguy cơ tim mạch.

3. Thay đổi lối sống: Hạn chế thức khuya, tăng cường vận động và kiểm soát áp lực tinh thần.