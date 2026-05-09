Trên chuyến tàu điện ngầm giờ cao điểm, dì Lin (52 tuổi, Trung Quốc) đứng ngồi không yên vì cảm giác ngứa ngáy, nóng rát như kim châm ở vùng kín. Dì vốn là người cực kỳ cẩn thận, mỗi ngày đều dùng dung dịch vệ sinh rửa sạch nhiều lần, thậm chí thụt rửa sâu vì lo ngại mùi cơ thể. Dì còn đặc biệt thích mặc những bộ đồ lót bó sát để giữ dáng. Khi tình trạng khó chịu tăng lên sau mỗi lần gần gũi chồng, dì thầm nghĩ chắc do "chuyện ấy" đều đặn ở tuổi này đã gây hại.

Nhưng khi đi khám, bác sĩ lắc đầu cho biết vấn đề không nằm ở chuyện sinh hoạt vợ chồng. Thậm chí, thói quen làm "chuyện ấy" đều đặn, vừa phải còn tốt cho nữ giới. Thủ phạm lại đến từ những thói quen sạch sẽ quá mức của dì Lin. Cuối cùng, dì được chẩn đoán viêm lộ tuyến cổ tử cung khá nặng. Dì hối hận và quyết tâm thay đổi lối sống sau khi điều trị.

Trên thực tế, vùng kín nữ giới rất dễ bị tổn thương bởi những thói quen nhỏ nhưng lặp đi lặp lại hàng ngày. Đương nhiên, làm "chuyện ấy" quá mức, sai cách, quá mạnh bạo cũng ảnh hưởng tiêu cực tới vùng kín và sức khỏe sinh sản, nhưng còn có 4 thói quen hại hơn mà ít chị em để ý:

1. Rửa quá mức và thụt rửa sâu thường xuyên

Đây là sai lầm điển hình của việc "sạch quá hóa dở". Âm đạo có khả năng tự làm sạch nhờ hệ vi khuẩn Lactobacillus, duy trì độ pH axit từ 3,8 đến 4,5 để ức chế vi khuẩn có hại và các tác nhân gây bệnh xâm nhập. Việc rửa vùng kín quá nhiều lần trong ngày, dùng lực mạnh hoặc lạm dụng hóa chất sẽ trực tiếp tiêu diệt các lợi khuẩn.

Hành vi thụt rửa sâu phá vỡ sự cân bằng hệ vi sinh vật, làm mất đi lớp màng bảo vệ axit. Một khi môi trường tự nhiên bị tổn thương, các loại vi khuẩn và virus nguy hiểm sẽ dễ dàng tấn công sâu vào bên trong, gây viêm lộ tuyến cổ tử cung và các biến đổi tế bào tiền ung thư.

2. Hay mặc đồ bó sát và đồ lót không phù hợp

Niêm mạc vùng kín nhạy cảm với sự bí bách và ma sát. Việc mặc quần jean bó chật hoặc đồ lót từ sợi tổng hợp không thấm hút mồ hôi, đồ lót chật hay o ép nhiều sẽ tạo ra môi trường ẩm ướt, thiếu oxy, tạo điều kiện thuận lợi cho nấm men bùng phát.

Tình trạng viêm nhiễm kéo dài do môi trường quá bí không chỉ gây ngứa ngáy mà còn làm suy yếu khả năng tự đề kháng của niêm mạc trước các mầm bệnh lây truyền.

3. Lạm dụng băng vệ sinh hàng ngày

Vì nghĩ rằng sạch sẽ hơn hoặc muốn "tiết kiệm thời gian" thay đồ lót, nhiều người dùng miếng lót hàng ngày xuyên suốt cả tuần, thậm chí cả tháng.

Điều này khiến vùng kín bị bí kín hoàn toàn, tích tụ vi khuẩn và dịch tiết, tạo thành "ổ bệnh" ngay tại chỗ. Băng vệ sinh hàng ngày không được thay mới thường xuyên làm tăng nguy cơ nhiễm trùng ngược dòng lên cổ tử cung, tạo cơ hội cho các loại virus khu trú và gây bệnh lâu dài.

4. Tự ý đặt thuốc và lạm dụng kháng sinh

"Cứ ngứa là đặt thuốc" là sai lầm chết người. Tự ý dùng thuốc khi chưa có chỉ định làm rối loạn hoàn toàn hệ vi khuẩn tự nhiên. Kháng sinh tiêu diệt luôn cả lợi khuẩn Lactobacillus, khiến nấm Candida và các tác nhân gây hại khác bùng phát dữ dội hơn. Việc môi trường âm đạo bị rối loạn liên tục chính là yếu tố thuận lợi để các tác nhân như virus gây nhú HPV dễ dàng xâm nhập và gây ra các tổn thương nghiêm trọng.

Vệ sinh vùng kín thế nào mới đúng cách?

Duy trì sức khỏe vùng kín không cần đến những phương pháp tẩy rửa mạnh bạo hay cầu kỳ. Chị em chỉ cần rửa nhẹ nhàng vùng phía ngoài bằng nước sạch hoặc các loại dung dịch vệ sinh có độ pH phù hợp để bảo tồn hệ vi sinh vật tự nhiên.

Việc chăm sóc đúng cách còn nằm ở thói quen chọn đồ lót bằng chất liệu cotton thoáng khí, thấm hút tốt và thay đồ lót ít nhất một lần mỗi ngày để giữ vùng kín luôn khô ráo. Đặc biệt, trong kỳ kinh nguyệt, chị em cần lưu ý thay băng vệ sinh sau mỗi 3 đến 4 tiếng, dù lượng máu kinh nhiều hay ít, nhằm ngăn chặn sự tích tụ của vi khuẩn gây mùi và nhiễm trùng.

Tuyệt đối không thụt rửa sâu bên trong hay sử dụng xà phòng có độ kiềm cao, vì điều này trực tiếp phá hủy hàng rào bảo vệ, khiến các tác nhân gây bệnh dễ dàng xâm nhập sâu vào tử cung.

Riêng về đời sống vợ chồng, "chuyện ấy" hoàn toàn lành mạnh và không gây hại nếu cả hai phía đều giữ vệ sinh sạch sẽ. Để bảo vệ bản thân toàn diện nhất, ngoài việc thay đổi thói quen vệ sinh và ăn mặc, chị em cần chủ động tiêm vaccine HPV. Đây là "lá chắn" vững chắc nhất giúp ngăn ngừa hiệu quả virus HPV. HPV tác nhân hàng đầu gây nên ung thư cổ tử cung, mụn cóc sinh dục và các tổn thương tiền ung thư nguy hiểm. Cũng nên ăn uống lành mạnh, nghỉ ngơi khoa học để bảo vệ miễn dịch, giúp phòng bệnh phụ khoa cùng sự tấn công của nấm cùng các loại HPV.

Nguồn và ảnh: Sohu, Woman.tvbs