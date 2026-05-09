Người đàn ông đột ngột qua đời sau khi ăn! Xót xa lời kể người vợ: "Vừa giây trước anh ấy còn khen bữa tối ngon tuyệt"

Một trường hợp đáng tiếc vừa xảy ra khi một người đàn ông đột ngột qua đời vì nhồi máu cơ tim cấp tính. Sau khi tìm hiểu thói quen sinh hoạt, các chuyên gia nhận thấy chế độ ăn uống đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Đặc biệt, có 3 loại gia vị mà nhiều gia đình thường dùng quá tay khi nấu nướng chính là "thủ phạm" âm thầm gây hại cho mạch máu.

Ông Triệu, hơn 50 tuổi, là trụ cột gia đình nên luôn chịu áp lực lớn. Công việc nặng nhọc tại công trường khiến ông hình thành thói quen ăn mặn và "không có thịt không vui".

Nào ngờ, một buổi tối bình thường với bữa cơm giản đơn lại trở thành bữa ăn cuối cùng của cuộc đời ông. Dù lúc cơn nhồi máu cơ tim khởi phát có người thân bên cạnh và đã kịp thời gọi cấp cứu, nhưng khi xe đến nơi, điện tâm đồ của ông đã chỉ còn là một đường thẳng.

Trong lúc lo hậu sự, câu hỏi của bác sĩ: "Bình thường ông ấy ăn uống có thanh đạm không?" khiến bà Hồ - vợ ông - nhòe lệ: "Ông nhà tôi không hút thuốc, chẳng rượu chè, bao năm qua sống rất tiết kiệm. Cái duy nhất không bỏ được là ăn mặn, muối nhà tôi lúc nào cũng hết nhanh hơn nhà người ta...".

Thực tế, bi kịch này không phải cá biệt. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí JAMA cho thấy trong năm 2012 tại Mỹ, có 702.308 ca tử vong do bệnh tim mạch và chuyển hóa, trong đó 45,4% liên quan đến thói quen ăn uống kém lành mạnh.

Tại Trung Quốc, một bài viết trên Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ chỉ ra rằng: năm 2011, trong số 6,8 triệu người trên 35 tuổi tử vong, có khoảng 3 triệu người chết vì bệnh tim mạch (chiếm 44%). Nghiên cứu cũng khẳng định thói quen ăn uống và cách chế biến không lành mạnh là "thủ phạm" chính khiến tỷ lệ mắc bệnh tim mạch tăng vọt.

Dưới đây là 3 loại gia vị "nguy hiểm" trong bếp dễ gây tắc nghẽn mạch máu nhất:

1. Ăn quá nhiều muối: Huyết áp tăng vọt, nhồi máu cơ tim trực chờ

Thành phần chính của muối là Natri Clorua. Ion Natri có tác dụng giữ nước, khiến thể tích máu toàn tuần hoàn tăng lên, tạo áp lực lớn lên thành mạch. Ngoài ra, nó còn gây phù nề tế bào thành mạch, làm hẹp lòng mạch, khiến huyết áp càng tăng cao.

Ăn quá mặn còn làm tăng nồng độ hormone "Aldosterone", kích thích tim hoạt động quá tải, dẫn đến dày thành tim, phì đại cơ tim, từ đó làm tăng nguy cơ mạch vành và nhồi máu cơ tim.

Nghiên cứu trên BMJ Nutrition, Prevention & Health chỉ ra: Nếu mỗi người dân giảm 1g muối mỗi ngày, đến năm 2030, Trung Quốc có thể giảm được 9 triệu bệnh nhân tim mạch và 4 triệu ca đột quỵ hoặc tử vong.

2. Cho nhiều đường khi nấu ăn: Toàn thân "lãnh đủ"

Nhiều người thích thêm đường để món ăn đậm đà (như sườn xào chua ngọt, thịt nạc dăm sốt đường...). Việc nạp quá nhiều đường lâu ngày sẽ gây kháng insulin, rối loạn chuyển hóa lipid, làm tích tụ cholesterol xấu tại thành mạch, hình thành mảng xơ vữa.

Theo nghiên cứu trên The BMJ, tiêu thụ nhiều đường làm tăng nguy cơ của 18 loại bệnh nội tiết, 10 loại bệnh tim mạch và 7 loại ung thư. Cụ thể:

Nạp 335ml đồ uống có đường mỗi ngày tăng 14% nguy cơ hội chứng chuyển hóa.

Nạp thêm 250ml đồ uống có đường mỗi ngày tăng 17% nguy cơ bệnh mạch vành.

3. Ăn quá nhiều dầu mỡ: Hại gan, hại não, hại cả cơ thể

Thói quen ăn nhiều dầu (đặc biệt là các món chiên xào) làm tăng mỡ máu, đẩy nhanh quá trình xơ vữa động mạch và hình thành cục máu đông. Khi các mảng bám vỡ ra, cục máu đông sẽ chặn đứng động mạch vành, gây nhồi máu cơ tim cấp tính.

Đáng sợ hơn, nghiên cứu năm 2025 trên tạp chí Nature Metabolism cho thấy: Chỉ cần 5 ngày ăn nhiều chất béo là đủ để gây tích tụ mỡ trong gan và làm rối loạn tác dụng của insulin trong não. Những tác động này vẫn tồn tại ngay cả khi bạn đã ngừng ăn đồ béo.

3 lưu ý để có chế độ ăn uống lành mạnh

Kiểm soát lượng muối: Nên dùng thìa đong muối tiêu chuẩn. Có thể thay thế muối bằng giấm, nước tương hoặc các loại thảo mộc (xạ hương, chanh...). Lưu ý: Nếu đã dùng nước tương, dầu hào, tương hột thì nên hạn chế thêm muối vì chúng đã có sẵn hàm lượng natri cao.

Định lượng dầu ăn: Sử dụng bình dầu có vạch chia độ. Công thức: 30ml x số người trong nhà = lượng dầu tối đa cho cả tuần. Hãy cẩn thận với thực phẩm "ngậm dầu": 500g sườn chứa 102ml dầu; 500g thịt ba chỉ chứa tới 177ml dầu.

Hạn chế đường: Cố gắng không cho đường khi xào nấu, hoặc thay thế bằng nước cốt chanh, giấm để điều vị. Nếu bắt buộc phải dùng đường, hãy cho thật ít và cho sớm để đạt hiệu quả điều vị mà không cần dùng lượng lớn.