Tự nguyện chi 8 triệu lo cho cháu chồng đi du lịch, tôi uất nghẹn bị cả nhà họp mặt chỉ trích "cạn tình" vì dám gửi bảng kê chi phí

Tôi vốn là người sống thực tế, đi lên từ hai bàn tay trắng nên cực kỳ trân trọng giá trị của đồng tiền. Hàng ngày ra đường cày cuốc, bon chen đến kiệt sức để lo cho gia đình, tôi hiểu từng đồng tiền kiếm được đều phải đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt. Vì thế, tôi luôn duy trì quan điểm sòng phẳng, minh bạch trong mọi mối quan hệ, kể cả tình thân. Vậy mà vừa qua, chính cái sự rõ ràng ấy đã đẩy tôi vào một bi kịch nực cười, biến tôi thành tội đồ trong mắt toàn bộ gia đình chồng.

Mọi chuyện bắt đầu từ chuyến du lịch hè của gia đình tôi. Vì quý cháu, muốn cháu ở quê có cơ hội trải nghiệm phố thị và đi máy bay cho biết đó biết đây, tôi đã chủ động mở lời rủ con của chị chồng đi cùng. Chuyến đi diễn ra rất vui vẻ, cháu được ăn ngon, chơi hết mình. Thế nhưng, đến khi về nhà, ngồi lướt mạng bấm lại bài toán tài chính, tôi mới giật mình nhìn con số phát sinh. Tiền vé máy bay khứ hồi, tiền ăn uống tại nhà hàng, vé vào cổng các khu vui chơi của riêng cháu đã ngốn mất gần 8 triệu đồng. Đây không phải là một số tiền nhỏ để có thể dễ dàng tặc lưỡi cho qua, nhất là khi khoản chắt bóp này hoàn toàn nằm ngoài ngân sách dự tính ban đầu của vợ chồng tôi. Nghĩ bụng chuyện tiền bạc nên minh bạch để thoải mái về sau, tôi nhắn tin gửi cho chị chồng một bảng kê chi tiết các khoản chi cho cháu, kèm lời nhắn nhẹ nhàng để hai chị em cùng trao đổi, thu xếp.

(Ảnh minh họa)

Tôi cứ ngỡ sự rõ ràng của mình sẽ nhận lại một lời cảm ơn hoặc một cái hẹn chuyển khoản sòng phẳng. Nhưng không, thứ tôi nhận được lại là một gáo nước lạnh buốt đến tỉnh người. Thay vì phản hồi tin nhắn, chị chồng lập tức gọi điện về cho bố mẹ chồng khóc lóc, lu loa rằng tôi khinh người nghèo, tính toán từng củ dưa hành với đứa cháu ruột. Đỉnh điểm của sự tổn thương là ngay tối hôm sau, một cuộc họp gia đình khẩn cấp được triệu tập ngay tại phòng khách với đầy đủ các thành viên, và nhân vật chính bị mang ra "đấu tố" không ai khác ngoài tôi.

Giữa những ánh mắt hình viên đạn, tôi phải ngồi nghe bố mẹ chồng chỉ trích mình là kẻ ích kỷ, sống thực dụng và cạn tình cạn nghĩa. Mẹ chồng tôi đập bàn bảo rằng gia đình là nơi sống bằng tình thương, ai có điều kiện hơn thì bao bọc cho người khó khăn, việc tôi lôi một tờ hóa đơn ra để đòi tiền chị ruột của chồng là hành động bôi tro trát trấu vào gia đình. Đau đớn hơn cả, người đàn ông đầu ấp tay gối với tôi lại chọn cách im lặng cúi đầu, thi thoảng còn quay sang lầm bầm trách tôi sao quá đáng, làm mất mặt anh với gia đình.

Họ mặc nhiên dùng danh nghĩa "quý cháu", dùng cái mác tình thân để ép tôi phải gánh vác trách nhiệm tài chính thay cho bố mẹ ruột của đứa trẻ một cách vô lý. Sự sòng phẳng của tôi bị họ đánh đồng với sự máu lạnh. Cho đến thời điểm hiện tại, số tiền 8 triệu kia vẫn bặt vô âm tín không thấy một lệnh chuyển khoản nào, còn tình cảm đôi bên thì đã sứt mẻ, đóng băng hoàn toàn. Tôi lầm lũi trong căn nhà của mình, ôm một cục uất nghẹn lớn khi nhận ra lòng tốt bị lợi dụng một cách trơ trẽn. Quý cháu là một chuyện, nhưng việc mặc định tôi phải trả toàn bộ chi phí cho chuyến đi xa xỉ của người khác là điều tôi không bao giờ chấp nhận. Bước qua một vấp váp này, tôi thực sự bất lực và mệt mỏi trước lối sống cả nể, thích ăn ké nhân danh tình ruột thịt.