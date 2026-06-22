Cú sốc "Ghosting" chốn thành thị: Nỗi nhục nhã của "trai ngon" khi phát hiện mình chỉ là một "chiếc lốp"

Cuối tuần vừa rồi ngồi lai rai mấy vại bia với mấy chú em cùng công ty. Trong khi cả hội đang hào hứng chạm ly, chém gió đủ thứ chuyện trên đời thì thằng cu A – đứa nhỏ tuổi nhất hội cứ ngồi im thun thút. Mặt mũi nó thất thần, thi thoảng lại nở một nụ cười ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại xám xịt, trông thảm hại không chịu được.

Gặng hỏi mãi nó mới ấm ức khai: Nó vừa bị "ghost". Cu cậu năm nay 25 tuổi, thanh niên đàng hoàng, công ăn việc làm ổn định, mỗi tội độc thân từ thời sinh viên đến giờ nên kinh nghiệm tình trường bằng không. Cách đây một tháng, nó hí hửng khoe với cả phòng là đã quẹt được một "chân ái" trên app hẹn hò. Hai đứa nhắn tin hợp nhau khủng khiếp. Sau 3 lần đi date lãng mạn, đón đưa nhiệt tình, ví tiền vơi đi kha khá, nụ hôn đầu tiên cũng đã chạm, cu cậu tưởng mình sắp thoát ế đến nơi.

Đùng một cái, sau buổi hẹn thứ ba về, cô nàng như biến mất khỏi trái đất luôn. Tin nhắn gửi đi không rep, điện thoại thuê bao, mạng xã hội thì bốc hơi như chưa từng tồn tại. Thằng bé vật vã suốt một tuần nay, cứ đi ra đi vào rà soát lại từng tin nhắn, tự dằn vặt xem mình đã nói sai câu gì, làm sai điều gì mà người ta lại cư xử như thế.

Nhìn nó, tôi vừa thấy tội mà vừa thấy buồn cười. Tôi vỗ vai bảo: " Thôi, va vấp vài lần cho có kinh nghiệm em ạ. Thời buổi này, goodboy chỉ có nước làm lốp dự phòng cho thiên hạ thôi" . Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ, đời trai đứa nào chẳng phải ăn vài vố lừa mới khôn ra được.

Các em không bận, các em chỉ bận... quẹt mối khác ngon hơn

Phụ nữ thời nay lên mạng rất hay bóc phốt "trap boy", rồi đòi hỏi đàn ông phải chung thủy, phải đàng hoàng. Nhưng các em lại lờ đi một thực tế: Trong cái thời đại mà quẹt trái quẹt phải là có người yêu, chính những gã trai ngoan và nghiêm túc mới là những người dễ ăn "quả đắng" nhất.

Đàn ông khi đã có tuổi, va chạm nhiều nhìn vào là hiểu ngay quy luật của trò chơi. Làm quái gì có ai bận đến mức không nhắn nổi một cái tin. Khi một cô gái đang nhắn tin mặn nồng bỗng dưng im lặng, không phải cô ấy mất điện thoại, càng không phải cô ấy gặp tai nạn. Sự thật phũ phàng là cô ấy đã tìm thấy một lựa chọn khác tốt hơn, ngon hơn, hoặc giàu hơn các ông.

Bộ não phụ nữ khi đứng trước quá nhiều sự lựa chọn trên mạng xã hội sẽ tự động đưa những gã "trai ngoan" như thằng A vào danh sách chờ. Các em đi date với nó, nhận những lời cung phụng, ăn những bữa ăn ngon do cu cậu trả tiền, nhưng trong lúc đi vệ sinh, các em vẫn bật app lên để quẹt tiếp những cái tên khác. Thằng A chỉ là một cái "lốp dự phòng" không hơn không kém, một phương án lấp chỗ trống cho những ngày cuối tuần cô đơn. Đến khi tìm được cái lốp chính xịn hơn, các em thản nhiên vứt cái lốp cũ mà chẳng thèm tốn một lời giải thích.

Nỗi nhục nhã của cái tôi đàn ông thời đại số

Phụ nữ thường nghĩ đàn ông vô tâm, bị từ chối thì thôi, có gì đâu mà buồn. Sai lầm. Đàn ông có cái tôi và lòng tự trọng cực kỳ cao. Cái sốc của việc bị "ghosting" nó không nằm ở chỗ tiếc nuối một mối quan hệ, mà nó nằm ở sự sỉ nhục đối với lòng tự trọng.

Nếu các cô nói thẳng: "Anh rất tốt nhưng chúng ta không hợp" – đàn ông dù buồn nhưng họ sẽ tôn trọng và bước tiếp. Đó là cách hành xử của những người trưởng thành và văn minh.

Nhưng việc chọn cách im lặng và biến mất, nó giống như một cái tát thẳng vào mặt gã đàn ông. Nó để lại một thông điệp tàn nhẫn: "Anh không xứng đáng để tôi tốn 30 giây gõ một tin nhắn từ chối. Sự tồn tại của anh vô giá trị đến mức tôi thích thì xóa sạch như một file rác". Chính cái sự lấp lửng, không có một cái kết rõ ràng ấy khiến những gã trai mới lớn như thằng A rơi vào cái bẫy tâm lý: vừa tự ti về bản thân, vừa nuôi hy vọng huyễn hoặc để rồi càng nhận về sự nhục nhã.

Đừng biến mình thành gã thảm hại trên màn hình xám

Bấy lâu nay, nhiều gã trai ngoan trong xã hội hiện đại mắc một sai lầm chí mạng: Luôn ngộ nhận sự nhiệt tình của phụ nữ trên mạng là tình yêu. Các em chỉ cần nhắn vài câu thả thính, bật đèn xanh vài buổi hẹn là các ông đã vội vã lên kế hoạch cho tương lai, tự nguyện làm xe ôm, làm ví tiền di động cho người ta.

Tôi khuyên thật mấy ông, đặc biệt là mấy chú em mới bước chân vào thương trường tình ái: Hãy tỉnh táo và sòng phẳng lên.

Trong thế giới hẹn hò hiện đại, nếu sau 2 ngày người ta không phản hồi tin nhắn mà không có lý do chính đáng, hãy tự động hiểu trận đấu đã kết thúc. Đừng có ngốc nghếch nhắn tin khủng bố, đừng có đứng dưới cửa nhà người ta chờ đợi như phim ngôn tình. Hành động đó không làm em nó mủi lòng đâu, họ chỉ thấy các ông thảm hại và phiền phức mà thôi.

Một hành động block thẳng tay từ phía các ông khi nhận thấy dấu hiệu mập mờ mới là cách hành xử của một gã đàn ông bản lĩnh. Đừng để bất kỳ ai có quyền biến mình thành một sự lựa chọn xếp sau. Chị em có quyền lựa chọn, thì đàn ông chúng tôi cũng có quyền từ chối làm cái lốp dự phòng cho cuộc đời của người khác.