Từ nay, nhiều quán ăn ra luật đền tiền 100% khiến shipper vui mừng khôn xiết

Giữa nhịp sống hối hả của những thành phố lớn, hình ảnh các anh tài xế giao hàng ngược xuôi đội nắng thắng mưa dường như đã quá đỗi quen thuộc. Đằng sau những cuốc xe vội vã là biết bao giọt mồ hôi và cả những nỗi niềm chát đắng khi gặp phải cảnh khách bùng đơn. Thế nhưng, mạng xã hội dạo gần đây đang liên tục truyền tay nhau hình ảnh những tấm biển thông báo ngập tràn tình người từ các chủ quán ăn. Họ không chỉ bán thức ăn mà còn trao đi cả sự thấu hiểu, biến không gian của mình thành trạm sạc năng lượng và nơi trú ẩn an toàn cho các anh em tài xế.

Gây sốt rần rần những ngày qua chính là tấm bảng nội quy siêu dễ thương của quán Bún Bò Huế 2Bro tại Hà Nội. Thấu hiểu cảnh chạy xe vất vả, quán đã biến góc quán nhỏ thành một trạm dừng chân đúng nghĩa. Cụ thể, trong những lúc vắng đơn, các anh tài xế hoàn toàn có thể vào quán ngồi nghỉ ngơi, thoải mái sử dụng điều hòa, quạt mát, uống nước lọc và sạc điện thoại hoàn toàn miễn phí. Tinh tế hơn nữa, quán còn chuẩn bị sẵn áo mưa để tặng cho những ai lỡ quên mang theo khi trời bất ngờ đổ mưa. Tuyệt vời nhất là chính sách bảo vệ tuyệt đối từ chủ quán khi cam kết sẽ nhận lại hàng và hoàn trả 100% tiền ứng cho tài xế nếu đơn hàng bị khách từ chối nhận.

Bún Bò Huế 2Bro với bảng thông báo dành riêng cho shipper ngay tại quán. Ảnh: Hoang Tung

Tương tự, tiệm Bún bò 5T lại khiến cộng đồng mạng rưng rưng với một bảng giá nhân văn chưa từng thấy. Ngay từ câu slogan Nơi đến để quay lại, quán đã định vị mình là một điểm dừng chân đầy lý tưởng bên cạnh những món ăn ngon. Theo như thông báo dán trên tường, tiệm ưu ái giảm giá trực tiếp hai mươi phần trăm cho tất cả các anh em giao hàng ghé ăn. Chưa dừng lại ở đó, bảng giá này còn ghi rõ chính sách miễn phí hoàn toàn cho trẻ em dưới 2 tuổi, cụ già trên 75 tuổi và những người khuyết tật không có khả năng lao động. Sự tử tế này đã khiến biết bao thực khách phải tự nhủ chắc chắn sẽ ghé ủng hộ quán dài dài.

Bún bò 5T với bảng thông báo hỗ trợ shipper và nhiều thực khách. Ảnh: @bellho1612

Không chỉ có hai quán trên, khắp quán ăn ở Việt Nam vẫn còn rất nhiều những trạm dừng chân ấm áp khác. Quán ăn Maika tọa lạc ở ngay phường Chợ Lớn đã trở thành vị cứu tinh cho vô số tài xế khi đặt hẳn một tấm bảng cam kết sẽ nhận lại thức ăn trong ngày và hoàn tiền đầy đủ nếu người giao hàng bị khách bùng đơn. Thậm chí, nếu phần ăn giao đi bị thiếu món, quán sẽ chủ động hỗ trợ gọi một người khác giao bổ sung để tài xế cũ không phải quay lại lấy đồ, giúp họ tiết kiệm được rất nhiều thời gian quý báu. Nhiều thương hiệu đồ uống lớn nhỏ khác như một quán trà Nhật Bản ở quận ba cũng áp dụng chính sách thu hồi đơn hủy và hoàn tiền lại tận tay cho người vận chuyển, giúp các anh trút bỏ được gánh nặng mất tiền oan.

Quán ăn Maika hỗ trợ hoàn tiền lại cho shipper nếu khách không nhận hàng. Ảnh: Trần Đạt

Đôi khi sự quan tâm không cần phải là những chính sách hoàn tiền to tát, mà chỉ xuất phát từ một hành động nhỏ bé nhưng ân cần. Một quán bánh canh cua bình dân do một người tên là Bà Ba làm chủ từng khiến cõi mạng xao xuyến khi treo tấm bảng nhỏ xíu nhắn nhủ các anh tài xế nhớ lấy chai nước uống cho đỡ mệt rồi đi làm tiếp. Hay như một chủ quán khác luôn tự động chuẩn bị sẵn những ly trà đá mát lạnh để tặng riêng cho mỗi người khi họ ghé lấy đồ. Giữa cái nắng chang chang đổ lửa, một ly nước ân tình ấy đủ sức làm dịu đi biết bao mệt nhọc trên quãng đường mưu sinh.

Tiệm bánh canh cua Bà Bà tặng áo mưa miễn phí cho shipper hoặc người đến ăn mà mưa bất chợt. Ảnh: Bánh canh cua Bà Ba

Những câu chuyện nhỏ nhặt nhưng sáng lấp lánh tình người này chính là minh chứng cho thấy xã hội chúng ta vẫn luôn tràn ngập sự tử tế. Giữa bối cảnh kinh doanh cạnh tranh khốc liệt, các chủ quán đã chọn cách đối đãi với những người vận chuyển không chỉ bằng trách nhiệm mà còn bằng cả tấm lòng bao dung. Chính sự đồng cảm và thấu hiểu ấy đã tiếp thêm sức mạnh to lớn, giúp những vòng xe của các anh em thêm vững chãi và ấm áp trên mọi nẻo đường mưu sinh.