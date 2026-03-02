Du khách Việt mắc kẹt ở Trung Đông: "Rất bất an nên không thể ngủ được"

Xung đột ở khu vực Trung Đông đang tiếp tục leo thang sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran. Diễn biến này khiến nhiều người Việt đang công tác, du lịch ở khu vực phải thay đổi, xáo trộn lịch trình.

Trên mạng xã hội, anh Phạm Tuấn Ngọc, một KOL, chủ kênh youtube/Tiktok Tuấn Ngọc Đây! đăng tải clip cho biết anh vừa hạ cánh an toàn xuống Tây Ban Nha, trong khi hai đồng nghiệp của anh vẫn đang mắc kẹt ở Trung Đông, trong đó Đức Trịnh ở Oman và Duy An tại UAE.

Trước đó, vào ngày 28-2, Tuấn Ngọc chia sẻ một đồng nghiệp của anh khi đang ở Dubai thì khu vực cách đó khoảng chục km xảy ra vụ nổ. Một người khác trên đường bay đến Doha (thủ đô Qatar) để quá cảnh cũng buộc phải quay đầu, hạ cánh khẩn cấp xuống Oman.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng nay 2-3, Tuấn Ngọc xác nhận đã đến Tây Ban Nha an toàn và tiếp tục hành trình công tác. Trong khi đó, Duy An vẫn chưa thể rời Dubai.

Tối 1-3, Duy An cho biết anh đã sang ngày thứ hai tại Dubai và trải qua một đêm gần như không ngủ. Nam du khách liên tục nhận được cảnh báo trú ẩn trên điện thoại. Thỉnh thoảng khoảng 1-2 giờ lại xuất hiện tiếng nổ ở xa.

"Khi đi ngủ vẫn nghe tiếng nổ, rất bất an nên không thể ngủ được. Tôi được khuyến cáo hạn chế đi lại và nên ở trong khu vực kín" - anh chia sẻ.

Duy An kể câu chuyện mắc kẹt tại Dubai

Trong khi đó, vé máy bay của anh từ Dubai sang Barcelona (Tây Ban Nha) để dự một sự kiện công nghệ đã bị hủy, hãng bay thông báo sẽ hỗ trợ đổi sang chuyến khác.

Dù khách sạn nằm cách trung tâm 40-50 km, anh cho biết vẫn nghe tiếng nổ dội vào cửa kính trong bối cảnh tình hình khu vực đang căng thẳng.

Du khách Việt kể chuyện mắc kẹt ở Trung Đông

Không chỉ những người đi công tác, một số du khách Việt cũng rơi vào tình huống tương tự. Blogger Lý Thành Cơ (TPHCM) chia sẻ trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến du lịch Trung Đông. Khởi hành sang Ai Cập từ ngày 20-2, sau đó tiếp tục hành trình đến Jordan, nhóm của anh bất ngờ nghe thấy nhiều tiếng chiến đấu cơ "rít" trên bầu trời.

Theo Lý Thành Cơ, từ ngày 28-2, khu vực liên tục xuất hiện tiếng máy bay phản lực. Hiện anh vẫn đang ở sa mạc Wadi Rum do chuyến bay dự kiến khởi hành tại Dubai bị hủy. "Lần đầu rơi vào tình huống bị mắc kẹt vì xung đột, tôi không tránh khỏi lo lắng" - anh nói.

Để trở về Việt Nam an toàn, Lý Thành Cơ dự kiến điều chỉnh lịch trình, bay đến Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), sau đó nối chuyến về nước. Theo kế hoạch ban đầu, anh sẽ di chuyển đến Biển Chết, quay lại thủ đô Jordan rồi sang Dubai để về Việt Nam. Tuy nhiên, trước diễn biến khó lường của chiến sự, việc thay đổi lộ trình được xem là lựa chọn cần thiết để bảo đảm an toàn.