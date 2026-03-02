Đứng trước những thông tin rầm rộ trên mạng xã hội, nhiều người không khỏi mang tâm lý hoang mang, lo lắng về những điềm báo xui rủi. Nhưng bạn biết không, vũ trụ bao la luôn vận hành theo một lẽ tự nhiên rất đẹp, và những biến động thiên tượng này thực chất không phải là "tai họa", mà chỉ là một lời nhắc nhở dịu dàng từ đất trời: Đã đến lúc chúng ta cần sống chậm lại, quay về dọn dẹp nội tâm và cẩn trọng hơn trong từng bước đi của mình.

Bầu trời rực rỡ nhưng cũng mang theo những xáo trộn ngầm

Bắt đầu từ ngày 26/2, sao Thủy chính thức bước vào kỳ nghịch hành đầu tiên của năm 2026 tại chòm sao Song Ngư mộng mơ, kéo dài râm ran đến tận 20/3. Ngay sau đó, vào ngày 28/2, chúng ta lại được chứng kiến "lục tinh liên châu" – sáu hành tinh cùng tụ hội về một góc trời. Và đỉnh điểm là đêm Rằm Nguyên tiêu 3/3, hiện tượng nguyệt thực toàn phần "Trăng Máu" sẽ nhuộm đỏ bầu trời đêm.

Dưới góc độ khoa học, đây đều là những kỳ quan thị giác tuyệt đẹp mà có khi chục năm ta mới được ngắm nhìn trọn vẹn. Tuy nhiên, dưới góc nhìn năng lượng, sự cộng hưởng của ba hiện tượng này tạo ra một lực hút vô hình lên tâm lý đám đông. Sao Thủy nghịch hành làm nhiễu loạn những kênh giao tiếp, khiến ta dễ nói lời gây hiểu lầm; sáu sao thẳng hàng khuếch đại những cảm xúc đang kìm nén; còn Trăng Máu lại chạm sâu vào những góc khuất vô thức.

Đây là khoảng thời gian mà túi tiền dễ vơi đi vì những phút bốc đồng, những cuộc cãi vã dễ nổ ra chỉ vì một câu nói lỡ lời, và hỏa hoạn, rủi ro cũng chực chờ nếu ta lơ đễnh. Vậy nên, thay vì sợ hãi, cách tốt nhất là tự sắm cho mình một chiếc "mỏ neo" tĩnh lặng để neo giữ tâm hồn.

Lời nhắn gửi mộc mạc giúp 12 chòm sao vững tâm an nếp nhà

Năng lượng vũ trụ xáo trộn dĩ nhiên sẽ chạm đến từng người theo một cách rất riêng. Với những người mang năng lượng bừng bừng như Bạch Dương, đây là lúc bạn cảm thấy cạn kiệt sức lực nhất, giấc ngủ cũng trở nên chập chờn. Hãy dừng ngay việc thức khuya cày cuốc, dành ra vài mươi phút tĩnh tâm mỗi ngày và uống thật nhiều nước để hạ hỏa.

Trong khi đó, Kim Ngưu lại dễ gặp rắc rối với làn da nhạy cảm lúc giao mùa và những lời hứa hẹn giao tiếp dễ gây mất lòng. Lời khuyên cho bạn là hãy tối giản việc chăm sóc da, ăn uống thanh đạm và uốn lưỡi bảy lần trước khi hứa hẹn bất cứ điều gì. Còn với Song Tử, tâm bão Thủy nghịch hành sẽ khiến đầu óc bạn rối như tơ vò; hãy viết mọi thứ ra giấy, nói chậm lại và tuyệt đối đừng để nhịp sinh học bị đảo lộn.

Những tâm hồn nhạy cảm như Cự Giải sẽ thấy mình dễ tủi thân và suy nghĩ mông lung hơn bao giờ hết. Đừng giam mình trong phòng lướt những tin tức tiêu cực, hãy ra ngoài tâm sự với người thân để giải tỏa cõi lòng. Với Sư Tử, sức đề kháng của bạn đang lên tiếng biểu tình, hãy tránh xa những nơi tụ tập đông người xô bồ, và học cách buông bỏ bớt công việc để cơ thể được nghỉ ngơi. Riêng với Xử Nữ, Trăng Máu chiếu rọi thẳng vào bạn, mang theo những cơn thèm ăn thất thường và sự tự trách móc bản thân thái quá. Hãy bao dung với chính mình hơn, chấp nhận những điều chưa hoàn hảo và nuôi dưỡng dạ dày bằng những bữa ăn nhẹ nhàng, ấm áp.

Khúc giao mùa này cũng khiến Thiên Bình dễ bị đau nhức xương khớp, hãy tạm gác những bài tập nặng nề, chuyển sang đi bộ hay vươn vai nhẹ nhàng và cố gắng giữ thái độ trung lập giữa những thị phi. Bọ Cạp thì lại có xu hướng thu mình, cơ thể dễ nhiễm lạnh, đặc biệt là vùng lưng bụng; hãy pha cho mình một tách trà gừng ấm và tập nói ra những mong cầu của bản thân thay vì chiến tranh lạnh. Với Nhân Mã, những chuyến đi dễ bị trì hoãn và đôi chân dễ nhức mỏi, hãy chuẩn bị dư dả thời gian cho mọi lịch trình và ngâm chân nước ấm mỗi tối để thư giãn gân cốt.

Đặc biệt, với những cô nàng Ma Kết luôn sống vì công việc, những ngày này áp lực chạy deadline, gõ phím cặm cụi dễ khiến bạn quên ăn quên ngủ, hoặc dùng đồ ngọt vô tội vạ để ép bản thân xả stress. Hãy nhớ rằng sức khỏe là tiền đề của vạn sự hanh thông, hãy đặt ranh giới rõ ràng giữa giờ làm và giờ nghỉ để bảo vệ dạ dày của mình. Bảo Bình thì dễ bị cuốn vào những năng lượng buồn bực của đám đông, hãy trồng thêm một chậu cây nhỏ góc bàn, bật một bản nhạc không lời và tránh xa những người hay than vãn.

Cuối cùng, Song Ngư, nhân vật chính của kỳ Thủy nghịch hành này sẽ thấy cảm xúc mình mỏng manh như sương sớm. Học cách thiết lập ranh giới, từ chối việc ôm đồm cảm xúc của người khác và ghi chép lại những niềm vui nhỏ bé mỗi ngày chính là liều thuốc an thần tuyệt vời nhất dành cho bạn. Suy cho cùng, bão tố ngoài trời rồi cũng sẽ quang mây tạnh, chỉ cần ta giữ được sự bình yên nơi ngưỡng cửa, thì năm tháng dẫu có xoay vần thế nào, gia đạo và nội tâm vẫn sẽ mãi an vui.

