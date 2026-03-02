Trước diễn biến căng thẳng tại Trung Đông gần đây, nhiều công ty lữ hành tại Việt Nam đã chính thức tạm dừng các tour đến những khu vực chịu ảnh hưởng chiến sự nhằm đảm bảo an toàn cho du khách và thành viên đoàn. Động thái này nhận được sự đồng thuận và thấu hiểu từ phía khách hàng, dù không ít người đã đặt cọc hoặc thanh toán số tiền lớn cho chuyến đi.

Trên các hội nhóm du lịch quốc tế, nhiều du khách Việt đang có mặt gần "điểm nóng" bày tỏ sự lo lắng và mong muốn sớm rời khỏi khu vực. Trong bối cảnh đó, kinh nghiệm xử lý tình huống của các đơn vị tổ chức tour được xem là yếu tố then chốt, đặc biệt với những hành trình phức tạp, liên tuyến nhiều quốc gia.

(Ảnh: FIT TOUR)

Theo khảo sát, các tour trải nghiệm Iran hiện có mức giá dao động từ 100 - 130 triệu đồng cho hành trình kéo dài khoảng 10 - 14 ngày, tùy dịch vụ và lịch trình. Hành trình này thường phục vụ nhóm khách yêu thích khám phá những điểm đến mới lạ, ít đông đúc. Dù đã có nhiều khách đặt chỗ và doanh nghiệp đã triển khai kế hoạch tổ chức, trước diễn biến thực tế, các đơn vị đều quyết định tạm dừng để đảm bảo an toàn.

Từng điều hành hành trình liên tuyến Pakistan - Iran trong bối cảnh khu vực nhiều biến động năm trước, phía FIT TOUR nhận định đây là chuyến đi phức tạp nhất của doanh nghiệp trong năm và là tour duy nhất từ Việt Nam khai thác tuyến này trong 5 năm qua. Theo đơn vị này, đó không chỉ là một sản phẩm du lịch mà còn là "bài kiểm tra" về năng lực tổ chức.

Hành trình khi đó kết nối dịch vụ từ 8 hãng hàng không, đón khách từ 3 điểm khởi hành khác nhau, với nhiều chặng trung chuyển xuyên quốc gia và yêu cầu kiểm soát thị thực, an ninh ở mức cao. Đơn vị này đã từng gặp phải những sự cố phát sinh như chặng Islamabad - Gilgit bị hủy do thời tiết, hay chặng nối chuyến Dubai - Tehran thay đổi giờ khai thác. Đội ngũ điều hành buộc phải tái cấu trúc toàn bộ lịch trình chỉ trong vài giờ và chấp nhận chi phí phát sinh để đảm bảo kết nối.

Đại diện đơn vị nhấn mạnh: "Không có chỗ cho hoảng loạn". Đội ngũ gần như trực 24/24h để kiểm soát từng thẻ lên máy bay, từng khung giờ trung chuyển và cập nhật tình hình an ninh. Sau cùng, đoàn khách hoàn thành hành trình an toàn, lịch trình được giữ trọn vẹn nhất có thể.

Trước tình hình mới nhất, FIT TOUR cho biết:

"Liên quan đến các hành trình tại Pakistan, FIT TOUR đã chủ động rà soát tình hình và chính thức thông báo tạm ngừng tour Pakistan khởi hành ngày 27/03/2026 nhằm đảm bảo mức độ an toàn cao nhất cho du khách.

Song song đó, công ty đã làm việc trực tiếp với từng khách hàng đã đăng ký tour để thông báo phương án xử lý cụ thể, bao gồm hỗ trợ chuyển tuyến, dời lịch hoặc hoàn tiền theo thỏa thuận. Mọi quyết định đều được trao đổi minh bạch và đặt quyền lợi - sự an tâm của khách hàng lên hàng đầu.

FIT TOUR luôn theo dõi sát sao các khuyến cáo từ cơ quan ngoại giao và đối tác sở tại để đưa ra quyết định kịp thời, thay vì chờ đến sát ngày khởi hành".

(Ảnh: FIT TOUR)

Tương tự, chia sẻ với Dân trí, đại diện Summit Travel cho biết đơn vị dự kiến tổ chức các tour đến Iran vào tháng 3, 4 và 5, nhưng đã quyết định tạm dừng tour tháng 3 và tiếp tục theo dõi tình hình cho các tháng tiếp theo. Vietworld Travel cũng cho biết đã dừng các tour đến Jordan và Ai Cập từ đầu tháng 3 do những diễn biến căng thẳng trong khu vực.

Trong bối cảnh nhiều khu vực trên thế giới xuất hiện bất ổn địa chính trị, các tuyến điểm mới nổi nhưng tiềm ẩn rủi ro thường chịu tác động đầu tiên. Không chỉ doanh nghiệp phải cân nhắc kỹ lưỡng trước mỗi quyết định khai thác, mà du khách cũng ngày càng ưu tiên yếu tố an toàn hơn giá cả hay sự mới lạ. Thực tế cho thấy, dù số tiền bỏ ra có thể lên tới hàng trăm triệu đồng, nhưng sự an toàn luôn cần đặt lên hàng đầu.